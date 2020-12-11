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Новости Коронавирус и карантин
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"Свобода слова Савика Шустера" объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

"Свобода слова Савика Шустера" объявляет всеукраинскую акцию благодарности врачам, которые борются с COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила редакция программы.

"2020 год стал тяжелым как для всего мира, так и для Украины. В течение этого года случилось много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго. Редакция "Свободы слова Савика Шустера" решила, что стоит сказать спасибо тем, кто помог этот год пережить", – говорится в сообщении.

Каждый, кто переболел COVID-19 и хочет поблагодарить своего врача, медсестру, водителя скорой помощи или волонтеров, может записать короткое видео со словами благодарности. Эти видео будут показаны 18 декабря во время последнего в уходящем году эфира "Свободы слова Савика Шустера".

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Видео можно прислать по этой ссылке до 15 декабря.

Также организаторы акции уточнили требования к видеоролику: необходимо смотреть в камеру, при этом телефон нужно держать горизонтально. Продолжительность видео не должна превышать 30 секунд.

Автор: 

карантин (16729) свобода слова (1170) Шустер Савик (681) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Правильно.Народ знает что депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия). Скорее всего, Рабинович соврал и преувеличил вес меноры раз в десять . Но как бы там ни было из-за этой золотой хрени израильтяне собирались назвать площадь именем Рабиновича. Теперь народ будет знать что пожертвовал Рабинович украинским врачам.
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11.12.2020 17:20 Ответить
"Теперь народ будет знать что пожертвовал Рабинович украинским врачам." - видео с благодарностью заменят доплаты к зп.
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11.12.2020 17:41 Ответить
Из истории моей семьи - семейный врач признавал здоровыми родственников с "матовым" КТ и прочими симптомами короновируса.Лечились сами, что знакомые советовали. Так что как бы благодарны, конечно.
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11.12.2020 18:36 Ответить
 
 