Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Избранная президентом Молдовы Майя Санду объявила, что первые официальные визиты совершит в Киев и Бухарест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NewsMaker.

"Точной даты визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Санду.

"После того, как президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну, МИД начал подготовку этого визита", - сообщили Суспільне в МИД.

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В ведомстве добавили, что будут рады приветствовать в Украине госпожу Санду "как только ей позволит график".

Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах.

Позже президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор, во время которого Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить нашу страну.