Ми бачимо РФ учасницею Кримської платформи з деокупації півострова, - МЗС

Ми бачимо Росію частиною "Кримської платформи", оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Проте Кремль намагається дискредитувати цей майданчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

"Наша позиція полягає в тому, що ми бачимо Росію частиною цієї платформи, оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Тому ми відкриті для такої можливості та для участі, проте ми також розуміємо, що РФ поводиться неконструктивно, тому очікування на конструктивну взаємодію з Росією в межах платформи невеликі, я б так сказав", – зазначив Ніколенко.

Представник МЗС також додав, що на неофіційному рівні РФ намагається перешкоджати створенню "Кримської платформи".

"Росія публічно говорить про те, що вона не збирається вести жодних перемовин, але ми знаємо, що неофіційно Росія працює в країнах і, безумовно, перешкоджає реалізації цієї ініціативи, як і інших ініціатив, спрямованих на звільнення українських територій", – сказав він.

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