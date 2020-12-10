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Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД

Мы видим Россию частью "Крымской платформы", поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия, но мы также понимаем, что РФ ведет себя неконструктивно, потому ожидания конструктивного взаимодействие с Россией в рамках платформы небольшие, я бы так сказал", - отметил Николенко.

Представитель МИД также добавил, что на неофициальном уровне РФ пытается препятствовать созданию "Крымской платформы".

"Россия публично говорит о том, что она не собирается вести никаких переговоров, но мы знаем, что неофициально Россия работает в странах и, безусловно, препятствует реализации этой инициативы, как и других инициатив, направленных на освобождение украинских территорий", - сказал он.

Автор: 

МИД (6940) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+10
Всем понятно, что добровольно русня не отдаст Крым, даже если буде подыхать под санкциями и ядерными ударами. Всем, кроме нашего МИД.
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10.12.2020 23:03
+9
Зеля снова хочет ***** в ..... глаза посмотреть.
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10.12.2020 22:55
+8
это что прикол такой?
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10.12.2020 22:53
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Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1247
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10.12.2020 22:50 Ответить
это что прикол такой?
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10.12.2020 22:53 Ответить
Зеля снова хочет ***** в ..... глаза посмотреть.
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10.12.2020 22:55 Ответить
иди знай, шо у ***** глаз под хвостом, а ведь буба именно туда и метит заглянуть - бубе виднее короче...
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11.12.2020 00:37 Ответить
рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег НиколенкоИсточник: https://censor.net/ru/n3236280

Я за те, що б імбецильних амеб взагалі позбавити права щось висловлювати. Ну це ж звіздець!
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10.12.2020 22:54 Ответить
Это не КОВИД,зто не лечится
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10.12.2020 22:55 Ответить
Всем понятно, что добровольно русня не отдаст Крым, даже если буде подыхать под санкциями и ядерными ударами. Всем, кроме нашего МИД.
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10.12.2020 23:03 Ответить
Не знаю, кто "мы", но лично я вижу большой моральной и натуральной помойкой, с бухими, чавкающими блинолопатными обизянами уставившимися в телевизор.
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10.12.2020 23:10 Ответить
Тут психіатри безсилі? Як казав знайомий ветеринар - потрібно дорізати, щоб не мучилося.
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10.12.2020 23:11 Ответить
Да что вы черт побери такое несете?
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10.12.2020 23:12 Ответить
зелені виблдки.
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10.12.2020 23:30 Ответить
Это какой-то цирк абсурда...
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10.12.2020 23:30 Ответить
Тезко,так ситуація сама по собі абсурдна !! З )(уйлом чи вже без нього Росєя від Крима не відмовиться ,тому переговори з ними ,це безглузд"я!!!)))
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10.12.2020 23:48 Ответить
Зелень увидела мир в глазах путина
И будет видеть до последнего украинца
Россиюшка будет участником везде.. Так хочет колтмойский
Вместо того чтобы бежать от них.. Мы приближается семимильными шагами
Народ у нас тупой.. Не в тему.. Но сегодня разговаривала с одной барышень.. Кароче народ готов в ножки удаляться зеьенскому за дороги.. Удаляться! Там где то возле николаева.. Где кузьма в аварию попал.. Сне все равно... И да царю мешают плохие бояре... Я сказала что он днбил и мне плевать на дороги.... Лучше бы пьяными идиотами занялись.. Толку больше было
Аему мешают он не влияет.. Меня уже тошнит от таких людей.. То языку в ножки падают то клоуны!

Жах
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10.12.2020 23:33 Ответить
а ты под синькой прикольная
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10.12.2020 23:58 Ответить
мы видим грабителя и вора участником расследования...))) Вот клоуны...
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10.12.2020 23:45 Ответить
Дбл. Як вони собі це уявляють?
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11.12.2020 00:08 Ответить
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:27 Ответить
папа, мама, сын... пропала собака - *адла, *урва, ****, грёбаная страна... иностранную политику должен курировать президент, а не кулявлоб... скоро вообще все кому не лень будут ноги об Украину вытирать...
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11.12.2020 02:47 Ответить
Сама хороша "платформа" в переговорах з кацапами - кулеметна, на базі бронеавтомобіля, де переговори ведуться через приціл... Іншої мови вони не розуміють...
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11.12.2020 04:30 Ответить
Це дебілізм, уведений в ранг державної політики.
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11.12.2020 08:20 Ответить
 
 