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Новини
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Ми бачимо РФ учасницею Кримської платформи з деокупації півострова, - МЗС

Ми бачимо Росію частиною "Кримської платформи", оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Проте Кремль намагається дискредитувати цей майданчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

"Наша позиція полягає в тому, що ми бачимо Росію частиною цієї платформи, оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Тому ми відкриті для такої можливості та для участі, проте ми також розуміємо, що РФ поводиться неконструктивно, тому очікування на конструктивну взаємодію з Росією в межах платформи невеликі, я б так сказав", – зазначив Ніколенко.

Представник МЗС також додав, що на неофіційному рівні РФ намагається перешкоджати створенню "Кримської платформи".

"Росія публічно говорить про те, що вона не збирається вести жодних перемовин, але ми знаємо, що неофіційно Росія працює в країнах і, безумовно, перешкоджає реалізації цієї ініціативи, як і інших ініціатив, спрямованих на звільнення українських територій", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади

Автор: 

МЗС (4113) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+10
Всем понятно, что добровольно русня не отдаст Крым, даже если буде подыхать под санкциями и ядерными ударами. Всем, кроме нашего МИД.
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10.12.2020 23:03
+9
Зеля снова хочет ***** в ..... глаза посмотреть.
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10.12.2020 22:55
+8
это что прикол такой?
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10.12.2020 22:53
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Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД - Цензор.НЕТ 1247
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10.12.2020 22:50 Відповісти
это что прикол такой?
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10.12.2020 22:53 Відповісти
Зеля снова хочет ***** в ..... глаза посмотреть.
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10.12.2020 22:55 Відповісти
иди знай, шо у ***** глаз под хвостом, а ведь буба именно туда и метит заглянуть - бубе виднее короче...
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11.12.2020 00:37 Відповісти
рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег НиколенкоИсточник: https://censor.net/ru/n3236280

Я за те, що б імбецильних амеб взагалі позбавити права щось висловлювати. Ну це ж звіздець!
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10.12.2020 22:54 Відповісти
Это не КОВИД,зто не лечится
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10.12.2020 22:55 Відповісти
Всем понятно, что добровольно русня не отдаст Крым, даже если буде подыхать под санкциями и ядерными ударами. Всем, кроме нашего МИД.
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10.12.2020 23:03 Відповісти
Не знаю, кто "мы", но лично я вижу большой моральной и натуральной помойкой, с бухими, чавкающими блинолопатными обизянами уставившимися в телевизор.
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10.12.2020 23:10 Відповісти
Тут психіатри безсилі? Як казав знайомий ветеринар - потрібно дорізати, щоб не мучилося.
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10.12.2020 23:11 Відповісти
Да что вы черт побери такое несете?
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10.12.2020 23:12 Відповісти
зелені виблдки.
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Это какой-то цирк абсурда...
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Тезко,так ситуація сама по собі абсурдна !! З )(уйлом чи вже без нього Росєя від Крима не відмовиться ,тому переговори з ними ,це безглузд"я!!!)))
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10.12.2020 23:48 Відповісти
Зелень увидела мир в глазах путина
И будет видеть до последнего украинца
Россиюшка будет участником везде.. Так хочет колтмойский
Вместо того чтобы бежать от них.. Мы приближается семимильными шагами
Народ у нас тупой.. Не в тему.. Но сегодня разговаривала с одной барышень.. Кароче народ готов в ножки удаляться зеьенскому за дороги.. Удаляться! Там где то возле николаева.. Где кузьма в аварию попал.. Сне все равно... И да царю мешают плохие бояре... Я сказала что он днбил и мне плевать на дороги.... Лучше бы пьяными идиотами занялись.. Толку больше было
Аему мешают он не влияет.. Меня уже тошнит от таких людей.. То языку в ножки падают то клоуны!

Жах
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10.12.2020 23:33 Відповісти
а ты под синькой прикольная
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10.12.2020 23:58 Відповісти
мы видим грабителя и вора участником расследования...))) Вот клоуны...
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10.12.2020 23:45 Відповісти
Дбл. Як вони собі це уявляють?
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11.12.2020 00:08 Відповісти
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.
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11.12.2020 00:27 Відповісти
папа, мама, сын... пропала собака - *адла, *урва, ****, грёбаная страна... иностранную политику должен курировать президент, а не кулявлоб... скоро вообще все кому не лень будут ноги об Украину вытирать...
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11.12.2020 02:47 Відповісти
Сама хороша "платформа" в переговорах з кацапами - кулеметна, на базі бронеавтомобіля, де переговори ведуться через приціл... Іншої мови вони не розуміють...
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11.12.2020 04:30 Відповісти
Це дебілізм, уведений в ранг державної політики.
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11.12.2020 08:20 Відповісти
 
 