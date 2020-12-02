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Конституционный суд Молдовы отложил признание результатов выборов президента

Конституционный суд Молдовы отложил признание результатов выборов президента

Конституционный суд 2 декабря сообщил, что пока не может высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker, в КС отметили, что это связано с судами, которые до сих пор не завершили рассмотрение всех тяжб, связанных с выборами.

В КС подчеркнули, что, по закону, должны признать или не признать второй тур голосования в течение 10 дней после получения протоколов от Центральной избирательной комиссии, но не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы и протесты, поданные по итогам проведения второго тура выборов президента.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия 20 ноября утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Она получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее конкурент, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%. Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Инаугурация Санду запланирована на 24 января.

Автор: 

выборы (24722) Молдова (1867) Додон Игорь (137) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+15
ждут небось,пока додон до ростова доедет
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02.12.2020 22:30
+15
одна и та же кремлевская технология - с помощью давления на коррумпированный конституционный суд создавать проблемы той или иной стране... В Украине через судей КС, у которых недвижимость в оккупированном рашистами Крыму, отменяют антикоррупционные законы по которым предыдущей властью уже заведены сотни уголовных дел против коррупционеров в высших эшелонах власти. В Молдове действуют так же, через судей КС , которые судя по всему тоже замазаны в коррупции по уши...
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02.12.2020 23:02
+9
Конечно не может , указание пришло . Кто-то любит антиконституционными судами управлять .
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02.12.2020 22:31
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Судить можно годами
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02.12.2020 22:23 Ответить
Що, страшно!
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02.12.2020 22:24 Ответить
ждут небось,пока додон до ростова доедет
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02.12.2020 22:30 Ответить
На вул.Легітимну !!))
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02.12.2020 22:45 Ответить
Думаю пытаются через суды признать выборы недействительными.
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02.12.2020 23:26 Ответить
Спасибо, кэп.
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03.12.2020 05:37 Ответить
у молдаван свой рыжий долдон...
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02.12.2020 22:31 Ответить
у молдован свій тупицький
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02.12.2020 23:47 Ответить
Конечно не может , указание пришло . Кто-то любит антиконституционными судами управлять .
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02.12.2020 22:31 Ответить
Понеслось говно по проруби.
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02.12.2020 22:32 Ответить
по трубам...
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02.12.2020 22:34 Ответить
Даже не удивило.
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02.12.2020 22:41 Ответить
та шо там выборам в Молдове удивяться- после 04/19/2019,
после нашего цирка с одним гнедым мерином - вроде и не стоит...
просто де то на развилке пьяный в хлам стрелочник не туда рельсу перевел.
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02.12.2020 22:54 Ответить
)) чё там говорить о бульбохуйле, если даже в долдона всей парашенькой и всеми её когтями вцепились.
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02.12.2020 22:42 Ответить
та шо ж за времена настали,
как ни клован так додон, а то еще с етим - ну завем его "синдромом Йожефа Сайера"...
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02.12.2020 22:43 Ответить
одна и та же кремлевская технология - с помощью давления на коррумпированный конституционный суд создавать проблемы той или иной стране... В Украине через судей КС, у которых недвижимость в оккупированном рашистами Крыму, отменяют антикоррупционные законы по которым предыдущей властью уже заведены сотни уголовных дел против коррупционеров в высших эшелонах власти. В Молдове действуют так же, через судей КС , которые судя по всему тоже замазаны в коррупции по уши...
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02.12.2020 23:02 Ответить
а почему КС выносит такие решения - у нас ЦВК дает оценку выборам, обладает законными на это правами.
путин из последних сил всем соседям пакостит - у нас с Венгрией проблемы. Когда-то Додона натравливал на Украину., затем Польшу и Румынию. ФСБ не дремлет
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03.12.2020 00:25 Ответить
Судью на мыло с названием « конституционное»
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03.12.2020 00:28 Ответить
Кажется словосочетание КС - становится для всех матерным понятием.
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02.12.2020 23:13 Ответить
Нас это не колышит - мы уже поздравили.
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03.12.2020 10:37 Ответить
 
 