УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10623 відвідувача онлайн
Новини
8 252 22

Затримано бойовика "ДНР", причетного до захоплення університету в Маріуполі, - Держприкордонслужба

Затримано бойовика

Оперативники Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань

Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі, иінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої "ДНР".

За цим фактом за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Національною поліцією було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Учора прикордонники спільно зі співробітниками Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали зазначеного громадянина в місті Маріуполь та доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Зазначимо, що протягом поточного року оперативно-розшуковими підрозділами Східного регіонального управління Держприкордонслужби України було встановлено 84 особи, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, з них 45 особам було оголошено про підозру та 33 осіб визнано винними у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Затримано бойовика ДНР, причетного до захоплення університету в Маріуполі, - Держприкордонслужба 01

бойовик (3414) Держприкордонслужба ДПСУ (5967) затримання (4339) Маріуполь (3226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Ця інформація не відповідає дійсності. Університетський корпус ніхто не захоплював. Корпус розпорядився передати у користування терористів особисто ректор, на прохання міського голови. Майже усе керівництво університету і більшість співробітників підримувало тоді РФ і з надією чекало на Путіна. На території університету були тоді розвішені агітки за референдум. Та і зараз більшість персоналу є сцикливою ватою.
показати весь коментар
12.12.2020 14:41
+7
Столько ватного сырья для обменного фонда военнопленными,а власть только думает как сесть за стол переговоров с ЛДНР овцами,чтобы показать по настоянию Кремля,что в Украине идёт Гражданская война
показати весь коментар
12.12.2020 13:56
+6
Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7481 І відпустити бо у нас саджають тільки патріотів, а для ворогів програма тебе ждуть дома.
показати весь коментар
12.12.2020 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понять и простить!! Егожеждутдома!!)))
показати весь коментар
12.12.2020 13:47 Відповісти
Охороняв університет??? А від кого?
показати весь коментар
12.12.2020 13:47 Відповісти
Хз !!!)))
показати весь коментар
12.12.2020 13:51 Відповісти
ясное дело что от ДЕКАНА и его приспешников (доцентов и всякого рода научных сотрудников)
показати весь коментар
12.12.2020 14:18 Відповісти
РЕКТОРА с ДЕКАНОМ*
показати весь коментар
12.12.2020 14:19 Відповісти
Від студентів, викладачів та від хунти.
показати весь коментар
12.12.2020 15:59 Відповісти
Столько ватного сырья для обменного фонда военнопленными,а власть только думает как сесть за стол переговоров с ЛДНР овцами,чтобы показать по настоянию Кремля,что в Украине идёт Гражданская война
показати весь коментар
12.12.2020 13:56 Відповісти
Зелена рліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
показати весь коментар
12.12.2020 14:01 Відповісти
Задержан боевик "ДНР", причастный к захвату университета в Мариуполе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7481 І відпустити бо у нас саджають тільки патріотів, а для ворогів програма тебе ждуть дома.
показати весь коментар
12.12.2020 13:57 Відповісти
Бо зараз у владі ******* "більшовики" тільки зелені. Їх задачею було за гроші ворога знищити українську владу під соусом свободи равенства і братства. Історія повторюється завжди. Вчіть історію щоб не наступати на ті ж граблі.
показати весь коментар
12.12.2020 19:12 Відповісти
В нашій країні після 1917р іншої влади крім більшовиків не було, і нема.бо країною всі роки править мордор,до цього часу.
показати весь коментар
12.12.2020 20:49 Відповісти
підсрачниками до луганди. український паспорт розірваити! нехай далі ховається у ростові.
показати весь коментар
12.12.2020 14:14 Відповісти
"Ну і чьо? А нічьо! Панять і прастіть,***! Патамушта мижеадінарот!",- сказала наша генпракурорша...
показати весь коментар
12.12.2020 14:19 Відповісти
**.ло показывать нужно, а не со спины снимать это чмо.
показати весь коментар
12.12.2020 14:41 Відповісти
Ця інформація не відповідає дійсності. Університетський корпус ніхто не захоплював. Корпус розпорядився передати у користування терористів особисто ректор, на прохання міського голови. Майже усе керівництво університету і більшість співробітників підримувало тоді РФ і з надією чекало на Путіна. На території університету були тоді розвішені агітки за референдум. Та і зараз більшість персоналу є сцикливою ватою.
показати весь коментар
12.12.2020 14:41 Відповісти
был один преподаватель сэрожа литвиненко бегал за референдум но уже здохла собака
показати весь коментар
12.12.2020 15:18 Відповісти
Перепутали, видать, университет с гастрономом.
показати весь коментар
12.12.2020 14:48 Відповісти
Ну и чего он в Донецк не укатил? Там сейчас свободного жилья до фига. Нет, надо было мучаться с бандерами в Мариуполе...
показати весь коментар
12.12.2020 14:51 Відповісти
Надоїло читати про подібні затримання, погладять по голівці та й відпустять.
показати весь коментар
12.12.2020 15:57 Відповісти
Там дійсно, сумнівний склад злочину. Наш самий справедливий суд відпустить під оплиски вати.
показати весь коментар
12.12.2020 17:33 Відповісти
Опустить этого совкодамбаса в очко и выпустить в ОРДЛО в позе трахнутого рака
показати весь коментар
12.12.2020 16:50 Відповісти
 
 