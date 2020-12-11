У Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб

В столиці за минулу добу, 10 грудня, через ожеледицю, яка утворилася на дорогах і тротуарах міста, травмувалися 150 дорослих і 13 дітей.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.

Як повідомлялося, дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс.

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