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Новини Коронавірус і карантин
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Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом

Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом

У заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка підтвердили коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Геращенко заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".

"Що стосується епідемії, вона дуже небезпечна. Я це знаю по собі. Можу сказати, що я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз - коронавірус. Заразилася моя чотирирічна дочка. Можу сказати, що це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити", - розповів Геращенко.

При цьому заступник глави МВС додав, що він і його рідні переносять захворювання легко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу - 13 371.

Також читайте: Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Не ту тарелку вылизал.
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11.12.2020 07:32
+10
При всем уважении к Геращенко, меня больше волнует факт болезни наших воинов на передовой. Не вспомню фамилию женщины-волонтера, которая показывала фото, где наши защитники "самоизолируются" в палатках с буржуйками, где кровати стоят, как раньше в пионерском лагере,- впритык. Дай Бог, чтобы там хоть постоянно были ЗДОРОВЫЕ врачи и достаточное количество медикаментов! ВСЕМ БОЛЕЮЩИМ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И БЫСТРОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!
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11.12.2020 08:16
+9
він не службовець, а блюдосраколиз
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11.12.2020 07:51
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Где только смог??
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11.12.2020 07:25 Відповісти
В метро.
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11.12.2020 07:39 Відповісти
Скорее в маршрутке на Троещину.
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11.12.2020 09:40 Відповісти
Как это модно...
Хорошо что тесты 50/50 - каждый день делай - когда то та сработает.
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11.12.2020 07:28 Відповісти
справка о переболел - это пропуск в будущее....
остальных даже на регистрацию не допустят
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11.12.2020 09:56 Відповісти
директор карусели не мог заболеть...
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11.12.2020 07:31 Відповісти
Не ту тарелку вылизал.
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11.12.2020 07:32 Відповісти
Скорее задницу.
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11.12.2020 07:38 Відповісти
так там она одна, других нет и не предвидется
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11.12.2020 13:26 Відповісти
Дя чого мені знати, що якийсь черговий держслужбовець захворів на корону? Кожний день тисячі українців хворіють.
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11.12.2020 07:38 Відповісти
він не службовець, а блюдосраколиз
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11.12.2020 07:51 Відповісти
"Гусар без триппера - НЕ ГУСАР"
Старинная поговорка
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11.12.2020 07:46 Відповісти
может то просто диарея?
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11.12.2020 07:59 Відповісти
Оральна діарея в нього хронічна. А дві діареї в одному організмі? - ну, не знаю чи було вже таке, щоб нечистоти з двох протилежних кінців одночасно виливались.
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11.12.2020 09:22 Відповісти
Вьіздоровления твоей дочери, если ето правда, Геращенко.
Лично тебе мое пожелание - сдохни, сделай нашу страну чуть чище
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11.12.2020 08:12 Відповісти
При всем уважении к Геращенко, меня больше волнует факт болезни наших воинов на передовой. Не вспомню фамилию женщины-волонтера, которая показывала фото, где наши защитники "самоизолируются" в палатках с буржуйками, где кровати стоят, как раньше в пионерском лагере,- впритык. Дай Бог, чтобы там хоть постоянно были ЗДОРОВЫЕ врачи и достаточное количество медикаментов! ВСЕМ БОЛЕЮЩИМ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И БЫСТРОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!
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11.12.2020 08:16 Відповісти
Мне почему-то по человечески его не жаль
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11.12.2020 08:24 Відповісти
А чего его жалеть?? Ему деньги на лечение искать не нужно...кислород для него всегда найдется...лекарства тоже...через пару недель сможет лизать тарелки и задницы как и раньше...
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11.12.2020 08:40 Відповісти
Повторяю: Мне почему-то по человечески его не жаль Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2148!
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11.12.2020 08:53 Відповісти
В спецклинике МВД, в отделении где на ИВЛ, тоже некому будет генератор запустить?
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11.12.2020 09:02 Відповісти
поправляйся
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11.12.2020 09:05 Відповісти
Будем гуманистами - учитывая тяжелые последствия от КОВИДа я предлагаю пойти на упреждение осложнений и применить для Геращенко эвтаназию.
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11.12.2020 10:05 Відповісти
хоть вонять не будет у СМИ эта жаба .))
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11.12.2020 10:12 Відповісти
Наверное, воспаление хитростей!
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11.12.2020 11:13 Відповісти
Шутки про тарелки уже были!? 😄
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Видимо миллиарды закончились и МВД нужно еще.
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11.12.2020 12:49 Відповісти
...может, хоть так похудеет
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11.12.2020 12:56 Відповісти
 
 