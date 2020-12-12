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Новости Коронавирус и карантин
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Рада введет уголовную ответственность за подделку медицинских тестов, - Радуцкий

Рада введет уголовную ответственность за подделку медицинских тестов, - Радуцкий

Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за подделку вакцин и ввести ее за подделку медицинских тестов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию относительно ее усиления ... Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - рассказал Радуцкий.

Он добавил, что соответствующий законопроект готов к регистрации в аппарате ВР, и выразил уверенность, что парламент проголосует за него. Однако, по словам Радуцкого, Рада не успеет рассмотреть этот законопроект на ближайшей сессионной неделе - скорее всего, это произойдет после принятия бюджета на 2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деньги на вакцину от COVI-19 в случае необходимости выделят дополнительно, - Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) подделка (437) уголовная ответственность (440) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
А за підробку тестів Зеленського на наркотики, які нахімічив Радуцький в 2019, буде якась відповідальність?
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12.12.2020 01:39
+12
а за то что ты скупил во время пандемии все маски и перепродал за кордон ты не хочешь присесть штопаный ты кандон?
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12.12.2020 02:13
+7
радуцький-ти баран.
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12.12.2020 01:35
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радуцький-ти баран.
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12.12.2020 01:35 Ответить
А за підробку тестів Зеленського на наркотики, які нахімічив Радуцький в 2019, буде якась відповідальність?
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12.12.2020 01:39 Ответить
Не прошло и года, впечатление что иногда, выходя из Кумара, посещают голову мысли и даже в правильном направлении.
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12.12.2020 02:03 Ответить
а за то что ты скупил во время пандемии все маски и перепродал за кордон ты не хочешь присесть штопаный ты кандон?
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12.12.2020 02:13 Ответить
Лучше об этом думайте -

За последние шесть недель уровень смертности от COVID-19 по всему миру увеличился примерно на 60%. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.
В целом в ВОЗ зарегистрировали более 66 миллионов случаев коронавируса, летальных - 1,5 миллиона. Большинство заражений и смертей приходится на Европу и Америку.
Гебрейесус добавил, что зимние праздники - «это время, чтобы расслабиться, но мы не должны ослаблять бдительность».
«Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности», - сказал он.
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12.12.2020 02:15 Ответить
Не намекаешь ли ты на то, что нужно новогодние корпоративчики отменять? Клоуны на это точно не пойдут.
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12.12.2020 03:01 Ответить
А радуцкую посадят на бутылку в проданной масочке🤔🤔🤔....
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12.12.2020 06:52 Ответить
Мешают продавать "правильные" тесты?
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12.12.2020 07:32 Ответить
Что-то уж зачастил/замелькал и разпи*Зделся этот так называемый "председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования" некто Радуцкий. Наверно, подумал, про проданные маски из госрезерва в январе уже все забыли. А тут светит должность министра здравоохранения. Вот и вылезла тварь из-под плинтуса. ГЫДОТА!
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12.12.2020 08:18 Ответить
А что на это скажет КСУ Украины?
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12.12.2020 09:04 Ответить
Использовать только тесты от миши и питаться у коли котлеты, крапка, и передвигаться на электроавто саши к.
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12.12.2020 09:18 Ответить
Почему только тестов?
Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов.
А уголовную ответственность (8-12 лет) за выпуск "недействующих" препаратов.
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12.12.2020 09:43 Ответить
"Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов."- краще відповідальність у вигляді смертної кари за займання державної посади якщо людина імбецил!
Це вирішить відразу кризу державного управління , всі хто зможе уникнути кари покинуть владу і більше не ризикуватимуть ,а справді розумні люди займуть ці посади і керуватимуть на благо всіх.
Думаю радуцький по критеріях розумових здібностей явно непроходить ,у нього підробні мозґи!
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12.12.2020 10:14 Ответить
Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", Миша конкуренты подпирают?
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12.12.2020 11:32 Ответить
він повний баран,- яка може бути підробка як що ймовірність показникив тестів до 40%, вони початково вже підробка https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3105323-dostovernost-pcrtestov-na-covid-do-30-mogut-byt-osibocnymi.html
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12.12.2020 13:18 Ответить
тобиш таблетки можно а тесты нельзя?))
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12.12.2020 14:34 Ответить
Это шо еще за "подделка вакцин? Миша, поподробнее, шо нам собираются вкалывать?
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12.12.2020 15:28 Ответить
 
 