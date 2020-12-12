Затримано бойовика "ДНР", причетного до захоплення університету в Маріуполі, - Держприкордонслужба

Оперативники Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили 29-річного мешканця міста Маріуполя, який у 2014 році добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань

Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав безпосередню участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі, иінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чоловік виконував завдання російських кураторів, одним з яких була охорона Приазовського державного технічного університету в м. Маріуполь, що був захоплений бойовиками так званої "ДНР".

За цим фактом за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Національною поліцією було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Учора прикордонники спільно зі співробітниками Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області затримали зазначеного громадянина в місті Маріуполь та доставили його до місцевої прокуратури, де йому було оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Зазначимо, що протягом поточного року оперативно-розшуковими підрозділами Східного регіонального управління Держприкордонслужби України було встановлено 84 особи, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, з них 45 особам було оголошено про підозру та 33 осіб визнано винними у скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба. ВIДЕО