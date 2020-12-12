Рада введет уголовную ответственность за подделку медицинских тестов, - Радуцкий

Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за подделку вакцин и ввести ее за подделку медицинских тестов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию относительно ее усиления ... Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - рассказал Радуцкий.

Он добавил, что соответствующий законопроект готов к регистрации в аппарате ВР, и выразил уверенность, что парламент проголосует за него. Однако, по словам Радуцкого, Рада не успеет рассмотреть этот законопроект на ближайшей сессионной неделе - скорее всего, это произойдет после принятия бюджета на 2021.

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