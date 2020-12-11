Зеленский назначил председателем Днепропетровской ОГА Резниченко

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, уже занимавшего эту должность в 2015-2019 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что соответствующий указ Зеленский подписал 10 декабря.

"Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины", - сообщили в ОП.

Отмечается, что другим указом главы государства был освобожден от должности председателя Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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Отметим, Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года, ранее был главой Запорожской ОГА. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.