Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме"
Мінекономіки визнало знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" добре відомим в Україні станом на 01 січня 2019 року.
Про це йдеться в рішенні відомства.
За результатами дослідження матеріалів, колегія Мінекономіки встановила факт тривалого використання та просування знака "ЦЕНЗОР.НЕТ", здійснення необхідних заходів, пов’язаних із забезпеченням правової охорони та захистом прав на заявлений знак в Україні, а також дійшла висновку про те, що знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" отримав визнання у відповідному секторі суспільства.
Нагадаємо, що "ЦЕНЗОР.НЕТ" – український новинний інтернет-портал, заснований у 2004 році журналістом Юрієм Бутусовим. У 2015 році інтернет-портал увійшов до ТОП-20 рейтингу новинних видань та визнаний найкращим інтернет-медіа за версією загальнонаціональної програми "Людина року".
За багаторічну історію діяльності колективу інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ висвітлював сотні інтерв’ю з відомими державними, політичними, громадськими діячами, бізнесменами, акторами та іншими видатними особистостями, відомими як в Україні, так і за її межами.
Інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ отримав статус "добре відомий" одним із найперших серед вітчизняних новинних інтернет-ресурсів.
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Ми теж свій вклад привнесли - маленький, звичайно..
1000 грн
І що ж там такого суперового ?
Я, кстати, на Цензоре именно с 2004 года, вначале был другой ник, но года примерно с 2006 - этот.
Цікаво було читати вчора та сьогодні, як розриває пердаки у кацапів через те, що Бутусова злякались у МО та його розслідувань. Якщо хочете відрізнити ху із хто, тоді почитайте тих, хто радіє цьому тролінгу головного редактора Цензора.