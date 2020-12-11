Ми бачимо РФ учасницею Кримської платформи з деокупації півострова, - МЗС
Ми бачимо Росію частиною "Кримської платформи", оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Проте Кремль намагається дискредитувати цей майданчик.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
"Наша позиція полягає в тому, що ми бачимо Росію частиною цієї платформи, оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Тому ми відкриті для такої можливості та для участі, проте ми також розуміємо, що РФ поводиться неконструктивно, тому очікування на конструктивну взаємодію з Росією в межах платформи невеликі, я б так сказав", – зазначив Ніколенко.
Представник МЗС також додав, що на неофіційному рівні РФ намагається перешкоджати створенню "Кримської платформи".
"Росія публічно говорить про те, що вона не збирається вести жодних перемовин, але ми знаємо, що неофіційно Росія працює в країнах і, безумовно, перешкоджає реалізації цієї ініціативи, як і інших ініціатив, спрямованих на звільнення українських територій", – сказав він.
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Я за те, що б імбецильних амеб взагалі позбавити права щось висловлювати. Ну це ж звіздець!
И будет видеть до последнего украинца
Россиюшка будет участником везде.. Так хочет колтмойский
Вместо того чтобы бежать от них.. Мы приближается семимильными шагами
Народ у нас тупой.. Не в тему.. Но сегодня разговаривала с одной барышень.. Кароче народ готов в ножки удаляться зеьенскому за дороги.. Удаляться! Там где то возле николаева.. Где кузьма в аварию попал.. Сне все равно... И да царю мешают плохие бояре... Я сказала что он днбил и мне плевать на дороги.... Лучше бы пьяными идиотами занялись.. Толку больше было
Аему мешают он не влияет.. Меня уже тошнит от таких людей.. То языку в ножки падают то клоуны!
Жах
Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам - источник в т.н. "правительстве Крыма".
Предвижу, совсем скоро вся "кремлёвская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлёвской сети". Внимательно наблюдаем. И Царёв ещё требует объявить войну Украине. Всё сходится в одну точку.