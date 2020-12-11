После зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме, - Кличко

После зимних каникул, во время строгого карантина, который правительство планирует ввести в январе, школьники начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне", - отметил Кличко.

Учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате - с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме", - добавил Кличко.

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