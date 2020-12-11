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Комунальники ліквідують наслідки негоди в столиці, - КМДА

Комунальники ліквідують наслідки негоди в столиці, - КМДА

Комунальники "Київавтодору" очистили всі вулиці в Києві, але продовжують постійну обробку тротуарів, сходинок і зупинок громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувать на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

У КМДА також зазначили, що протягом ночі працювала 301 одиниця спецтехніки та 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники). Крім того, до боротьби з ожеледицею притягнуто 4 тис. двірників.

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У відомстві попереджають киян і гостей столиці, що за прогнозом Українського гідрометцентру вранці і вдень 11 грудня в Києві збережеться ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Також в КМДА закликали підприємців самостійно обробляти тротуари біля своїх кафе, ресторанів, магазинів і не нехтувати правилами благоустрою міста, виконавши обробку протиожеледними засобами.

Автор: 

ожеледиця (83) дороги (3059) КМДА (2367) снігопад (466)


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"Коммунальщики "Киевавтодора" очистили все улицы в Киеве" - наглая ложь.
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11.12.2020 10:32 Відповісти
на проезжей части таки лед не попадался (разумеется, там где я видел, а это район Дарницкой площади - через мост Патона до Теремков и Теремки).
а вот тротуары - это нечто.
люди идут по проезжей части - иначе невозможно.
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11.12.2020 10:47 Відповісти
Це повинно було робитись ще з вчорашнього вечора. Нехай ті, хто потрапив в аварії на авто і отримав травми за цей час, і далі голосують за Кличка.
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11.12.2020 10:54 Відповісти
дайте полиции лопаты, пусть соль раскидают тоже, всё ж пользы больше будет
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11.12.2020 13:07 Відповісти
В чиєму підпорядкуванні двірники? Хто знає?
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11.12.2020 21:37 Відповісти
 
 