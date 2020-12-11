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Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

Легализация игорного бизнеса принесет государственному бюджету в следующем году 7,4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Предусмотренные доходы от легализации игорного бизнеса - 7,4 миллиарда гривен. Приватизация должна дать бюджету еще 12 млрд. Оптимистическим маркером считаю аукцион по продаже имущественного комплекса столичной гостиницы "Днепр". Мы поддерживаем усилия Фонда госимущества. Чем больше поступит от приватизации, тем меньше придется занимать на финансовых рынках. Эти деньги - ресурс для погашения бюджетного дефицита. А малая приватизация - поддержка местных бюджетов", - отметил глава Минфина.

Марченко заявил, что в следующем году Украина планирует получить из внешних источников около 180 млрд гривен (6,41 млрд долларов США по текущему курсу. - Ред.). Внутренние заимствования планируются на уровне 497 млрд.

"В то же время отдать кредиторам должны 468 млрд гривен. Действительно, львиная доля заимствований предназначена для погашения долгов предыдущих периодов", - отметил Марченко.

Также читайте: Марченко о переносе повышения минимальной зарплаты на декабрь 2021: Существовал риск инфляции

Автор: 

госбюджет (1186) игорный бизнес (408) легализация (162) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+10
еще есть проституция....
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11.12.2020 17:12
+9
А скількі принесе ретельний шмон українських корупціонерів ,гадаю що буде на декілька порядків більше за ЗВР України та бюджет України ,разом взяті !!)))) ???
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11.12.2020 17:18
+7
откуда принесет?? )))))
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11.12.2020 17:12
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11.12.2020 17:11 Ответить
этого даже не хватит покрыть выплату фопам по 8 тыс, а еще же ж у них есть дети малые
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11.12.2020 17:14 Ответить
там созданы все предпосылки, что бы никаких выплат не было
очередной пиар
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11.12.2020 17:17 Ответить
Чергова порція локшини для 73% -вого лохтората !!!)))
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11.12.2020 17:28 Ответить
откуда принесет?? )))))
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11.12.2020 17:12 Ответить
З кишень виборців ЗЕ. Деякі навіть в кредити повлазять.
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11.12.2020 17:15 Ответить
А скількі принесе ретельний шмон українських корупціонерів ,гадаю що буде на декілька порядків більше за ЗВР України та бюджет України ,разом взяті !!)))) ???
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11.12.2020 17:18 Ответить
еще есть проституция....
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11.12.2020 17:12 Ответить
А легалайз наркоти забули?
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11.12.2020 17:13 Ответить
"Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном злоупотреблении властью главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко при продаже государственной гостиницы Днепр в Киеве". Звучит оптимистично.
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11.12.2020 17:17 Ответить
Чергова імітація бурхливої боротьби з корупцією !!)))
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11.12.2020 17:30 Ответить
а вот если перенести "игорный бизнес" в зал ВР то... там такие деньжища будут вращаться...
уроды моральные, инвалиды умственной деятельности
надо законы для подъёма экономики создавать, а не @йней заниматься. Трамп заявило что для возрождения Америки необходимо возвращать рабочие места с Китая в США! И начал это делать. А вы где рабочие места создаёте???
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11.12.2020 17:23 Ответить
Я за! грабь награбленое! мой сосед работает токарем на фабрике макаронных изделий и врядли он пойдет в казино а пойдут туда аферисты и жулики разного пошиба...почему нет?
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11.12.2020 17:30 Ответить
Или больные игроманией люди. На моей памяти, несколько знакомых людей просрали всё, что имели и превратились в бомжей. А ведь в целом-то неплохие люди.
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11.12.2020 17:35 Ответить
больные люди на не ТОВАРИЩИ!!!
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13.12.2020 10:29 Ответить
А сын авакяна там первым будет, у него уже опыт в этом деле есть.
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11.12.2020 18:01 Ответить
та да..и пиндосский рубль по восемь...
и уши от мёртвого осла в нагрузку.
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11.12.2020 17:37 Ответить
Лучше бы шлюх легализовали, как по мне.
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11.12.2020 17:37 Ответить
так,кажись,слуги народа на легальном положении...
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11.12.2020 17:56 Ответить
марченко, ты, ****, ДЕБИ.Л!!!!!!!!!!!!!!!! оборот 2 миллиарда баксов. или в доле.
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11.12.2020 17:41 Ответить
маловато восклицательных знаков, даёшь ещё больше
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11.12.2020 18:03 Ответить
ты подъ ....бал или поддерживаешь? определись.
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11.12.2020 18:50 Ответить
ок, определюсь, напишу )
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11.12.2020 19:18 Ответить
Украинец приняв легальную наркоту легально продаёт землю а деньги проигрывает в легальном игральном заведении. Нужна ещё легальная продажа пистолетов одноразового действия. Чтобы украинец застрелился. На радость кодлану Коломойского.
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11.12.2020 17:57 Ответить
Петрович, ну низя так про всех Украинцев. как минимум 27 % нормальные люди.
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11.12.2020 19:30 Ответить
Предлагаю легализовать тяжёлые наркотики - там доход в государство будет ещё больше
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11.12.2020 18:02 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/nabu-vidkrylo-kryminalne-provadzhennia-shchodo-sluhy-narodu-kunytskoho-skhemy/ НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо «слуги народу» Куницького - «Схеми»

