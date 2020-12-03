У Молдові парламент урізав повноваження новообраної президентки Санду

Парламент Молдови обмежив повноваження президента, перевівши собі в підпорядкування Службу інформації і безпеки (СІБ).

Таке рішення прийнято в п'ятницю відразу в двох читаннях, без обговорення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт був зареєстрований за день до затвердження. Він викликав різку критику правих партій та обраної президентки Майї Санду, яка заявила про спробу депутатів узурпувати владу.

За ухвалення рішення проголосували нова парламентська більшість - фракції Партії соціалістів і фракції партії "Шор", 51 зі 101 депутата.

Опозиція не брала участі в голосуванні, її депутати свистіли і скандували "Ганьба коаліції Шордон" (Шор і Додон). У будівлі парламенту проходила акція протесту.

Молдавські депутати вже намагалися підпорядкувати собі Службу інформації і безпеки в 2016 році, тоді це відбулося з ініціативи найбагатшого громадянина країни Плахотнюка. У 2019 Санду домоглася того, щоб повернути орган під контроль президента.

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