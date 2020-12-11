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Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное"

Интернет-издание

Минэкономики признало знак "Цензор.НЕТ" хорошо известным в Украине по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом говорится в решении ведомства.

По результатам исследования материалов, коллегия Минэкономики установила факт длительного использования и продвижения знака "Цензор.НЕТ", проведение необходимых мероприятий, связанных с обеспечением правовой охраны и защиты прав на заявленный знак в Украине, а также пришла к выводу, что знак "Цензор.НЕТ" получил признание в соответствующем секторе общества.

Напомним, что "Цензор.НЕТ" - украинский новостной Интернет-портал, основанный в 2004 году журналистом Юрием Бутусовым. В 2015 году Интернет-портал вошел в ТОП-20 рейтинга новостных изданий и признан лучшим интернет-медиа по версии общенациональной программы "Людина року".

За многолетнюю историю деятельности коллектива интернет-портал Цензор.НЕТ освещал сотни интервью с известными государственными, политическими, общественными деятелями, бизнесменами, актерами и другими выдающимися личностями, известными как в Украине, так и за ее пределами.

Интернет-портал Цензор.НЕТ получил статус "хорошо известный" одним из первых среди отечественных новостных интернет-ресурсов.

Автор: 

СМИ (3834) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+18
От і вип'ємо за цензор!
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное" - Цензор.НЕТ 5998
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11.12.2020 16:16
+16
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 2642
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11.12.2020 16:19
+11
Рад за вас.
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11.12.2020 16:13
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Рад за вас.
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11.12.2020 16:13 Ответить
За Нас
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11.12.2020 16:15 Ответить
В сущности-за всех. И за тех, кто работает и за аудиторию.
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11.12.2020 16:17 Ответить
И за министерству обороны Украины
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11.12.2020 16:23 Ответить
Якщо там замом міністра буде Бутусов! Точніше, коли...
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11.12.2020 17:19 Ответить
Так, це мо при дебілку зелі. А справжнє МО просто заарештує зельку та його квартальних, коли настане час... Просто за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ! Та ненависть до УКРАЇНИ!
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11.12.2020 18:20 Ответить
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 2642
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11.12.2020 16:19 Ответить
Мои искренние поздравления коллективу Цензора!Так держать!
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11.12.2020 16:14 Ответить
От і вип'ємо за цензор!
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное" - Цензор.НЕТ 5998
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11.12.2020 16:16 Ответить
а мадама явно в курсе дела
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11.12.2020 16:37 Ответить
Це ж Емі Шумер! Звичайно, шо вона в курсє дєла.
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11.12.2020 17:37 Ответить
чтобы издание было ещё известнее. Если уж ну никак нельзя убрать функцию Спам, показывать ники спамящих. Чтобы ответки были адресными.
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11.12.2020 16:18 Ответить
Я/МЫ - девяносто два и три.
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11.12.2020 16:21 Ответить
Пару лет назад моя близкая родственница из Австралии написала, что сидела недалеко от соотечественницы и услышала характерный звук. Ты шо, тоже на Цензоре сидишь? Ну да, а на чем же еще тут сидеть ?!
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11.12.2020 16:26 Ответить
звук чего?взорванного пукана?
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11.12.2020 16:36 Ответить
Ну ось! Одразу ж треба опОшліть! Тоді, при підключенні до Цензора шось дзвінькало. Від вас, гиг, не очікував.
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11.12.2020 17:00 Ответить
може в мене колонок не було?
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11.12.2020 18:55 Ответить
То Вас у ті часи в Австралії не було! Тому я Вас вибачаю! А дзвілінькало на підключенні до Цензора, навідь в Україні. Сподіваюся, шо колонками Ви вже розжилися...
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11.12.2020 19:10 Ответить
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11.12.2020 19:22 Ответить
Вітаю !
Ми теж свій вклад привнесли - маленький, звичайно..
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11.12.2020 16:34 Ответить
Далеко не маленький. Новинних ресурсів в інтернеті купа, а от з можливістю коментування одиниці. Основне багатство Цензора- це його дописувачі.
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11.12.2020 16:46 Ответить
В УП є можливості для коментування , але ними практично не користуються.
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11.12.2020 16:51 Ответить
За неї ще і гроші треба платити.
1000 грн
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11.12.2020 17:14 Ответить
Ви там підписані ?
І що ж там такого суперового ?
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11.12.2020 17:25 Ответить
Это признание соответствует Ордену Ленина газете "ПРАВДА".
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11.12.2020 16:46 Ответить
У порівнянні з УП Цензор виграє на голову. Зручно і новини продивитись, і побачити резонанс кожної новини, і іноді цікаві коментарі почитати. Як тільки Бутусов всюди встигає
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11.12.2020 16:50 Ответить
Хіба ще не у вересні затвердили ? (за заявою власника-"Лано Солюшенз")https://iprop-ua.com/wk/odulgw3w/
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11.12.2020 16:53 Ответить
🙂🥂
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11.12.2020 17:05 Ответить
цікаво, зенелох під яким ніком нас коментує?
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11.12.2020 17:08 Ответить
У Цензора во все времена была ярко выраженная патриотическая проукраинская позиция, и это таким как ты никогда не нравилось.
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11.12.2020 17:28 Ответить
Вітаю!!!! Тільки , будь ласка, не змінюйте інтерфейс.
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11.12.2020 17:11 Ответить
Поздравляю!
Я, кстати, на Цензоре именно с 2004 года, вначале был другой ник, но года примерно с 2006 - этот.
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11.12.2020 17:25 Ответить
Ну, хто ж не знає Cоло?

Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 9277
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11.12.2020 20:04 Ответить
Ми в тренді, тому що бренд ми! Цензор - це вже бренд! 🤩

Цікаво було читати вчора та сьогодні, як розриває пердаки у кацапів через те, що Бутусова злякались у МО та його розслідувань. Якщо хочете відрізнити ху із хто, тоді почитайте тих, хто радіє цьому тролінгу головного редактора Цензора.
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11.12.2020 17:48 Ответить
Ну шо, поцаны?! Вы всосали, шо Цензор-таки вас сделает?! Ну просто, щоб сделать дэбил-квартал! Калома, твой квартал стратил вместе с зе-марионеткой! Вы - є ЛУЗЕРИ!
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11.12.2020 20:02 Ответить
Юра Бутусов - молодчага. Читаю вас, не пам`ятаю з якого року (дуУУУУже давно). Все інше, вважаю, шелуха....Цензор - ВСЕ!!!! ПМочинаю день з Вами.......і так асмо закінчую.... ТАК ТРИМАТИ....МОЛОДЧАГИ!!!!
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11.12.2020 20:56 Ответить
 
 