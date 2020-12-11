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Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в столице, - КГГА

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в столице, - КГГА

Коммунальщики "Киевавтодора" очистили все улицы в Киеве, но продолжают постоянную обработку тротуаров, ступенек и остановок общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, которые есть на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

В КГГА также отметили, что в течение ночи работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4 тыс. дворников.

В ведомстве предупреждают киевлян и гостей столицы, что по прогнозу Украинского гидрометцентра утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый).

Также в КГГА призвали предпринимателей самостоятельно обрабатывать тротуары возле своих кафе, ресторанов, магазинов и не пренебрегать правилами благоустройства города, выполнив обработку противогололедными средствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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гололедица (113) дороги (2512) КГГА (2980) снегопад (787)


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"Коммунальщики "Киевавтодора" очистили все улицы в Киеве" - наглая ложь.
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11.12.2020 10:32 Ответить
на проезжей части таки лед не попадался (разумеется, там где я видел, а это район Дарницкой площади - через мост Патона до Теремков и Теремки).
а вот тротуары - это нечто.
люди идут по проезжей части - иначе невозможно.
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11.12.2020 10:47 Ответить
Це повинно було робитись ще з вчорашнього вечора. Нехай ті, хто потрапив в аварії на авто і отримав травми за цей час, і далі голосують за Кличка.
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11.12.2020 10:54 Ответить
дайте полиции лопаты, пусть соль раскидают тоже, всё ж пользы больше будет
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11.12.2020 13:07 Ответить
В чиєму підпорядкуванні двірники? Хто знає?
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11.12.2020 21:37 Ответить
 
 