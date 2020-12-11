"Свобода слова Савика Шустера" объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам
"Свобода слова Савика Шустера" объявляет всеукраинскую акцию благодарности врачам, которые борются с COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила редакция программы.
"2020 год стал тяжелым как для всего мира, так и для Украины. В течение этого года случилось много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго. Редакция "Свободы слова Савика Шустера" решила, что стоит сказать спасибо тем, кто помог этот год пережить", – говорится в сообщении.
Каждый, кто переболел COVID-19 и хочет поблагодарить своего врача, медсестру, водителя скорой помощи или волонтеров, может записать короткое видео со словами благодарности. Эти видео будут показаны 18 декабря во время последнего в уходящем году эфира "Свободы слова Савика Шустера".
Видео можно прислать по этой ссылке до 15 декабря.
Также организаторы акции уточнили требования к видеоролику: необходимо смотреть в камеру, при этом телефон нужно держать горизонтально. Продолжительность видео не должна превышать 30 секунд.
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