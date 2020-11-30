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Новообрана президентка Молдови Санду збирається в Україну в січні 2021 року

Новообрана президентка Молдови Санду збирається в Україну в січні 2021 року

Обрана президенткою Молдови Мая Санду оголосила, що перші офіційні візити здійснить до Києва і Бухареста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

"Точної дати візитів поки немає. Ймовірно, це буде в січні", - зазначила Санду.

"Після того, як президенти України та Молдови провели телефонну розмову, під час якої Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати нашу країну, МЗС почало підготовку цього візиту", - повідомили Суспільному в МЗС.

Також читайте: З новою президенткою Молдови Санду Україні потрібно вирішити питання, які "поросли мохом", - Кулеба

У відомстві додали, що будуть раді вітати в Україні пані Санду "як тільки їй дозволить графік".

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах.

Пізніше президенти України та Молдови провели телефонну розмову, під час якої Володимир Зеленський запросив Маю Санду відвідати нашу країну.

Автор: 

візит (1571) Київ (19401) Молдова (2062) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+5
Рояль из ОПУ Зеленского уберите. От греха.
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30.11.2020 16:47
+3
Сольний концерт на фортеп"яні послухати !!)))
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30.11.2020 17:07
+2
На идиота бубачку посмотреть?!
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30.11.2020 16:54
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Рояль из ОПУ Зеленского уберите. От греха.
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30.11.2020 16:47 Відповісти
На идиота бубачку посмотреть?!
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30.11.2020 16:54 Відповісти
Сольний концерт на фортеп"яні послухати !!)))
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30.11.2020 17:07 Відповісти
Свиночолий видавлює цеглину:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/27/7097852/ Прем'єрка Молдови звинуватила владу Порошенка у контрабанді й корупції на користь Придністров'я
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Сподіваюся, що нова влада вже взяла цей процес під свій контроль.
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30.11.2020 18:17 Відповісти
Чекаємо на кримінальне розслідування.

Коли до в'язниці потрапляє негідник з високої посади, повітря стає чистішим
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30.11.2020 18:23 Відповісти
Нажаль поки що закон (і не тільки у нас) як павутина. Слабий в ній запутається, а сильний - порве.
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30.11.2020 18:57 Відповісти
закон -вторинний щодо волі суспільства.
і воля у суспільства Є; опустили ж верескливу дурилку з 54 на 4,5%
але ж не можна з картярями домовлятись про чесні правила, бо те, що для нас- життя наше, для них -гра без правил на наші гроші.

Тому треба бити цеглою по пиці, і не через 5 років, а через 3 місяці, бо вже все ясно, з ким справу маємо. Доростемо і до цього. Чи не так?
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30.11.2020 20:18 Відповісти
Порошенко мудрий і далекоглядний політик: Придністрянщину, як споконвічні українські землі Лівобережжя Дністра потрібно поступово інтегрувати в Україну з підготовкою до наступного повного возз"єднання. Це лише питання часу.
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30.11.2020 20:13 Відповісти
Не верю! Зеля снова как-то обоςρετςя, и она не приедет.
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30.11.2020 18:26 Відповісти
Не хвилюйтеся, запас бронепамперсів достатній. Їх миші гребують їсти.
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30.11.2020 18:59 Відповісти
Пора закрывать Приднестровье. Порох негодует. С чего он там будет харчеватся? Контрабас прекратится через эту клоаку. Порох будет не согласен.
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30.11.2020 19:36 Відповісти
Про таких "президентів" (на фото) дуже влучно висловився видатний політичний і державний діяч минулого сторіччя. "Ці панки і панове помилково вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора..."
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30.11.2020 20:18 Відповісти
 
 