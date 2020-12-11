"Суд" оккупантов продлил арест девяти крымскотатарских активистов до 14 января

Так называемый "Верховный Суд Республики Крым" в закрытом режиме продлил меру пресечения фигурантам второй симферопольской группы по делу Хизб ут-Тахрир Сейрану Муртазе, Алиму Каримову, Рустему Шейхалиеву, Эрфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Иззету Абдуллаеву, Владлену Абдулкадырову и Руслану Сулейманову до 14 января 2021 года.

Адвокаты с решением суда не согласны и готовят апелляционные жалобы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".

"Одним из доводов, почему Руслана нужно содержать под стражей, прокуратура приводила факт двойного гражданства. Якобы Руслан может скрыться от следствия и также повлиять на ход дела. При этом никакими фактами эти доводы не подкреплялись. Мы говорили о том, что в Крыму у него тесные социальные связи. За пределами Крыма у него нет средств для существования. Паспорт гражданина Украины, который был изъят во время обыска, не может служить основанием", - рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

Рассматривая дело гражданского журналиста Рустема Шейхалиева, суд не принял во внимание аргументацию защитника о проблемах со здоровьем.

"В ходатайстве прокурора было сказано о том, что нет оснований изменить ему меру пресечения в виду состояния здоровья. На что защита обратила внимание, что за время содержания под стражей Рустем Шейхалиев неоднократно обращался с жалобами на состояние здоровья с заявлениями о необходимости медицинского освидетельствования и обследования. Все его обращения остались без должного внимания. То есть если его не обследовали, не выявили какие-либо заболевания, то как можно говорить, что их у него нет", - сообщила после заседания адвокат Эмине Авамилева.

Все остальные заседания прошли по похожему сценарию. По мнению адвоката Марлена Халикова в решениях судей не было новизны и "судебное заседание прошло ожидаемо".

"Иззет Абдуллаев на протяжении длительного времени живет на территории Республики Крым, у него на иждивении находится двое малолетних детей. Социально устойчивые связи, родители, семья, которые нуждаются в его помощи. Однако результат был ожидаемым в принципе, ему продлили срок до 14 января 2021 года", - пояснил адвокат Халиков.

25 крымскотатарских общественных активистов — Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Эскендер Сулейманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов — обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

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Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность". Умеров, Бекиров, Изетов, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела.

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов второй Симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения.