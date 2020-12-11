Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

Легализация игорного бизнеса принесет государственному бюджету в следующем году 7,4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Предусмотренные доходы от легализации игорного бизнеса - 7,4 миллиарда гривен. Приватизация должна дать бюджету еще 12 млрд. Оптимистическим маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги - ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация - поддержка местных бюджетов", - отметил глава Минфина.

Марченко заявил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 млрд гривен (6,41 млрд долларов США по текущему курсу. - Ред.). Внутренние заимствования планируются на уровне 497 млрд.

"В то же время отдать кредиторам должны 468 млрд гривен. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", - отметил Марченко.

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