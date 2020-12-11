Замглавы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом
У заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко подтвердили коронавирусную инфекцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Геращенко заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
"Что касается эпидемии, она очень опасна. Я это знаю по себе. Могу сказать, что я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз - коронавирус. Заразилась моя четырехлетняя дочь. Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить", - рассказал Геращенко.
При этом замглавы МВД добавил, что он и его родные переносят заболевание легко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10 декабря лабораторно подтверждено 858 714 случаев коронавирусной болезни, из них за сутки - 13 371.
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