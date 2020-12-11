Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное"

Минэкономики признало знак "Цензор.НЕТ" хорошо известным в Украине по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом говорится в решении ведомства.

По результатам исследования материалов, коллегия Минэкономики установила факт длительного использования и продвижения знака "Цензор.НЕТ", проведение необходимых мероприятий, связанных с обеспечением правовой охраны и защиты прав на заявленный знак в Украине, а также пришла к выводу, что знак "Цензор.НЕТ" получил признание в соответствующем секторе общества.

Напомним, что "Цензор.НЕТ" - украинский новостной Интернет-портал, основанный в 2004 году журналистом Юрием Бутусовым. В 2015 году Интернет-портал вошел в ТОП-20 рейтинга новостных изданий и признан лучшим интернет-медиа по версии общенациональной программы "Людина року".

За многолетнюю историю деятельности коллектива интернет-портал Цензор.НЕТ освещал сотни интервью с известными государственными, политическими, общественными деятелями, бизнесменами, актерами и другими выдающимися личностями, известными как в Украине, так и за ее пределами.

Интернет-портал Цензор.НЕТ получил статус "хорошо известный" одним из первых среди отечественных новостных интернет-ресурсов.