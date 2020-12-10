Ислямов обжалует в ЕСПЧ "приговор" суда оккупантов в Крыму

Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что обжалует в Европейском суде по правам человека заочный приговор, вынесенный ему 10 декабря так называемым "Верховным судом Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии.

"То, что делает Путин, он 19 лет не продержится, вот те 19 лет, которые они мне дали сегодня в оккупационном суде. А то, что мы делали и делаем с вами, ведем информационную войну, мы подтачиваем этот камень. Блокада дала общий большой импульс, когда вся Украина объединилась и дала отпор всем этим настроениям – торговать с Крымом и пытаться как-то помириться. А приговор комментировать смысла никакого нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект", - сказал Ленур Ислямов.

Как сообщалось, 10 декабря так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил к 19 годам колонии строгого режима гендиректора телеканала ATR Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшему к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила вынесенный подконтрольным России крымским "судом" приговор.

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