Рада запровадить кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів, - Радуцький

Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин і ввести її за підробку медичних тестів.

Як передає Цензор.НЕТ про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію щодо її посилення ... Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні ... не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів - будь-яких, в тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів", - розповів Радуцький.

Він додав, що відповідний законопроєкт готовий до реєстрації в апараті ВР, і висловив упевненість, що парламент проголосує за нього. Однак, за словами Радуцького, Рада не встигне розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному тижні - найімовірніше, це станеться після прийняття бюджету на 2021.

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