Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД
Мы видим Россию частью "Крымской платформы", поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия, но мы также понимаем, что РФ ведет себя неконструктивно, потому ожидания конструктивного взаимодействие с Россией в рамках платформы небольшие, я бы так сказал", - отметил Николенко.
Представитель МИД также добавил, что на неофициальном уровне РФ пытается препятствовать созданию "Крымской платформы".
"Россия публично говорит о том, что она не собирается вести никаких переговоров, но мы знаем, что неофициально Россия работает в странах и, безусловно, препятствует реализации этой инициативы, как и других инициатив, направленных на освобождение украинских территорий", - сказал он.
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Я за те, що б імбецильних амеб взагалі позбавити права щось висловлювати. Ну це ж звіздець!
И будет видеть до последнего украинца
Россиюшка будет участником везде.. Так хочет колтмойский
Вместо того чтобы бежать от них.. Мы приближается семимильными шагами
Народ у нас тупой.. Не в тему.. Но сегодня разговаривала с одной барышень.. Кароче народ готов в ножки удаляться зеьенскому за дороги.. Удаляться! Там где то возле николаева.. Где кузьма в аварию попал.. Сне все равно... И да царю мешают плохие бояре... Я сказала что он днбил и мне плевать на дороги.... Лучше бы пьяными идиотами занялись.. Толку больше было
Аему мешают он не влияет.. Меня уже тошнит от таких людей.. То языку в ножки падают то клоуны!
Жах
Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".
Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.