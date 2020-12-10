Іслямов оскаржить у ЄСПЛ "вирок" суду окупантів у Криму

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що оскаржить у Європейському суді з прав людини заочний вирок, ухвалений йому 10 грудня так званим "Верховним судом Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Те, що робить Путін, він 19 років не протримається, ось ті 19 років, які вони мені дали сьогодні в окупаційному суді. А те, що ми робили і робимо з вами, ведемо інформаційну війну, ми підточуємо цей камінь. Блокада дала загальний великий імпульс, коли вся Україна об'єдналася і дала відсіч усім цим настроям – торгувати з Кримом і намагатися якось помиритися. А вирок коментувати сенсу жодного немає. Тому що все це буде потім подано до ЄСПЛ. Це один з елементів каменів на їхні голови в майбутньому. Це все має такий відкладений ефект", – сказав Ленур Іслямов.

Як повідомлялося 10 грудня так званий "Верховний суд Криму" засудив до 19 років колонії суворого режиму гендиректора телеканалу ATR Ленура Іслямова, який звинувачувався в організації підриву опор ЛЕП на півдні України, що призвело до знеструмлення Кримського півострова в 2015 році.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила ухвалений підконтрольним Росії кримським "судом" вирок.

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