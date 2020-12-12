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Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба

Задержан боевик

Оперативники Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали 29-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

 Местный житель поддержал сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в беспорядках в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Мужчина выполнял задания российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который на тот момент был захвачен боевиками так называемой "ДНР". По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - отмечают в погранслужбе.

В сообщении также подчеркивается, что в текущем году оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины были установлены 84 человека, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 45-ти лицам было объявлено о подозрении и 33 человека признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое  также предусмотрена ст. 260 УК.

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Задержан боевик ДНР, причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба 01

Автор: 

боевик (16779) Госпогранслужба (6412) задержание (6675) Мариуполь (5708)


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Топ комментарии
+10
Ця інформація не відповідає дійсності. Університетський корпус ніхто не захоплював. Корпус розпорядився передати у користування терористів особисто ректор, на прохання міського голови. Майже усе керівництво університету і більшість співробітників підримувало тоді РФ і з надією чекало на Путіна. На території університету були тоді розвішені агітки за референдум. Та і зараз більшість персоналу є сцикливою ватою.
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12.12.2020 14:41
+7
Столько ватного сырья для обменного фонда военнопленными,а власть только думает как сесть за стол переговоров с ЛДНР овцами,чтобы показать по настоянию Кремля,что в Украине идёт Гражданская война
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12.12.2020 13:56
+6
Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7481 І відпустити бо у нас саджають тільки патріотів, а для ворогів програма тебе ждуть дома.
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12.12.2020 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Понять и простить!! Егожеждутдома!!)))
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12.12.2020 13:47 Ответить
Охороняв університет??? А від кого?
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12.12.2020 13:47 Ответить
Хз !!!)))
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12.12.2020 13:51 Ответить
ясное дело что от ДЕКАНА и его приспешников (доцентов и всякого рода научных сотрудников)
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12.12.2020 14:18 Ответить
РЕКТОРА с ДЕКАНОМ*
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12.12.2020 14:19 Ответить
Від студентів, викладачів та від хунти.
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12.12.2020 15:59 Ответить
Столько ватного сырья для обменного фонда военнопленными,а власть только думает как сесть за стол переговоров с ЛДНР овцами,чтобы показать по настоянию Кремля,что в Украине идёт Гражданская война
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12.12.2020 13:56 Ответить
Зелена рліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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12.12.2020 14:01 Ответить
Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7481 І відпустити бо у нас саджають тільки патріотів, а для ворогів програма тебе ждуть дома.
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12.12.2020 13:57 Ответить
Бо зараз у владі ******* "більшовики" тільки зелені. Їх задачею було за гроші ворога знищити українську владу під соусом свободи равенства і братства. Історія повторюється завжди. Вчіть історію щоб не наступати на ті ж граблі.
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12.12.2020 19:12 Ответить
В нашій країні після 1917р іншої влади крім більшовиків не було, і нема.бо країною всі роки править мордор,до цього часу.
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12.12.2020 20:49 Ответить
підсрачниками до луганди. український паспорт розірваити! нехай далі ховається у ростові.
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12.12.2020 14:14 Ответить
"Ну і чьо? А нічьо! Панять і прастіть,***! Патамушта мижеадінарот!",- сказала наша генпракурорша...
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12.12.2020 14:19 Ответить
**.ло показывать нужно, а не со спины снимать это чмо.
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12.12.2020 14:41 Ответить
Ця інформація не відповідає дійсності. Університетський корпус ніхто не захоплював. Корпус розпорядився передати у користування терористів особисто ректор, на прохання міського голови. Майже усе керівництво університету і більшість співробітників підримувало тоді РФ і з надією чекало на Путіна. На території університету були тоді розвішені агітки за референдум. Та і зараз більшість персоналу є сцикливою ватою.
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12.12.2020 14:41 Ответить
был один преподаватель сэрожа литвиненко бегал за референдум но уже здохла собака
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12.12.2020 15:18 Ответить
Перепутали, видать, университет с гастрономом.
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12.12.2020 14:48 Ответить
Ну и чего он в Донецк не укатил? Там сейчас свободного жилья до фига. Нет, надо было мучаться с бандерами в Мариуполе...
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12.12.2020 14:51 Ответить
Надоїло читати про подібні затримання, погладять по голівці та й відпустять.
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12.12.2020 15:57 Ответить
Там дійсно, сумнівний склад злочину. Наш самий справедливий суд відпустить під оплиски вати.
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12.12.2020 17:33 Ответить
Опустить этого совкодамбаса в очко и выпустить в ОРДЛО в позе трахнутого рака
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12.12.2020 16:50 Ответить
 
 