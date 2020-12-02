Конституційний суд Молдови відклав визнання результатів виборів президента
Конституційний суд 2 грудня повідомив, що поки не може висловитися з приводу остаточних підсумків виборів президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker, в КС зазначили, що це пов'язано з судами, які досі не завершили розгляд усіх позовів, пов'язаних із виборами.
У КС наголосили, що, згідно із законом, мають визнати або не визнати другий тур голосування впродовж 10 днів після отримання протоколів від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 20 листопада затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідерка партії "Дія і солідарність" (PAS) Мая Санду. Вона отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, діючий президент Молдови Ігор Додон - 42,25%. Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
Інавгурацію Санду заплановано на 24 січня.
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после нашего цирка с одним гнедым мерином - вроде и не стоит...
просто де то на развилке пьяный в хлам стрелочник не туда рельсу перевел.
как ни клован так додон, а то еще с етим - ну завем его "синдромом Йожефа Сайера"...
путин из последних сил всем соседям пакостит - у нас с Венгрией проблемы. Когда-то Додона натравливал на Украину., затем Польшу и Румынию. ФСБ не дремлет