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У Молдові парламент урізав повноваження новообраної президентки Санду

У Молдові парламент урізав повноваження новообраної президентки Санду

Парламент Молдови обмежив повноваження президента, перевівши собі в підпорядкування Службу інформації і безпеки (СІБ).

Таке рішення прийнято в п'ятницю відразу в двох читаннях, без обговорення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт був зареєстрований за день до затвердження. Він викликав різку критику правих партій та обраної президентки Майї Санду, яка заявила про спробу депутатів узурпувати владу.

За ухвалення рішення проголосували нова парламентська більшість - фракції Партії соціалістів і фракції партії "Шор", 51 зі 101 депутата.

Опозиція не брала участі в голосуванні, її депутати свистіли і скандували "Ганьба коаліції Шордон" (Шор і Додон). У будівлі парламенту проходила акція протесту.

Молдавські депутати вже намагалися підпорядкувати собі Службу інформації і безпеки в 2016 році, тоді це відбулося з ініціативи найбагатшого громадянина країни Плахотнюка. У 2019 Санду домоглася того, щоб повернути орган під контроль президента.

Також на Цензор.НЕТ: Конституційний суд Молдови відклав визнання результатів виборів президента

Молдова (2063) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+50
Майе нужно срочно разгонять это пророссийское кодло и делать перевыборы парламента. На перевыборах её партия возьмет большинство.
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03.12.2020 16:58
+44
почалось....русня очнулась
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03.12.2020 16:54
+26
та ясно что из намордовии рога ростут.

Майа уже заявила кацапне шо бабла за оплаты газов которые спалила русня в приднестровье платить не будет, ибо западло. Так же она заявила что первые визиты будут к своим дружественным странам в Романию и Украину. вот кацапню и плющит и колбасит, как с недопоя боярки.
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03.12.2020 17:10
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И каким образом она разгонит коалицию из большинства? Напомню, в Молдове должность президента номинальная! Там у премьера больше полномочий!
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03.12.2020 18:25 Відповісти
Получается Мая Санду будет
✓ медальки раздавать
✓ гражданство РМ выдавать
✓ встречать гостей, послов
✓ с новым годом поздравлять

реальной власти. у нее нет
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03.12.2020 18:47 Відповісти
Протестами. Сегодня был протест перед парламентом. Я ходил сегодня на протест. Только что Санду объявила протест в воскресенье на главной площади страны. И протесты будут продолжаться, потому что сейчас у граждан предпочтение другое, а не то, что было по итогам 2019 года.
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03.12.2020 19:26 Відповісти
как там русня в 14 году блеяла? Санду президент Мира!
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03.12.2020 18:03 Відповісти
С большой вероятностью Конституционный Суд Молдовы отменит решение парламента и Санду вернут полномочия над контрразведкой государства. Конституционный Суд отменил решение которое Додон проталкивал в парламент об оформлении кредита из России. Должны отменить и сегодняшнее решение.
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03.12.2020 19:28 Відповісти
"Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ"

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117261/

Это действия врага!
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03.12.2020 20:10 Відповісти
Примерно - мы не далеко от них, у нас такая же хя
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03.12.2020 20:14 Відповісти
Я застерігав від зайвої ейфорії з приводу перемоги М.Санду. "Мая покаже, Мая зробить, Мая вижене кацапів з Придністрянщини, Мая поведе в Європу, нам би таку як Мая...". Точно так було з приходом до влади Віктора Ющенка - ейфорія до неба, а далі....
Повторюся - нічого вона не зробить(зокрема з Придністрянщиною), як не зробили всі уряди і президенти Молдови за весь час від Снєгура, Лучинського, Вороніна...і іже з ними.
Насамперед - на сьогодні М.Санду ще не президент Молдови і, якщо закликатиме до бунту - можливо, ним не стане. По-друге - не М. Санду виграла вибори, а Додон їх програв, скомпроментувавшись, та і те з дуже невеликим розривом.
По-третє М. Санду закликає до масових протестів, тим самим веде дуже небезпечну гру, бо це бунт, стихія не контрольована, де обов"язково будуть треті сили і може закінчитися кровопролиттям в Молдові і повним відокремленням Лівобережжя. І при цьому М. Санду може не вступити на посаду...
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03.12.2020 20:33 Відповісти
Нуу ... тоді Велика Румунія і утвориться.
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03.12.2020 20:43 Відповісти
Нічого не утвориться. Як лише румуни рипнуться кроїти кордони - від Румунії залишиться ледве половина...
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03.12.2020 21:11 Відповісти
Це ти зіскочиш з бутилкі і переполовініш Румунію?
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04.12.2020 01:49 Відповісти
"Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/3/7117271/
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03.12.2020 21:03 Відповісти
Кацапские мрази подсуетились ! Пора слуг Путлира выносить вперед ногами!
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03.12.2020 22:41 Відповісти
Прямо как у Ющенко. А потом молдавани скажут шо так надеялись а она ниче не смогла и их разочаровала.
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03.12.2020 22:41 Відповісти
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