Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года
Избранная президентом Молдовы Майя Санду объявила, что первые официальные визиты совершит в Киев и Бухарест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.
"Точной даты визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Санду.
"После того, как президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну, МИД начал подготовку этого визита", - сообщили Суспільне в МИД.
В ведомстве добавили, что будут рады приветствовать в Украине госпожу Санду "как только ей позволит график".
Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах.
Позже президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/27/7097852/ Прем'єрка Молдови звинуватила владу Порошенка у контрабанді й корупції на користь Придністров'я
Коли до в'язниці потрапляє негідник з високої посади, повітря стає чистішим
і воля у суспільства Є; опустили ж верескливу дурилку з 54 на 4,5%
але ж не можна з картярями домовлятись про чесні правила, бо те, що для нас- життя наше, для них -гра без правил на наші гроші.
Тому треба бити цеглою по пиці, і не через 5 років, а через 3 місяці, бо вже все ясно, з ким справу маємо. Доростемо і до цього. Чи не так?