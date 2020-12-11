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Новости Помощь Украине
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Конгресс США поддержал законопроект, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине

Конгресс США поддержал законопроект, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине

Верхняя палата Конгресса США повторно одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021, который предусматривает помощь Украине, а также санкции против российского газопровода Nord Stream-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проект закона поддержали 84 сенатора, "против" были только 13. Это означает возможность для верхней палаты преодолеть вето президента в случае блокирования закона главой Белого дома.

Палата представителей США утвердила этот законопроект 8 декабря. Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78 законодателей.

Таким образом, обе палаты Конгресса США приняли проект закона количеством более двух третей законодателей, необходимых для преодоления президентского вето.

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Как известно, Дональд Трамп неоднократно угрожал заблокировать этот документ, поскольку он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Проект закона NDAA-2021 предусматривает выделение Украине $250 млн оборонной помощи, в том числе $75 млн на системы летального вооружения. Кроме того, документ содержит расширенные санкции против российского проекта газопровода Nord Stream-2, а также компаний и подрядчиков, которые приобщаются к строительству, сертификации и страхованию этого газопровода. Среди прочего, законопроект содержит целый список мер по предотвращению агрессии РФ, а также санкции против Турции за закупку ею российских систем ПВО С-400, несмотря на возражения США и других членов НАТО.

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Автор: 

Конгресс США (1232) США (26542) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
ну от и красавцы.
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11.12.2020 22:07
+3
Нам бы сейчас пригодились "Патриоты". Можно и на эти 250 млн.
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11.12.2020 22:18
+3
Американцы дают не деньгами, а вооружением, оборудованием и финансированием учений.
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11.12.2020 22:19
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ну от и красавцы.
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11.12.2020 22:07 Ответить
Зелень просрет всё.
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11.12.2020 22:10 Ответить
Украине нельзя нивкоем случае оказывать денежную помощь,разворуют,а только материальную.Если эти деньги выделены для ВСУ то и надо на эти деньги присылать вооружение,технику,продовольствие и т.д. только для военных.
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11.12.2020 22:10 Ответить
по правильному то да, но тогда включаются расходы на логистику.
погрузить, привезти, разгрузить...
а так шоб не ворововать, ну или хотя бы с учетом интересов - совсем совсем нельзя?
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11.12.2020 22:18 Ответить
Расходы на логистику?Да не смешите мои подковы.Украина вроде в 2015-м году закупила у Аргентины уголь который вместе из добычей и перевозкой на тысячи километров в порту Украины стоил 108 долларов за тонну а вот после разгрузки и транспортировки на несколько сотен километров он уже почему-то стал стоить 230.Вот Вам и расходы на логистику.
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11.12.2020 22:25 Ответить
P.S.Исходя из этого больше 50% из выделеных денег исчезнут в верхах правительства а из оставшихся большая часть будет разворована в низах а до воинов реально дойдет 5-10% из выделеных реальных денег
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11.12.2020 22:55 Ответить
ето очень прискорбно, на самом деле...
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11.12.2020 23:00 Ответить
Прискорбно но выход есть.Самым разумным мне кажется что США в Украине при консульстве надо создать подразделение которое будет напрямую распоряжаться выделеными для Украины средствами и следить за целевым использованием средств.
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11.12.2020 23:11 Ответить
никто вроде и не против....
меня пока еще в Ministry of Defense никто не приглашал
сижу от жду......
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11.12.2020 23:31 Ответить
Американцы дают не деньгами, а вооружением, оборудованием и финансированием учений.
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11.12.2020 22:19 Ответить
Спасибо на добром слове.
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11.12.2020 22:15 Ответить
Нам бы сейчас пригодились "Патриоты". Можно и на эти 250 млн.
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11.12.2020 22:18 Ответить
Патриоты украинскому правительству не нужны,ему нужны подконтрольные им силы типа контрактников которых в случае чего можно наказать гривной.
Посмотрите что сделали из патриотами-добробатами которые чуть-ли не освободили Украину а теперь для правительства стали чуть-ли не изгоями и в не закона.
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12.12.2020 07:43 Ответить
Это еще при Трампе выделяют помощь, интересно при Байдене будут что то Украине давать.
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11.12.2020 22:26 Ответить
А кацапы сегодня радостно рассказывали, что Nord Stream,стали достраивать со стороны Германии Утритесь теперь, рано обрадовались)
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11.12.2020 22:34 Ответить
Нам не треба давати,нам треба допомагати і не тільки грошима та зброєю а і політично та морально.
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11.12.2020 22:34 Ответить
https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1337332847326138368 10 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими.
Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%94%D1%82?src=hashtag_click #бубочканєворуєт
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11.12.2020 22:45 Ответить
Единственная институция, с которой говорить бесполезно - ето кацапстан.

наврут и об..бут
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11.12.2020 23:05 Ответить
А Джавеліни вже всі використали?
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12.12.2020 00:01 Ответить
А есть достоверная информация: эти деньги ДАЮТ или всё-таки ОДАЛЖИВАЮТ?
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12.12.2020 01:21 Ответить
ОНИ ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО У НАС ЭТИ ДЕНЬГИ КРАДУТ КОРРУПЦИОНЕРЫ !!!??? НАМ НУЖНЫ СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ !!!
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12.12.2020 07:59 Ответить
 
 