Затримано бойовика "ДНР", причетного до захоплення університету в Маріуполі, - Держприкордонслужба
Оперативники Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань
Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі, иінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої "ДНР".
За цим фактом за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Національною поліцією було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
Учора прикордонники спільно зі співробітниками Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали зазначеного громадянина в місті Маріуполь та доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину.
Зазначимо, що протягом поточного року оперативно-розшуковими підрозділами Східного регіонального управління Держприкордонслужби України було встановлено 84 особи, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, з них 45 особам було оголошено про підозру та 33 осіб визнано винними у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 ККУ.
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