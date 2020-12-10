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Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке $250 тысяч, - НАБУ

Руководитель порта

Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в $250 тыс", - отмечается в тексте.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, дело о банкротстве упомянутой компании рассматривается в одном из хозяйственных судов. "Одобрение плана санации при условии утверждения его судом предоставило бы возможность компании-инвестору, у представителя которой требовали неправомерную выгоду, восстановить хозяйственную деятельность на территории порта", - говорится в сообщении.

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи чиновнику, и также был задержан. Решается вопрос о сообщении как руководителю порта, так и посреднику, о подозрении и избрании им меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6155) порт (732)


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Топ комментарии
+4
судячи з фото, хабар був у розмірі 600 долларів США
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10.12.2020 19:46
+3
дасть судді хабар у 10 тисяч і завтра буде брати 500 тисяч.
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10.12.2020 19:48
+2
Це політичне переслідування сфабриковане на інваліда. Ганьба! Бережіть хабарників бо вимруть як мамонти а на них країна тримається.
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10.12.2020 20:05
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судячи з фото, хабар був у розмірі 600 долларів США
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10.12.2020 19:46 Ответить
решта --- в трюмі!
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10.12.2020 20:05 Ответить
дасть судді хабар у 10 тисяч і завтра буде брати 500 тисяч.
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10.12.2020 19:48 Ответить
судді не дураки. Вони все вивчуть, проаналізують і затребують не менше 1000 тис.дол. І відразу на анонімні рахунки в офшорах чи іноземних банках...
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10.12.2020 19:51 Ответить
Це політичне переслідування сфабриковане на інваліда. Ганьба! Бережіть хабарників бо вимруть як мамонти а на них країна тримається.
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10.12.2020 20:05 Ответить
Називався раніше "ИЛЬИЧЕВСК"...
Працював там з 70-х...
Нічого дивного...
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10.12.2020 20:05 Ответить
Фото самого честного лица в студию:
Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі $250 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1446
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10.12.2020 20:09 Ответить
Сміх сміхом, але якби миттєво зникли хабарники, життя в країні зупинилось би... всі чиновники розгублено сиділи б в кабінетах, та з жахом зрозуміли би , що розучились ставити підпис без хабаря....
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10.12.2020 20:11 Ответить
Ну,и? Никого же не посадють...А про конфискацию вааще не слышали....Отчитались!
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10.12.2020 20:17 Ответить
Фотоохота...завтра отпустят и принесут извинения за перекрытый канал выше!
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10.12.2020 20:36 Ответить
Можно только догадываться сколько было до...
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10.12.2020 21:22 Ответить
И что?
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11.12.2020 08:44 Ответить
Инвалидская, беззубая власть и это простит. Идиотизм! Уходите, если не в состоянии управлять страной!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 09:24 Ответить
когда мы видим что руководитель какой либо гос. конторы получает взятку, то должны иметь представление о ущербе государству. и если видим цифру, то ее нужно умножить в десятки а то больше раз. и самое страшное что виновные получат как максимум условно, в среднем домашний арест и как минимум нихрена им не будет. а все потому что украли дохренище и есть чем подмазать ВСЕ. круг замкнулся. да дравствует ЗЕ!!!!!!!!! прийдет весна..................
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11.12.2020 09:48 Ответить
Все только скулят про убыточность госпредприятий, а по факту они очень рентабельные, если могут давать такие взятки, зная, что все отобьют за пару месяцев.
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11.12.2020 10:00 Ответить
ну и что)))) по новому ваЗЕлиновскому "закону" это около 7 лямов гривен, а это значит 50000 гривен штрафа, во как борется бенин, нарко- Дегенерат....
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11.12.2020 11:27 Ответить
Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс. Источник: https://censor.net/ru/n3236258

ЯКЩО Б В УКРАЇНІ ХАБАР ВИЗИВАВ ІНФАРКТИ ТО МОРГИ УКРАЇНИ БУЛИ Б ЗАБИТІ ТРУПАМИ ТОП ЧИНОВНИКІВ І ЧИНОВНИКІВ УКРАЇНИ.



БАЖАЮ ЩОБ ЦЕ СТАЛО РЕАЛЬНІСТЮ.
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11.12.2020 11:30 Ответить
 
 