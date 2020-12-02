Конституційний суд Молдови відклав визнання результатів виборів президента

Конституційний суд 2 грудня повідомив, що поки не може висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker, в КС зазначили, що це пов'язано з судами, які досі не завершили розгляд усіх позовів, пов'язаних із виборами.

У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування впродовж 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 20 листопада затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідерка партії "Дія і солідарність" (PAS) Мая Санду. Вона отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, діючий президент Молдови Ігор Додон - 42,25%. Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Інавгурацію Санду заплановано на 24 січня.

Читайте також: Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС