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В Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек

В Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек

В столице за минувшие сутки, 10 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Травмировались 150 взрослых и 13 детей", - сообщила она.

Как сообщалось, дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

гололедица (113) КГГА (2980) Киев (25501) непогода (816)


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Голосуємо і далі за Кличка!
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11.12.2020 10:55 Ответить
Я за нього голосував тільки тому, що інші то взагалі актори з фільму жахів були... А так з нього мер, як з гівна пуля
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11.12.2020 11:23 Ответить
Кличко вам погодою керує чи що?Таке явище як дощ. що відразу перетворюється в ожеледицю досить рідкісне. Зазвичай має декілька годин пройти.
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11.12.2020 11:56 Ответить
Вы искренне верите, что Мери Жоппинс всех киевлян прикрыла бы широким зеленым зад зонтиком?
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11.12.2020 12:07 Ответить
за зеленожопого міністра ЖКГ краще голосуй, хто двірників наймає
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11.12.2020 21:36 Ответить
Зима подкралась не заметно. А как там в Египте, глава Киева? Ой.
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11.12.2020 11:22 Ответить
Что бы не падать, нужно ползать.
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11.12.2020 13:13 Ответить
НЕ верю!
Лично грохнулся по пути с работы и набил синяк!
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11.12.2020 13:16 Ответить
 
 