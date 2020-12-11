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Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме"

Інтернет-видання

Мінекономіки визнало знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" добре відомим в Україні станом на 01 січня 2019 року.

Про це йдеться в рішенні відомства.

За результатами дослідження матеріалів, колегія Мінекономіки встановила факт тривалого використання та просування знака "ЦЕНЗОР.НЕТ", здійснення необхідних заходів, пов’язаних із забезпеченням правової охорони та захистом прав на заявлений знак в Україні, а також дійшла висновку про те, що знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

Нагадаємо, що "ЦЕНЗОР.НЕТ" – український новинний інтернет-портал, заснований у 2004 році журналістом Юрієм Бутусовим. У 2015 році інтернет-портал увійшов до ТОП-20 рейтингу новинних видань та визнаний найкращим інтернет-медіа за версією загальнонаціональної програми "Людина року".

За багаторічну історію діяльності колективу інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ висвітлював сотні інтерв’ю з відомими державними, політичними, громадськими діячами, бізнесменами, акторами та іншими видатними особистостями, відомими як в Україні, так і за її межами.

Інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ отримав статус "добре відомий" одним із найперших серед вітчизняних новинних інтернет-ресурсів.

Автор: 

ЗМІ (1358) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+18
От і вип'ємо за цензор!
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное" - Цензор.НЕТ 5998
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11.12.2020 16:16
+16
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 2642
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11.12.2020 16:19
+11
Рад за вас.
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11.12.2020 16:13
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Рад за вас.
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11.12.2020 16:13 Відповісти
За Нас
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11.12.2020 16:15 Відповісти
В сущности-за всех. И за тех, кто работает и за аудиторию.
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11.12.2020 16:17 Відповісти
И за министерству обороны Украины
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11.12.2020 16:23 Відповісти
Якщо там замом міністра буде Бутусов! Точніше, коли...
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11.12.2020 17:19 Відповісти
Так, це мо при дебілку зелі. А справжнє МО просто заарештує зельку та його квартальних, коли настане час... Просто за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ! Та ненависть до УКРАЇНИ!
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11.12.2020 18:20 Відповісти
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 2642
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11.12.2020 16:19 Відповісти
Мои искренние поздравления коллективу Цензора!Так держать!
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11.12.2020 16:14 Відповісти
От і вип'ємо за цензор!
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" получило статус "хорошо известное" - Цензор.НЕТ 5998
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11.12.2020 16:16 Відповісти
а мадама явно в курсе дела
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11.12.2020 16:37 Відповісти
Це ж Емі Шумер! Звичайно, шо вона в курсє дєла.
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11.12.2020 17:37 Відповісти
чтобы издание было ещё известнее. Если уж ну никак нельзя убрать функцию Спам, показывать ники спамящих. Чтобы ответки были адресными.
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11.12.2020 16:18 Відповісти
Я/МЫ - девяносто два и три.
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11.12.2020 16:21 Відповісти
Пару лет назад моя близкая родственница из Австралии написала, что сидела недалеко от соотечественницы и услышала характерный звук. Ты шо, тоже на Цензоре сидишь? Ну да, а на чем же еще тут сидеть ?!
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11.12.2020 16:26 Відповісти
звук чего?взорванного пукана?
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11.12.2020 16:36 Відповісти
Ну ось! Одразу ж треба опОшліть! Тоді, при підключенні до Цензора шось дзвінькало. Від вас, гиг, не очікував.
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11.12.2020 17:00 Відповісти
може в мене колонок не було?
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11.12.2020 18:55 Відповісти
То Вас у ті часи в Австралії не було! Тому я Вас вибачаю! А дзвілінькало на підключенні до Цензора, навідь в Україні. Сподіваюся, шо колонками Ви вже розжилися...
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11.12.2020 19:10 Відповісти
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11.12.2020 19:22 Відповісти
Вітаю !
Ми теж свій вклад привнесли - маленький, звичайно..
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11.12.2020 16:34 Відповісти
Далеко не маленький. Новинних ресурсів в інтернеті купа, а от з можливістю коментування одиниці. Основне багатство Цензора- це його дописувачі.
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11.12.2020 16:46 Відповісти
В УП є можливості для коментування , але ними практично не користуються.
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11.12.2020 16:51 Відповісти
За неї ще і гроші треба платити.
1000 грн
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11.12.2020 17:14 Відповісти
Ви там підписані ?
І що ж там такого суперового ?
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11.12.2020 17:25 Відповісти
Это признание соответствует Ордену Ленина газете "ПРАВДА".
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11.12.2020 16:46 Відповісти
У порівнянні з УП Цензор виграє на голову. Зручно і новини продивитись, і побачити резонанс кожної новини, і іноді цікаві коментарі почитати. Як тільки Бутусов всюди встигає
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11.12.2020 16:50 Відповісти
Хіба ще не у вересні затвердили ? (за заявою власника-"Лано Солюшенз")https://iprop-ua.com/wk/odulgw3w/
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11.12.2020 16:53 Відповісти
🙂🥂
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11.12.2020 17:05 Відповісти
цікаво, зенелох під яким ніком нас коментує?
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11.12.2020 17:08 Відповісти
У Цензора во все времена была ярко выраженная патриотическая проукраинская позиция, и это таким как ты никогда не нравилось.
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11.12.2020 17:28 Відповісти
Вітаю!!!! Тільки , будь ласка, не змінюйте інтерфейс.
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11.12.2020 17:11 Відповісти
Поздравляю!
Я, кстати, на Цензоре именно с 2004 года, вначале был другой ник, но года примерно с 2006 - этот.
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11.12.2020 17:25 Відповісти
Ну, хто ж не знає Cоло?

Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме" - Цензор.НЕТ 9277
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11.12.2020 20:04 Відповісти
Ми в тренді, тому що бренд ми! Цензор - це вже бренд! 🤩

Цікаво було читати вчора та сьогодні, як розриває пердаки у кацапів через те, що Бутусова злякались у МО та його розслідувань. Якщо хочете відрізнити ху із хто, тоді почитайте тих, хто радіє цьому тролінгу головного редактора Цензора.
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11.12.2020 17:48 Відповісти
Ну шо, поцаны?! Вы всосали, шо Цензор-таки вас сделает?! Ну просто, щоб сделать дэбил-квартал! Калома, твой квартал стратил вместе с зе-марионеткой! Вы - є ЛУЗЕРИ!
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11.12.2020 20:02 Відповісти
Юра Бутусов - молодчага. Читаю вас, не пам`ятаю з якого року (дуУУУУже давно). Все інше, вважаю, шелуха....Цензор - ВСЕ!!!! ПМочинаю день з Вами.......і так асмо закінчую.... ТАК ТРИМАТИ....МОЛОДЧАГИ!!!!
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11.12.2020 20:56 Відповісти
 
 