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В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК

В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК

В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев. В прокуратуре Автономной республики Крым заявляют, что продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для колонизации полуострова РФ переселила в Крым, по разным оценкам, от 172 000 до более 500 000 россиян. Продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российской Федерации. В настоящее время установлено 475 граждан Украины, которые незаконно удерживаются или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, аналогичные нарушения совершаются в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые также незаконно перемещаются в РФ, в том числе путем незаконного усыновления.

В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК 01
В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК 02
В России незаконно удерживают 475 граждан Украины, - прокуратура АРК 03

Автор: 

прокуратура (5008) россия (95420) политзаключенные (1622)


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В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев. Источник: https://censor.net/ru/n3236138

МОСКОВІЯ ЯК БУЛА ТЮРМОЮ НАРОДІВ, ТАК НЕЮ І ЗАЛИШИЛАСЬ.
БАЖАЮ ПОВНОГО ДЕМОНТАЖУ ЦІЄЙ ТЮРМИ
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10.12.2020 14:02 Ответить
Шо ви врьотi?!!!
Ви шо нiзнаiтє?
Найвеличнiший вже всiх таксистiв давно обмiняв. А тi шо залишились - то йому не потрiбнi.
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10.12.2020 14:14 Ответить
 
 