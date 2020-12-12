Рада введет уголовную ответственность за подделку медицинских тестов, - Радуцкий
Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за подделку вакцин и ввести ее за подделку медицинских тестов.
Как передает Цензор.НЕТ об этом председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию относительно ее усиления ... Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - рассказал Радуцкий.
Он добавил, что соответствующий законопроект готов к регистрации в аппарате ВР, и выразил уверенность, что парламент проголосует за него. Однако, по словам Радуцкого, Рада не успеет рассмотреть этот законопроект на ближайшей сессионной неделе - скорее всего, это произойдет после принятия бюджета на 2021.
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За последние шесть недель уровень смертности от COVID-19 по всему миру увеличился примерно на 60%. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.
В целом в ВОЗ зарегистрировали более 66 миллионов случаев коронавируса, летальных - 1,5 миллиона. Большинство заражений и смертей приходится на Европу и Америку.
Гебрейесус добавил, что зимние праздники - «это время, чтобы расслабиться, но мы не должны ослаблять бдительность».
«Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности», - сказал он.
Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов.
А уголовную ответственность (8-12 лет) за выпуск "недействующих" препаратов.
Це вирішить відразу кризу державного управління , всі хто зможе уникнути кари покинуть владу і більше не ризикуватимуть ,а справді розумні люди займуть ці посади і керуватимуть на благо всіх.
Думаю радуцький по критеріях розумових здібностей явно непроходить ,у нього підробні мозґи!