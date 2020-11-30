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Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Избранная президентом Молдовы Майя Санду объявила, что первые официальные визиты совершит в Киев и Бухарест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.

"Точной даты визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Санду.

"После того, как президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну, МИД начал подготовку этого визита", - сообщили Суспільне в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду

В ведомстве добавили, что будут рады приветствовать в Украине госпожу Санду "как только ей позволит график".

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах.

Позже президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну.

Автор: 

визит (3068) Киев (25466) Молдова (1867) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+5
Рояль из ОПУ Зеленского уберите. От греха.
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30.11.2020 16:47
+3
Сольний концерт на фортеп"яні послухати !!)))
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30.11.2020 17:07
+2
На идиота бубачку посмотреть?!
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30.11.2020 16:54
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Рояль из ОПУ Зеленского уберите. От греха.
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30.11.2020 16:47 Ответить
На идиота бубачку посмотреть?!
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30.11.2020 16:54 Ответить
Сольний концерт на фортеп"яні послухати !!)))
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30.11.2020 17:07 Ответить
Свиночолий видавлює цеглину:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/27/7097852/ Прем'єрка Молдови звинуватила владу Порошенка у контрабанді й корупції на користь Придністров'я
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30.11.2020 17:34 Ответить
Сподіваюся, що нова влада вже взяла цей процес під свій контроль.
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30.11.2020 18:17 Ответить
Чекаємо на кримінальне розслідування.

Коли до в'язниці потрапляє негідник з високої посади, повітря стає чистішим
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30.11.2020 18:23 Ответить
Нажаль поки що закон (і не тільки у нас) як павутина. Слабий в ній запутається, а сильний - порве.
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30.11.2020 18:57 Ответить
закон -вторинний щодо волі суспільства.
і воля у суспільства Є; опустили ж верескливу дурилку з 54 на 4,5%
але ж не можна з картярями домовлятись про чесні правила, бо те, що для нас- життя наше, для них -гра без правил на наші гроші.

Тому треба бити цеглою по пиці, і не через 5 років, а через 3 місяці, бо вже все ясно, з ким справу маємо. Доростемо і до цього. Чи не так?
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30.11.2020 20:18 Ответить
Порошенко мудрий і далекоглядний політик: Придністрянщину, як споконвічні українські землі Лівобережжя Дністра потрібно поступово інтегрувати в Україну з підготовкою до наступного повного возз"єднання. Це лише питання часу.
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30.11.2020 20:13 Ответить
Не верю! Зеля снова как-то обоςρετςя, и она не приедет.
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30.11.2020 18:26 Ответить
Не хвилюйтеся, запас бронепамперсів достатній. Їх миші гребують їсти.
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30.11.2020 18:59 Ответить
Пора закрывать Приднестровье. Порох негодует. С чего он там будет харчеватся? Контрабас прекратится через эту клоаку. Порох будет не согласен.
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30.11.2020 19:36 Ответить
Про таких "президентів" (на фото) дуже влучно висловився видатний політичний і державний діяч минулого сторіччя. "Ці панки і панове помилково вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора..."
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30.11.2020 20:18 Ответить
 
 