Зеленский назначил председателем Днепропетровской ОГА Резниченко
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, уже занимавшего эту должность в 2015-2019 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Отмечается, что соответствующий указ Зеленский подписал 10 декабря.
"Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины", - сообщили в ОП.
Отмечается, что другим указом главы государства был освобожден от должности председателя Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Отметим, Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года, ранее был главой Запорожской ОГА. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.
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І що, креатура Порошенка підходить?
А якщо без жартів, то Резниченко в свій час опікувався проблемою створення дієвої територіальної оборони в області. Може, хоча б Січеславщина як територія, що межує з зоной бойових дій, отримає свою тероборону не на папері, а за фактом.
Щас нарисуется смотрящий за откатами Голик......