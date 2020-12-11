Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" отримало статус "добре відоме"

Мінекономіки визнало знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" добре відомим в Україні станом на 01 січня 2019 року.

Про це йдеться в рішенні відомства.



За результатами дослідження матеріалів, колегія Мінекономіки встановила факт тривалого використання та просування знака "ЦЕНЗОР.НЕТ", здійснення необхідних заходів, пов’язаних із забезпеченням правової охорони та захистом прав на заявлений знак в Україні, а також дійшла висновку про те, що знак "ЦЕНЗОР.НЕТ" отримав визнання у відповідному секторі суспільства.



Нагадаємо, що "ЦЕНЗОР.НЕТ" – український новинний інтернет-портал, заснований у 2004 році журналістом Юрієм Бутусовим. У 2015 році інтернет-портал увійшов до ТОП-20 рейтингу новинних видань та визнаний найкращим інтернет-медіа за версією загальнонаціональної програми "Людина року".



За багаторічну історію діяльності колективу інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ висвітлював сотні інтерв’ю з відомими державними, політичними, громадськими діячами, бізнесменами, акторами та іншими видатними особистостями, відомими як в Україні, так і за її межами.



Інтернет-портал ЦЕНЗОР.НЕТ отримав статус "добре відомий" одним із найперших серед вітчизняних новинних інтернет-ресурсів.