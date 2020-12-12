УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4524 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 760 17

Рада запровадить кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів, - Радуцький

Рада запровадить кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів, - Радуцький

Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин і ввести її за підробку медичних тестів.

Як передає Цензор.НЕТ про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію щодо її посилення ... Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні ... не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів - будь-яких, в тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів", - розповів Радуцький.

Він додав, що відповідний законопроєкт готовий до реєстрації в апараті ВР, і висловив упевненість, що парламент проголосує за нього. Однак, за словами Радуцького, Рада не встигне розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному тижні - найімовірніше, це станеться після прийняття бюджету на 2021.

Також читайте: Посилення відповідальності за підробку документів: Рада прийняла за основу проєкт закону

вакцина (4419) карантин (18172) підробка (437) кримінальна відповідальність (212) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А за підробку тестів Зеленського на наркотики, які нахімічив Радуцький в 2019, буде якась відповідальність?
показати весь коментар
12.12.2020 01:39
+12
а за то что ты скупил во время пандемии все маски и перепродал за кордон ты не хочешь присесть штопаный ты кандон?
показати весь коментар
12.12.2020 02:13
+7
радуцький-ти баран.
показати весь коментар
12.12.2020 01:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
радуцький-ти баран.
показати весь коментар
12.12.2020 01:35 Відповісти
А за підробку тестів Зеленського на наркотики, які нахімічив Радуцький в 2019, буде якась відповідальність?
показати весь коментар
12.12.2020 01:39 Відповісти
Не прошло и года, впечатление что иногда, выходя из Кумара, посещают голову мысли и даже в правильном направлении.
показати весь коментар
12.12.2020 02:03 Відповісти
а за то что ты скупил во время пандемии все маски и перепродал за кордон ты не хочешь присесть штопаный ты кандон?
показати весь коментар
12.12.2020 02:13 Відповісти
Лучше об этом думайте -

За последние шесть недель уровень смертности от COVID-19 по всему миру увеличился примерно на 60%. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.
В целом в ВОЗ зарегистрировали более 66 миллионов случаев коронавируса, летальных - 1,5 миллиона. Большинство заражений и смертей приходится на Европу и Америку.
Гебрейесус добавил, что зимние праздники - «это время, чтобы расслабиться, но мы не должны ослаблять бдительность».
«Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности», - сказал он.
показати весь коментар
12.12.2020 02:15 Відповісти
Не намекаешь ли ты на то, что нужно новогодние корпоративчики отменять? Клоуны на это точно не пойдут.
показати весь коментар
12.12.2020 03:01 Відповісти
А радуцкую посадят на бутылку в проданной масочке🤔🤔🤔....
показати весь коментар
12.12.2020 06:52 Відповісти
Мешают продавать "правильные" тесты?
показати весь коментар
12.12.2020 07:32 Відповісти
Что-то уж зачастил/замелькал и разпи*Зделся этот так называемый "председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования" некто Радуцкий. Наверно, подумал, про проданные маски из госрезерва в январе уже все забыли. А тут светит должность министра здравоохранения. Вот и вылезла тварь из-под плинтуса. ГЫДОТА!
показати весь коментар
12.12.2020 08:18 Відповісти
А что на это скажет КСУ Украины?
показати весь коментар
12.12.2020 09:04 Відповісти
Использовать только тесты от миши и питаться у коли котлеты, крапка, и передвигаться на электроавто саши к.
показати весь коментар
12.12.2020 09:18 Відповісти
Почему только тестов?
Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов.
А уголовную ответственность (8-12 лет) за выпуск "недействующих" препаратов.
показати весь коментар
12.12.2020 09:43 Відповісти
"Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов."- краще відповідальність у вигляді смертної кари за займання державної посади якщо людина імбецил!
Це вирішить відразу кризу державного управління , всі хто зможе уникнути кари покинуть владу і більше не ризикуватимуть ,а справді розумні люди займуть ці посади і керуватимуть на благо всіх.
Думаю радуцький по критеріях розумових здібностей явно непроходить ,у нього підробні мозґи!
показати весь коментар
12.12.2020 10:14 Відповісти
Мы нашли пробел, который есть сегодня ... не существовало уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", Миша конкуренты подпирают?
показати весь коментар
12.12.2020 11:32 Відповісти
він повний баран,- яка може бути підробка як що ймовірність показникив тестів до 40%, вони початково вже підробка https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3105323-dostovernost-pcrtestov-na-covid-do-30-mogut-byt-osibocnymi.html
показати весь коментар
12.12.2020 13:18 Відповісти
тобиш таблетки можно а тесты нельзя?))
показати весь коментар
12.12.2020 14:34 Відповісти
Это шо еще за "подделка вакцин? Миша, поподробнее, шо нам собираются вкалывать?
показати весь коментар
12.12.2020 15:28 Відповісти
 
 