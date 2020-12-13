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В Киеве откроют 178 легальных пунктов по продаже живых елок

В Киеве откроют 178 легальных пунктов по продаже живых елок

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА со ссылкой на информацию Департамента промышленности и развития предпринимательства.

В КГГА призывают киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию.

В информации приводится перечень адресов пунктов продажи во всех десяти районах города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу. ФОТО

у Голосіївському районі:

  • вул. Антоновича, 115
  • перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);
  • вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);
  • пров. Руслана Лужевського, 1;
  • вул. Академіка Вільямса, 6-А;
  • вул. Васильківська, 11/11;
  • вул. Лятошинського, 14;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика "Феофанія");

у Дарницькому районі:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;
  • вул. Бориса Гмирі, 1;
  • вул. Бориса Гмирі, 8;
  • вул. Декабристів, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 1;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Михайла Гришка, 1/2;
  • вул. Срібнокільська, 1/2;
  • вул. Срібнокільська, 5;
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Урлівська, 19;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус");
  • перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41;
  • Харківське шосе, 49;
  • Харківське шосе, 57;
  • Харківське шосе, 144;
  • вул. Княжий Затон, 10.

у Деснянському районі:

  • вул. Каштанова, 7;
  • вул. Архітектора Ніколаєва, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 1;
  • вул. Теодора Драйзера, 2;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Теодора Драйзера, 21;
  • вул. Градинська, 6;
  • просп. Володимира Маяковського, 2;
  • просп. Володимира Маяковського, 6;
  • просп. Володимира Маяковського, 15;
  • просп. Володимира Маяковського, 26;
  • просп. Володимира Маяковського, 40;
  • просп. Володимира Маяковського, 42;
  • просп. Володимира Маяковського, 44;
  • просп. Володимира Маяковського, 46;
  • просп. Володимира Маяковського, 47;
  • просп. Володимира Маяковського, 60/10;
  • просп. Володимира Маяковського, 97;
  • вул. Шолом-Алейхема, 17;
  • просп. Лісовий, 28/41;
  • просп. Лісовий, 39.

у Дніпровському районі:

  • б-р Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Алматинська, 109;
  • вул. Амвросія Бучми, 10;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
  • вул. Петра Вершигори, 1;
  • вул. Празька, 1/35;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Регенераторна, 5-В;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • просп. Соборності, 4;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;
  • перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;
  • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;
  • перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.

в Оболонському районі:

  • вул. Бережанська, 22;
  • вул. Вишгородська, 44;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 34;
  • вул. Героїв Дніпра, 38;
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Маршала Тимошенка, 11;
  • вул. Маршала Малиновського, 3;
  • вул. Маршала Малиновського, 12;
  • вул. Маршала Малиновського, 34;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
  • просп. Героїв Сталінграда, 27;
  • просп. Героїв Сталінграда, 46;
  • просп. Мінський, 2;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

у Печерському районі:

  • б-р Дружби Народів, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107.

у Подільському районі:

  • вул. Верхній Вал, 16;
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус");
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Кирилівська, 131;
  • вул. Кирилівська, 127;
  • вул. Маршала Гречка, 18;
  • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);
  • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);
  • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 3;
  • просп. Василя Порика, 5;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 5;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • просп. Правди, 39;
  • просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1);
  • просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2);
  • просп. Правди, 66 (локація № 1);
  • просп. Правди, 66 (локація № 2);
  • просп. Правди, 100;
  • просп. Свободи, 2;
  • вул. Івана Кавалерідзе, 1.

у Святошинському районі:

  • 17-й км Житомирського шосе;
  • б-р Кольцова, 1;
  • б-р Кольцова, 13;
  • б-р Кольцова, 14;
  • б-р Кольцова, 7;
  • б-р Ромена Роллана, 6/10;
  • вул. Академіка Туполєва, 15-А;
  • вул. Академіка Туполєва, 9;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Булаховського, 5;
  • вул. Володимира Покотила, 1;
  • вул. Володимира Покотила, 5;
  • вул. Гната Юри, 20;
  • вул. Депутатська, 1;
  • вул. Доброхотова, 11;
  • вул. Жолудєва, 4;
  • вул. Зодчих, 2/58;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 50;
  • вул. Зодчих, 56;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих,70;
  • вул. Ірпінська, 62;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Клавдіївська, 27-А;
  • вул. Кучера, 5;
  • вул. Підлісна, 5;
  • вул. Симиренка, 10;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
  • вул. Чорнобильська, 20;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • просп. Леся Курбаса, 8;
  • просп. Палладіна, 13;
  • просп. Палладіна, 24;
  • просп. Перемоги, 87.

