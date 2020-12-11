Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко
Легализация игорного бизнеса принесет государственному бюджету в следующем году 7,4 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Предусмотренные доходы от легализации игорного бизнеса - 7,4 миллиарда гривен. Приватизация должна дать бюджету еще 12 млрд. Оптимистическим маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги - ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация - поддержка местных бюджетов", - отметил глава Минфина.
Марченко заявил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 млрд гривен (6,41 млрд долларов США по текущему курсу. - Ред.). Внутренние заимствования планируются на уровне 497 млрд.
"В то же время отдать кредиторам должны 468 млрд гривен. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", - отметил Марченко.
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очередной пиар
уроды моральные, инвалиды умственной деятельности
надо законы для подъёма экономики создавать, а не @йней заниматься. Трамп заявило что для возрождения Америки необходимо возвращать рабочие места с Китая в США! И начал это делать. А вы где рабочие места создаёте???
и уши от мёртвого осла в нагрузку.
Після виходу розслідування програми "Схеми" щодо незаконної діяльності нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького, колишнього блогера ZPSanek, Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження.
Так, журналісти розповіли, як Куницький користується мандатом для просування пов'язаного з ним бізнесу.
Джерела "Схем" в НАБУ зазначили, що детективи ведуть розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Наразі в НАБУ цю інформацію не підтверджують, посилаючись на таємницю слідства.
Дії Куницького вже перевірили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Так, у діях нардепа побачили "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів". Однак протокол про адміністративне правопорушення складати не будуть, оскільки КСУ позбавив НАЗК таких повноважень.
У липні цього року "Схеми" опублікували розслідування, у якому розповіли про просування нардепом бізнесу, з яким він пов'язаний. Зокрема, Куницький рекламував та просував компанію "Автоентерпрайз" - харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів із-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.
Так, Куницький намагався за допомогою мандату розв'язати проблеми компанії з ДБР та ГПУ. Він розмістив свої приймальні в офісах компанії, що унеможливлює будь-які слідчі дії в цих будівлях. Також "слуга народу" намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі Верховної Ради. Ба більше, Куницький подавав законопроєкти, які безпосередньо пов'язані з ринком електромобільної інфраструктури. Сам Куницький поки утримався від коментарів.
Якби в $ тоді так.
Салони комп'ютерних автоматів ментам , що їх кришували, на порядок більше приносили на кішеню.
Всегда говорил - наша (?) Ылита "плоть от крайней плоти СВОЕГО народа" (с)