Після виходу розслідування програми "Схеми" щодо незаконної діяльності нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького, колишнього блогера ZPSanek, Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження.
Так, журналісти розповіли, як Куницький користується мандатом для просування пов'язаного з ним бізнесу.
Джерела "Схем" в НАБУ зазначили, що детективи ведуть розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Наразі в НАБУ цю інформацію не підтверджують, посилаючись на таємницю слідства.
Дії Куницького вже перевірили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Так, у діях нардепа побачили "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів". Однак протокол про адміністративне правопорушення складати не будуть, оскільки КСУ позбавив НАЗК таких повноважень.
У липні цього року "Схеми" опублікували розслідування, у якому розповіли про просування нардепом бізнесу, з яким він пов'язаний. Зокрема, Куницький рекламував та просував компанію "Автоентерпрайз" - харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів із-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Так, Куницький намагався за допомогою мандату розв'язати проблеми компанії з ДБР та ГПУ. Він розмістив свої приймальні в офісах компанії, що унеможливлює будь-які слідчі дії в цих будівлях. Також "слуга народу" намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі Верховної Ради. Ба більше, Куницький подавав законопроєкти, які безпосередньо пов'язані з ринком електромобільної інфраструктури. Сам Куницький поки утримався від коментарів.
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11.12.2020 18:09 Ответить
Яка смішна сума
Якби в $ тоді так.
Салони комп'ютерних автоматів ментам , що їх кришували, на порядок більше приносили на кішеню.
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11.12.2020 18:37 Ответить
знаю чела , за которым долгов в 4-5 банкам на 800 штук гр , как он жив вообще удивительно , живет в Днепре , получает больше 30 шт в мес , но следом все спускает , и это тянется уж наверное лет 8 ... добром конечно не кончится ... эти же ссуки такими бюджет будут пополнять ссуки
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11.12.2020 18:47 Ответить
Соплю оно принесет! Будет только отмыв черного нала за небольшую плату
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11.12.2020 19:21 Ответить
Так те укто играют ..больные люди это что решили на больных подниматся??
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11.12.2020 19:55 Ответить
КОМУ принесет? В ЧЕЙ бюджет? Явно не в украинский, а в чей-то зеленый и кацапский...
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11.12.2020 21:11 Ответить
МАЛАВАТА БУДЕТ!!!
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12.12.2020 17:00 Ответить
Ну усі ,антикорупційні органи нині не потрібні ,бо усі гроші крадіів будуть виграні у казіно !
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12.12.2020 17:51 Ответить
яка це біда для народа, хай би ще й проституцію узаконили, не вистачає їм там наверху цих міліардів для їхніх же кишень,
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13.12.2020 09:29 Ответить
...а легализация работорговли и "черной трансплантологии" ваабче способна вывести наших (?) небожителей в космос.
Всегда говорил - наша (?) Ылита "плоть от крайней плоти СВОЕГО народа" (с)
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13.12.2020 09:38 Ответить
Брехня грошей не буде Зелений лохотрон
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13.12.2020 10:35 Ответить
Ну почему все твари считают прибыль для себя и не считают убытки для страны.
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13.12.2020 10:42 Ответить
Опомнитесь! Деньги от игрального бизнеса - это не доход! Это боль и страдания миллионов людей, чьи близкие лечатся от игровой зависимости. Для пополнения бюджета необходимо привлекать инвестиции под бизнес-идеи, который нужны для блага государства. А государство - это люди, который живут в этой стране, а не бюджет.
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13.12.2020 10:45 Ответить
 
 