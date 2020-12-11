УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5594 відвідувача онлайн
Новини
2 251 8

У Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб

У Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб

В столиці за минулу добу, 10 грудня, через ожеледицю, яка утворилася на дорогах і тротуарах міста, травмувалися 150 дорослих і 13 дітей.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.

Як повідомлялося, дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс.

Також читайте: Комунальники ліквідують наслідки негоди в столиці, - КМДА

Автор: 

ожеледиця (83) КМДА (2367) Київ (19443) негода (757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голосуємо і далі за Кличка!
показати весь коментар
11.12.2020 10:55 Відповісти
Я за нього голосував тільки тому, що інші то взагалі актори з фільму жахів були... А так з нього мер, як з гівна пуля
показати весь коментар
11.12.2020 11:23 Відповісти
Кличко вам погодою керує чи що?Таке явище як дощ. що відразу перетворюється в ожеледицю досить рідкісне. Зазвичай має декілька годин пройти.
показати весь коментар
11.12.2020 11:56 Відповісти
Вы искренне верите, что Мери Жоппинс всех киевлян прикрыла бы широким зеленым зад зонтиком?
показати весь коментар
11.12.2020 12:07 Відповісти
за зеленожопого міністра ЖКГ краще голосуй, хто двірників наймає
показати весь коментар
11.12.2020 21:36 Відповісти
Зима подкралась не заметно. А как там в Египте, глава Киева? Ой.
показати весь коментар
11.12.2020 11:22 Відповісти
Что бы не падать, нужно ползать.
показати весь коментар
11.12.2020 13:13 Відповісти
НЕ верю!
Лично грохнулся по пути с работы и набил синяк!
показати весь коментар
11.12.2020 13:16 Відповісти
 
 