В Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
В столице за минувшие сутки, 10 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых и 13 детей.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Травмировались 150 взрослых и 13 детей", - сообщила она.
Как сообщалось, дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс.
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