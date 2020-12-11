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Новости Коронавирус и карантин
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Замглавы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом

Замглавы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом

У заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко подтвердили коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Геращенко заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Что касается эпидемии, она очень опасна. Я это знаю по себе. Могу сказать, что я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз - коронавирус. Заразилась моя четырехлетняя дочь. Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить", - рассказал Геращенко.

При этом замглавы МВД добавил, что он и его родные переносят заболевание легко.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10 декабря лабораторно подтверждено 858 714 случаев коронавирусной болезни, из них за сутки - 13 371.

карантин (16729) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Не ту тарелку вылизал.
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11.12.2020 07:32
+10
При всем уважении к Геращенко, меня больше волнует факт болезни наших воинов на передовой. Не вспомню фамилию женщины-волонтера, которая показывала фото, где наши защитники "самоизолируются" в палатках с буржуйками, где кровати стоят, как раньше в пионерском лагере,- впритык. Дай Бог, чтобы там хоть постоянно были ЗДОРОВЫЕ врачи и достаточное количество медикаментов! ВСЕМ БОЛЕЮЩИМ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И БЫСТРОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!
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11.12.2020 08:16
+9
він не службовець, а блюдосраколиз
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11.12.2020 07:51
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Где только смог??
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11.12.2020 07:25 Ответить
В метро.
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11.12.2020 07:39 Ответить
Скорее в маршрутке на Троещину.
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11.12.2020 09:40 Ответить
Как это модно...
Хорошо что тесты 50/50 - каждый день делай - когда то та сработает.
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11.12.2020 07:28 Ответить
справка о переболел - это пропуск в будущее....
остальных даже на регистрацию не допустят
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11.12.2020 09:56 Ответить
директор карусели не мог заболеть...
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11.12.2020 07:31 Ответить
Не ту тарелку вылизал.
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11.12.2020 07:32 Ответить
Скорее задницу.
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11.12.2020 07:38 Ответить
так там она одна, других нет и не предвидется
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11.12.2020 13:26 Ответить
Дя чого мені знати, що якийсь черговий держслужбовець захворів на корону? Кожний день тисячі українців хворіють.
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11.12.2020 07:38 Ответить
він не службовець, а блюдосраколиз
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11.12.2020 07:51 Ответить
"Гусар без триппера - НЕ ГУСАР"
Старинная поговорка
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11.12.2020 07:46 Ответить
может то просто диарея?
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11.12.2020 07:59 Ответить
Оральна діарея в нього хронічна. А дві діареї в одному організмі? - ну, не знаю чи було вже таке, щоб нечистоти з двох протилежних кінців одночасно виливались.
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11.12.2020 09:22 Ответить
Вьіздоровления твоей дочери, если ето правда, Геращенко.
Лично тебе мое пожелание - сдохни, сделай нашу страну чуть чище
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11.12.2020 08:12 Ответить
При всем уважении к Геращенко, меня больше волнует факт болезни наших воинов на передовой. Не вспомню фамилию женщины-волонтера, которая показывала фото, где наши защитники "самоизолируются" в палатках с буржуйками, где кровати стоят, как раньше в пионерском лагере,- впритык. Дай Бог, чтобы там хоть постоянно были ЗДОРОВЫЕ врачи и достаточное количество медикаментов! ВСЕМ БОЛЕЮЩИМ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И БЫСТРОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!
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11.12.2020 08:16 Ответить
Мне почему-то по человечески его не жаль
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11.12.2020 08:24 Ответить
А чего его жалеть?? Ему деньги на лечение искать не нужно...кислород для него всегда найдется...лекарства тоже...через пару недель сможет лизать тарелки и задницы как и раньше...
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11.12.2020 08:40 Ответить
Повторяю: Мне почему-то по человечески его не жаль Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2148!
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11.12.2020 08:53 Ответить
В спецклинике МВД, в отделении где на ИВЛ, тоже некому будет генератор запустить?
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11.12.2020 09:02 Ответить
поправляйся
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11.12.2020 09:05 Ответить
Будем гуманистами - учитывая тяжелые последствия от КОВИДа я предлагаю пойти на упреждение осложнений и применить для Геращенко эвтаназию.
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11.12.2020 10:05 Ответить
хоть вонять не будет у СМИ эта жаба .))
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11.12.2020 10:12 Ответить
Наверное, воспаление хитростей!
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11.12.2020 11:13 Ответить
Шутки про тарелки уже были!? 😄
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11.12.2020 12:37 Ответить
Видимо миллиарды закончились и МВД нужно еще.
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11.12.2020 12:49 Ответить
...может, хоть так похудеет
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11.12.2020 12:56 Ответить
 
 