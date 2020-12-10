УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4952 відвідувача онлайн
Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
559 2

У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК

У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК

У пенітенціарних установах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляють, що триває примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 000 до понад 500 000 росіян. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації. На даний час встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова про "вирок" окупантів власнику ATR Іслямову: Всі обвинувачення надумані і мають політичне підґрунтя, а справа сфабрикована

Крім того, аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, у тому числі шляхом незаконного усиновлення.

У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК 01
У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК 02
У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК 03

Автор: 

прокуратура (3671) росія (65010) політв’язні (1355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев. Источник: https://censor.net/ru/n3236138

МОСКОВІЯ ЯК БУЛА ТЮРМОЮ НАРОДІВ, ТАК НЕЮ І ЗАЛИШИЛАСЬ.
БАЖАЮ ПОВНОГО ДЕМОНТАЖУ ЦІЄЙ ТЮРМИ
показати весь коментар
10.12.2020 14:02 Відповісти
Шо ви врьотi?!!!
Ви шо нiзнаiтє?
Найвеличнiший вже всiх таксистiв давно обмiняв. А тi шо залишились - то йому не потрiбнi.
показати весь коментар
10.12.2020 14:14 Відповісти
 
 