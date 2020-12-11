Промышленность приветствует инициативу правительства решить проблему тарифов на свет для населения, – ассоциация металлургов

Бизнес и промышленность приветствуют инициативу правительства завершить реформу рынка электроэнергии и ликвидировать кросс-субсидирование, путем приведения бытовых тарифов к рыночному уровню.

Об этом пишет президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке на сайте "Интерфакс-Украина".

"Любая незаконченная реформа, искривляет работу рынков. Приведение бытовых тарифов к рыночно обоснованному уровню – это единственно правильное решение. От него в конечном итоге выиграют все – и граждане, и бизнес, и экономика страны", - пишет Каленков. Он подчеркнул, что правительству нужно пояснить населению, почему это решение правильное и полезное. "Ведь, когда страна перекладывает всю нагрузку по оплате электроэнергии на промышленность, то население в таком случае платит дважды. Постоянное повышение цены на электроэнергию для промышленности ровно на столько же удорожает товары, которые население покупает в магазинах", - отметил президент "Укрметаллургпрома". Он подчеркнул, что от приведения тарифов к рыночному уровню в конечном счете выиграет и население. "С политической точки зрения повышения тарифов всегда сложное решение, но правительство должно суметь пояснить своим гражданам, что иного способа достичь европейского уровня жизни, как внедрить рыночные реформы, попросту не существует", - подытожил Каленков.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будут покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ. Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.