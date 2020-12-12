Рада запровадить кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів, - Радуцький
Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за підробку вакцин і ввести її за підробку медичних тестів.
Як передає Цензор.НЕТ про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"
"За підробку вакцин існує кримінальна відповідальність, але ми обіцяли зробити ревізію щодо її посилення ... Ми знайшли прогалину, яка є сьогодні ... не існувало кримінальної відповідальності за підробку тестів - будь-яких, в тому числі на COVID-19. І тому ми готуємо посилення кримінальної відповідальності щодо ліків, вакцин і тестів", - розповів Радуцький.
Він додав, що відповідний законопроєкт готовий до реєстрації в апараті ВР, і висловив упевненість, що парламент проголосує за нього. Однак, за словами Радуцького, Рада не встигне розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному тижні - найімовірніше, це станеться після прийняття бюджету на 2021.
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За последние шесть недель уровень смертности от COVID-19 по всему миру увеличился примерно на 60%. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.
В целом в ВОЗ зарегистрировали более 66 миллионов случаев коронавируса, летальных - 1,5 миллиона. Большинство заражений и смертей приходится на Европу и Америку.
Гебрейесус добавил, что зимние праздники - «это время, чтобы расслабиться, но мы не должны ослаблять бдительность».
«Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности», - сказал он.
Нужно ввести смертную казнь за подделку и продажу поддельных любых медицинских препаратов.
А уголовную ответственность (8-12 лет) за выпуск "недействующих" препаратов.
Це вирішить відразу кризу державного управління , всі хто зможе уникнути кари покинуть владу і більше не ризикуватимуть ,а справді розумні люди займуть ці посади і керуватимуть на благо всіх.
Думаю радуцький по критеріях розумових здібностей явно непроходить ,у нього підробні мозґи!