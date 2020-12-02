Конституционный суд Молдовы отложил признание результатов выборов президента
Конституционный суд 2 декабря сообщил, что пока не может высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker, в КС отметили, что это связано с судами, которые до сих пор не завершили рассмотрение всех тяжб, связанных с выборами.
В КС подчеркнули, что, по закону, должны признать или не признать второй тур голосования в течение 10 дней после получения протоколов от Центральной избирательной комиссии, но не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы и протесты, поданные по итогам проведения второго тура выборов президента.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия 20 ноября утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Она получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее конкурент, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%. Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
Инаугурация Санду запланирована на 24 января.
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после нашего цирка с одним гнедым мерином - вроде и не стоит...
просто де то на развилке пьяный в хлам стрелочник не туда рельсу перевел.
как ни клован так додон, а то еще с етим - ну завем его "синдромом Йожефа Сайера"...
путин из последних сил всем соседям пакостит - у нас с Венгрией проблемы. Когда-то Додона натравливал на Украину., затем Польшу и Румынию. ФСБ не дремлет