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Новости Коронавирус и карантин
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После зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме, - Кличко

После зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме, - Кличко

После зимних каникул, во время строгого карантина, который правительство планирует ввести в январе, школьники начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне", - отметил Кличко.

Учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате - с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме", - добавил Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Кличко Виталий (4637) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Пора переводить Виталика с работы мэром на работы "диктором ТВ и Радио", оно конечно получается и то и то фигово. Но судя по последнему полугодию, первое ему больше подходит, хоть смешнее ( говорят конечно можно и попугая научить говорить и медведя ездить на велосипеде, но это особо тяжелый случай)
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11.12.2020 12:47 Ответить
Вже зараз треба навчитися дистанційно. Розумію мамаш які дуже зайняті сидінням в інстаграм і фейсбук, фарбуванням нігтів і відвідуванням салонів... Але навіть одне збережене життя людини цінніше за всі незручності таких мамаш... Бо вони найчастіше і зайняті дуже...
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11.12.2020 15:47 Ответить
 
 