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Новини
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Конституційний суд Молдови відклав визнання результатів виборів президента

Конституційний суд Молдови відклав визнання результатів виборів президента

Конституційний суд 2 грудня повідомив, що поки не може висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker, в КС зазначили, що це пов'язано з судами, які досі не завершили розгляд усіх позовів, пов'язаних із виборами.

У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування впродовж 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 20 листопада затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідерка партії "Дія і солідарність" (PAS) Мая Санду. Вона отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, діючий президент Молдови Ігор Додон - 42,25%. Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Інавгурацію Санду заплановано на 24 січня.

Читайте також: Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

Автор: 

вибори (6683) Молдова (2063) Додон Ігор (127) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+15
ждут небось,пока додон до ростова доедет
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02.12.2020 22:30
+15
одна и та же кремлевская технология - с помощью давления на коррумпированный конституционный суд создавать проблемы той или иной стране... В Украине через судей КС, у которых недвижимость в оккупированном рашистами Крыму, отменяют антикоррупционные законы по которым предыдущей властью уже заведены сотни уголовных дел против коррупционеров в высших эшелонах власти. В Молдове действуют так же, через судей КС , которые судя по всему тоже замазаны в коррупции по уши...
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02.12.2020 23:02
+9
Конечно не может , указание пришло . Кто-то любит антиконституционными судами управлять .
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02.12.2020 22:31
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Судить можно годами
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02.12.2020 22:23 Відповісти
Що, страшно!
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02.12.2020 22:24 Відповісти
ждут небось,пока додон до ростова доедет
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02.12.2020 22:30 Відповісти
На вул.Легітимну !!))
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02.12.2020 22:45 Відповісти
Думаю пытаются через суды признать выборы недействительными.
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02.12.2020 23:26 Відповісти
Спасибо, кэп.
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03.12.2020 05:37 Відповісти
у молдаван свой рыжий долдон...
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02.12.2020 22:31 Відповісти
у молдован свій тупицький
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02.12.2020 23:47 Відповісти
Конечно не может , указание пришло . Кто-то любит антиконституционными судами управлять .
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02.12.2020 22:31 Відповісти
Понеслось говно по проруби.
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02.12.2020 22:32 Відповісти
по трубам...
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02.12.2020 22:34 Відповісти
Даже не удивило.
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02.12.2020 22:41 Відповісти
та шо там выборам в Молдове удивяться- после 04/19/2019,
после нашего цирка с одним гнедым мерином - вроде и не стоит...
просто де то на развилке пьяный в хлам стрелочник не туда рельсу перевел.
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02.12.2020 22:54 Відповісти
)) чё там говорить о бульбохуйле, если даже в долдона всей парашенькой и всеми её когтями вцепились.
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02.12.2020 22:42 Відповісти
та шо ж за времена настали,
как ни клован так додон, а то еще с етим - ну завем его "синдромом Йожефа Сайера"...
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02.12.2020 22:43 Відповісти
одна и та же кремлевская технология - с помощью давления на коррумпированный конституционный суд создавать проблемы той или иной стране... В Украине через судей КС, у которых недвижимость в оккупированном рашистами Крыму, отменяют антикоррупционные законы по которым предыдущей властью уже заведены сотни уголовных дел против коррупционеров в высших эшелонах власти. В Молдове действуют так же, через судей КС , которые судя по всему тоже замазаны в коррупции по уши...
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02.12.2020 23:02 Відповісти
а почему КС выносит такие решения - у нас ЦВК дает оценку выборам, обладает законными на это правами.
путин из последних сил всем соседям пакостит - у нас с Венгрией проблемы. Когда-то Додона натравливал на Украину., затем Польшу и Румынию. ФСБ не дремлет
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03.12.2020 00:25 Відповісти
Судью на мыло с названием « конституционное»
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03.12.2020 00:28 Відповісти
Кажется словосочетание КС - становится для всех матерным понятием.
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02.12.2020 23:13 Відповісти
Нас это не колышит - мы уже поздравили.
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03.12.2020 10:37 Відповісти
 
 