У Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб
В столиці за минулу добу, 10 грудня, через ожеледицю, яка утворилася на дорогах і тротуарах міста, травмувалися 150 дорослих і 13 дітей.
Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.
Як повідомлялося, дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс.
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задзонтиком?
Лично грохнулся по пути с работы и набил синяк!