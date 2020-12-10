У Росії незаконно утримують 475 громадян України, - прокуратура АРК

У пенітенціарних установах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляють, що триває примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 000 до понад 500 000 росіян. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації. На даний час встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, у тому числі шляхом незаконного усиновлення.





