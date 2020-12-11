Промышленность приветствует инициативу правительства решить проблему тарифов на свет для населения, – ассоциация металлургов
Бизнес и промышленность приветствуют инициативу правительства завершить реформу рынка электроэнергии и ликвидировать кросс-субсидирование, путем приведения бытовых тарифов к рыночному уровню.
Об этом пишет президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке на сайте "Интерфакс-Украина".
"Любая незаконченная реформа, искривляет работу рынков. Приведение бытовых тарифов к рыночно обоснованному уровню – это единственно правильное решение. От него в конечном итоге выиграют все – и граждане, и бизнес, и экономика страны", - пишет Каленков. Он подчеркнул, что правительству нужно пояснить населению, почему это решение правильное и полезное. "Ведь, когда страна перекладывает всю нагрузку по оплате электроэнергии на промышленность, то население в таком случае платит дважды. Постоянное повышение цены на электроэнергию для промышленности ровно на столько же удорожает товары, которые население покупает в магазинах", - отметил президент "Укрметаллургпрома". Он подчеркнул, что от приведения тарифов к рыночному уровню в конечном счете выиграет и население. "С политической точки зрения повышения тарифов всегда сложное решение, но правительство должно суметь пояснить своим гражданам, что иного способа достичь европейского уровня жизни, как внедрить рыночные реформы, попросту не существует", - подытожил Каленков.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будут покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ. Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.
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http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/nacreguljator-zniziv-tarif-nek-ukrenergo-na-peredachu-jelektrojenergji-u-2021-roc-na-6-61780
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Я не поняв, шо уже и за Сонце треба платить? Вы шо, куку?
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Ага. И в десять раз меньше чем в Монако и Монте-Карло!И даже в тысячи раз меньше чем стоимость выработки электричества на поверхности Луны!
Переходим дома на солнечные элементы. Понятно, что не на 100%, но нивелируем ваши ср@ные повышения, и ничего дополнительно от меня вам не достанется. Причем все оборудование принципиально будет китайским - ни гайки не поставлю украинской.
Так уже дома сделали при повышении цен на газ - сделали дополнительный твердотопливный котел и уменьшили потребление газа в 4,5 раза.
Когда введут нормальный рынок газа и электроэнергии - дождусь, когда придут зарубежные поставщики и перейду к ним. Ни копейки жадным украинским промышленникам!
увеличение коммуналки - это во благо населению
запрет - это свобода
право - это несвобода
мы воины, но прятаться будем за беременными и детьми
только настоящие воины прячутся за беременными и детьми, а трусы нет
шото козлостаном завоняло
Подавай на субсидию!
Это когда я, покупая 2 куба газа, оплачиваю еще 1 куб газа за пенсионера Иванова. А прибыль за 3 проданных куба получает Ахметов.
Ахметов газ не покупает - он его продает, он конечный выгодополучатель.
Если ты покупаешь газ по заниженной цене - какие субсидии ты оплачиваешь?
Твоих желаний?
PS: Вы не можете обращаться к собеседнику без оскорблений и наездов?
Шо мы все о зрадоньке, о зрадоньке, вся лента у меня прям "Страдающее средневековье". Между тем, реформы на рынке газа шагнули вперед. По моим данным, структуры Фирташа теряют по 9000 клиентов в день.! Все почему? Потому что пару месяцев назад кабмин таки открыл рынок газа. О чем я сейчас и расскажу, устраивайтесь поудобнее, это лонгрид. За репист буду благодарен, ибо тема святая - "как сделать Фирташа беднее".
Начнем с небольшой предыстории или "КАК БЫЛО РАНЬШЕ". До того как кабмин открыл рынок газа, ВЕСЬ газ потребителям поставляли "газ.сбыты". Примерно 70% всех газ.сбытов принадлежат Фирташу.
Как газ попадал к потребителям?
1) Газ.сбыты покупали газ у Нафтогаза (по ПСО - это "покладення спеціальних обов'язків", эти обязательства фактически говорили что Нафтогаз НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отказать в поставке газ.сбытам газа, даже если они за него не расплатились). Сразу скажем, что газ.сбыты ПРЕКРАСНО могли покупать газ у любого другого поставщика газа, но у тех не было директивы кабмина который ОБЯЗЫВАЛ их поставлять газ, даже если за него не заплатили, поэтому не мудрено что ВЕСЬ газ газ.сбыты брали у Нафтогаза Прибыль в офшор на Кипре - Нафтогазу долги на десятки миллиардов (на данный момент газ.сбыты должны НАКу за газ !24 млрд! грн.) Все законно! Это я вам описал 2016-2020 год.
То есть раньше, весь рынок газа работал на 1 человека - Фирташа. Он получал газ у Нафтогаза, за него не особо платил, а вы, дорогие граждане, не имели выбора, кроме как покупать газ только у Фирташа, но платить за газ уже были обязаны, иначе "а кто не будет брать отключим газ".
Собственно говоря, благодаря газовому бизнесу Дмитрий Фирташ и стал одним из самых богатых людей Украины))
Теперь давайте разберемся с тем что произошло летом 2020 года:
* Вся суть рынка состоит в том, что потребитель может купить газ у кого хочет. Соответственно, 1 июля 2020 года была утверждена НОВАЯ ПРОЦЕДУРА смены поставщика газа. Теперь, газ.сбыт ПО ФАКТУ получает уведомление что вы перестали быть его клиентом, а соответственно не может вставить вам палки в колеса если вы хотите от него уйти.
