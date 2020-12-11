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Зеленский назначил председателем Днепропетровской ОГА Резниченко

Зеленский назначил председателем Днепропетровской ОГА Резниченко

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, уже занимавшего эту должность в 2015-2019 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что соответствующий указ Зеленский подписал 10 декабря.

"Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины", - сообщили в ОП.

Отмечается, что другим указом главы государства был освобожден от должности председателя Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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Отметим, Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года, ранее был главой Запорожской ОГА. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Резниченко Валентин (475) Бондаренко Александр (16) Днепропетровская область (3928)


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А що ж новоє літцо мальчика в трусіках не підійшо?
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11.12.2020 14:28 Ответить
в литце "ось вам" торчит)
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11.12.2020 14:29 Ответить
интересно , что он за это попросил у филатова ?
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11.12.2020 14:40 Ответить
белый, да, но зельеный чьоколяд - не видел
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11.12.2020 14:54 Ответить
опа-ча, зелені овоща!
І що, креатура Порошенка підходить?
А якщо без жартів, то Резниченко в свій час опікувався проблемою створення дієвої територіальної оборони в області. Може, хоча б Січеславщина як територія, що межує з зоной бойових дій, отримає свою тероборону не на папері, а за фактом.
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11.12.2020 14:55 Ответить
И правильно! Ценный кадр, в отличие от предыдущего секс-мальчика, знает как управлять потоками и откатами!
Щас нарисуется смотрящий за откатами Голик......
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11.12.2020 14:58 Ответить
 
 