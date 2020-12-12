Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба

Оперативники Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали 29-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

Местный житель поддержал сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в беспорядках в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Мужчина выполнял задания российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в г. Мариуполь, который на тот момент был захвачен боевиками так называемой "ДНР". По данному факту по материалам Главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда Национальной полицией было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - отмечают в погранслужбе.

В сообщении также подчеркивается, что в текущем году оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины были установлены 84 человека, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 45-ти лицам было объявлено о подозрении и 33 человека признаны виновными в совершении преступления, ответственность за которое также предусмотрена ст. 260 УК.

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