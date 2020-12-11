В Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек

В столице за минувшие сутки, 10 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Травмировались 150 взрослых и 13 детей", - сообщила она.

Как сообщалось, дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс.

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