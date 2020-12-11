Комунальники ліквідують наслідки негоди в столиці, - КМДА

Комунальники "Київавтодору" очистили всі вулиці в Києві, але продовжують постійну обробку тротуарів, сходинок і зупинок громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувать на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

У КМДА також зазначили, що протягом ночі працювала 301 одиниця спецтехніки та 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники). Крім того, до боротьби з ожеледицею притягнуто 4 тис. двірників.

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У відомстві попереджають киян і гостей столиці, що за прогнозом Українського гідрометцентру вранці і вдень 11 грудня в Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Також в КМДА закликали підприємців самостійно обробляти тротуари біля своїх кафе, ресторанів, магазинів і не нехтувати правилами благоустрою міста, виконавши обробку протиожеледними засобами.