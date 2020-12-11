Заступник глави МВС Антон Геращенко заразився коронавірусом
У заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка підтвердили коронавірусну інфекцію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Геращенко заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".
"Що стосується епідемії, вона дуже небезпечна. Я це знаю по собі. Можу сказати, що я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз - коронавірус. Заразилася моя чотирирічна дочка. Можу сказати, що це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити", - розповів Геращенко.
При цьому заступник глави МВС додав, що він і його рідні переносять захворювання легко.
Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби, з них за добу - 13 371.
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