"Свобода слова Савика Шустера" объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

"Свобода слова Савика Шустера" объявляет всеукраинскую акцию благодарности врачам, которые борются с COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила редакция программы.

"2020 год стал тяжелым как для всего мира, так и для Украины. В течение этого года случилось много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго. Редакция "Свободы слова Савика Шустера" решила, что стоит сказать спасибо тем, кто помог этот год пережить", – говорится в сообщении.

Каждый, кто переболел COVID-19 и хочет поблагодарить своего врача, медсестру, водителя скорой помощи или волонтеров, может записать короткое видео со словами благодарности. Эти видео будут показаны 18 декабря во время последнего в уходящем году эфира "Свободы слова Савика Шустера".

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Видео можно прислать по этой ссылке до 15 декабря.

Также организаторы акции уточнили требования к видеоролику: необходимо смотреть в камеру, при этом телефон нужно держать горизонтально. Продолжительность видео не должна превышать 30 секунд.