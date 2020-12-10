Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД

Мы видим Россию частью "Крымской платформы", поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия, но мы также понимаем, что РФ ведет себя неконструктивно, потому ожидания конструктивного взаимодействие с Россией в рамках платформы небольшие, я бы так сказал", - отметил Николенко.

Представитель МИД также добавил, что на неофициальном уровне РФ пытается препятствовать созданию "Крымской платформы".

"Россия публично говорит о том, что она не собирается вести никаких переговоров, но мы знаем, что неофициально Россия работает в странах и, безусловно, препятствует реализации этой инициативы, как и других инициатив, направленных на освобождение украинских территорий", - сказал он.