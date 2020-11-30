Новообрана президентка Молдови Санду збирається в Україну в січні 2021 року

Обрана президенткою Молдови Мая Санду оголосила, що перші офіційні візити здійснить до Києва і Бухареста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

"Точної дати візитів поки немає. Ймовірно, це буде в січні", - зазначила Санду.

"Після того, як президенти України та Молдови провели телефонну розмову, під час якої Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати нашу країну, МЗС почало підготовку цього візиту", - повідомили Суспільному в МЗС.

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У відомстві додали, що будуть раді вітати в Україні пані Санду "як тільки їй дозволить графік".

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах.

Пізніше президенти України та Молдови провели телефонну розмову, під час якої Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати нашу країну.