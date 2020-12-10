В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК

В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев. В прокуратуре Автономной республики Крым заявляют, что продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для колонизации полуострова РФ переселила в Крым, по разным оценкам, от 172 000 до более 500 000 россиян. Продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российской Федерации. В настоящее время установлено 475 граждан Украины, которые незаконно удерживаются или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, аналогичные нарушения совершаются в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые также незаконно перемещаются в РФ, в том числе путем незаконного усыновления.