* Второй важный момент - для того чтобы запустить рынок газа, нужно было выбрать постачальника останньої надії, так называемый "ПОН". Для чего? Даю пример -> зима, "-25 градусов", и вдруг, поставщик газа на рынке говорит что он банкрот и не может больше обслуживать своих клиентов. И что же теперь делать? Не оставлять же зимой людей без газа. Для этого и нужен ПОН. Компания, которая может в любой момент взять такой груз на себя (опять же, ПОН это "крайний случай" и ничто не мешает потребителю уйти к новому поставщику с ПОНа). Кабмин провел открытый конкурс, на котором победил Нафтогаз. 22 июля кабмин утвердил результаты конкурса. Теперь, чтобы не случилось, у людей будет поставщик газа. * И последнее - с первого августа 2020 года закончился режим спец.обязательств у Нафтогаза перед газ.сбытами, то самое ПСО. Все, теперь нельзя брать газ и не платить. The game is over, Mr. Firtash. А так же, НИКТО, еще раз повторяю - НИКТО теперь не регулирует цену на газ для населения. Цены теперь устанавливают компании сами. Сколько хотят
столько и ставят. Но теперь, ничего не мешает клиенту поменять поставщика, буквально за пару дней. Так что поставишь слишком высокую цену - потеряешь клиента.
Чтобы найти разных поставщиков, и сразу посмотреть как у них условия, можете воспользоваться сайтом газотека - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgasoteka.ua-energy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TTqxVbu38QXKq9E42EH1WPKDwxzMvHj-JmRrlF1iaJHvXd99CDKTQ2-c&h=AT2fWPfoSUjzqZJ_cIbDHg09B27z261H4ihkBbMGIM9gbvyOjVFzWWCC6bl5_ysVZ8UUkb6oyHw5JaAvRNR28a9cfk0MrvbVbp5YSpNMUm-uIqs-v9K1lUgsq4t-6poDjiE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eaW19HJxvm-bxqdPeK1os8TvbTf9Z9b0kMBUg6uiSntC2wHo16FGbyCKt6pO8-hZv-W475Zuh2w0P7kdTniO4n6_T5U36boRc_PeCOm_x-PVgA-SFst4D5pxXvaUIMCdcVLd8jJ_0yJ3dNglcmNroOQ https://gasoteka.ua-energy.org/ (что газправда, что газотека - это НЕ коммерчиские сайты, их создали профильные ГОшки чтобы рассказывать о рынке газа, там вы можете найти ответы на все вопросы).
В это сложно поверить, но Украина смогла провести успешные структурные реформы на рынке газа:
1) Больше нет "разных" цен на газ, которыми манипулировал Фирташ чтобы заработать легкие деньги (были разные цены для рынка для юр.лиц и рынка газа для потребителей, Фирташ "играл" на разнице и зарабатывал миллионы).
2) Больше нет специальных обязательств, которые позволяли Фирташу брать газ у Нафтогаза и за него не платить (отмена ПСО наконец-то состоялась! Я даже на ютьюбчике записывал видео про этот схематоз - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVxW4DI4tyiU%26fbclid%3DIwAR2ASOgJ3f-lB-8ktW6sM5uAMpy8uDpYcMtpKAITD1fU1OyS7-1PsLun8GQ&h=AT1uhseWi3lMLPf-Bc0xqcfHRj5kXyYuQFvq1fMJHshU5485chybJzZ6ZOvwD58eUiCf6ABLNu1f2aQJXX8FUTkbBmdMGeAgjr4apzCSRG_CG_rAe3ALWUaBMvwxCinirI0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eaW19HJxvm-bxqdPeK1os8TvbTf9Z9b0kMBUg6uiSntC2wHo16FGbyCKt6pO8-hZv-W475Zuh2w0P7kdTniO4n6_T5U36boRc_PeCOm_x-PVgA-SFst4D5pxXvaUIMCdcVLd8jJ_0yJ3dNglcmNroOQ https://www.youtube.com/watch?v=VxW4DI4tyiU ).
3) Субсиди -> монетизированы, и теперь платятся потребителю в "на карту". Теперь, у потребителя есть мотивация экономно расходовать газ. (а раньше, Фирташ "напрямую" получал компенсацию из мин.фина) + потребителю было все равно экономно он расходует газ, или нет.
Поделитесь этим постом с друзьями - пройдите по ссылочкам и найдите поставщика который предложит вам более низкую цену за газ чем газ.сбыты и станьте его клиентом. Сделайте Фирташа чуточку беднее
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgf-EFLeTQsNjI6DhT_v6BWzjTKIitOuKiBEdzUvaJknW4hOunTBGvEBGVU_nrXnyECW4EvrtCKJnJyRVguCbkDOpzasrspsWZLKy7mo0fvSTiu4QCnhtO1PMSDVhe2xc&__tn__=*NK-R #зробим_це_разом
* справка
2014 год, Фирташ занимает 5 строчку в списке самых богатых людей Украины ($2,7 млрд)
2020 год, Фирташ занимает 24 строчку в списке самых богатых людей Украины ($370 млн)
Можливо знайдете там щось корисне.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822880814593092&id=100006136038244
Кроме указанного вами примера с печкой мы, у себя дома, еще активно применяем электрические коврики - уровень комфорта достигается при средней температуре в комнатах на 3...5 градусов ниже.
А с солнечными батареями, здесь на форуме, подсказали интересную идею - использовать зеленый тариф, но не для зарабатывания на нем, а для использования внешней сети как буфера. Ведь примерно 50% в стоимости автономного электроснабжения составляют аккумуляторы. При зеленом тарифе они становятся почти не нужны.
Требуют не улучшения себе а ухудшения другим.
- средняя з/п Украина - 300 евро
- средняя з/п Европа - 1200 евро
И где здесь несправедливость? Поднимаете з/п и пенсии, потом пересматриваете тарифы.
Источник: https://censor.net/ru/n3236348
А доходы населения учиьывают? В 10 раз меньше чем в европе!