у Солом’янському районі:

  • вул. Василя Липківського, 1;
  • вул. Василя Липківського, 25;
  • б-р Чоколівський, 22;
  • б-р Чоколівський, 19-21;
  • Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);
  • б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);
  • б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);
  • просп. Повітрофлотський, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 39.

у Шевченківському районі:

  • вул. Багговутівська, 8-10;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • вул. Щусєва, 44;
  • ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових;
  • ріг вул. Ігоря Турчина та вул. Академіка Туполєва;
  • вул. Парково-Сирецька, 10.

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Топ комментарии
+13
Как спиленная елка может быть живой? Умирающие елки, так правильнее. Умирающие после убийства.
Я пересмотрел свое отношение к этому. Пары украшенных веточек вполне достаточно без причинения вреда красивому и полезному дереву.
Дискламация: я - украинец и ем свиней
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13.12.2020 18:10
+3
Йолочка, говорите?..
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13.12.2020 18:12
+3
Главную елку обидели
У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок - Цензор.НЕТ 5124
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13.12.2020 18:21
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Правила форума Совет форумчан
Как спиленная елка может быть живой? Умирающие елки, так правильнее. Умирающие после убийства.
Я пересмотрел свое отношение к этому. Пары украшенных веточек вполне достаточно без причинения вреда красивому и полезному дереву.
Дискламация: я - украинец и ем свиней
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13.12.2020 18:10 Ответить
"Сало-сила,спорт-могила !!"" !!!)))
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13.12.2020 18:14 Ответить
Ялина, сосна, на новий рік - це, навіть, не християнство, а германське язичництво...Саме вони поклонялися ялинам і іншим деревам... Наприклад, символом роду Ліннеїв, шведських науковців, була липа, що росла трьома стовбурами з одного кореня... Одним з символів християнства був хліб. А в слов"янському язичництві символом настання Нового року був "дідух" - останній сніп з поля, який не обмолочувався, а ставився на покуті, до самого святкування, яке відзначали в день весняного рівнодення... Потім це зерно змолочувалося, частково роздавалося домашнім тваринам, а основне сипалося в засік з посівним зерном... Таким чином їм передавався "дух плодороддя", що повинно було дать хороший урожай...
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13.12.2020 18:42 Ответить
Славяне это язычники. И верили в природу а не попам
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13.12.2020 19:05 Ответить
Я чув іньшу версію. Пробач мені лайку, бо мені так буде зручніше...
И версия опирается на вечнозеленую пальмовую ветвь, которой приветствовали Христа при его входе в Джерусалем на белой ослице. Пальмовая ветвь... А ввиду отсутствия пальм в наших широтах новоиспеченные христиане Киевской Руси, искупавшись в январском Днепре, ухватились за что угодно вечно зеленое... Как избиратели зеленского за зеленское. Но это уже не библейская, а вульгаризированная украинская версия...
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13.12.2020 19:13 Ответить
"Та ти шо?!...". А ти "в курсі", що таке "вербна неділя"? Саме в цей день, за церковним календарем, Христос в"їхав на "осляті" і Єрусалим, тримаючи в руках пальмову гілку. Але в нас пальми не ростуть, тому її гілку замінила вербова, що в цей час уже розпускається, символізуючи життя, що народжується...
Ялинове, соснове гілля було введене в святкування Нового року Петром І, після переходу до його святкування в ніч з 31 грудня на 1 січня.
"Считая, что 1 января 1700 года является не только началом нового года, но и началом нового века, указ предписывал отметить это событие особенно торжественно. В нём были даны подробные предписания, как организовать праздник в Москве. В канун Нового года Петр I сам зажёг на Красной площади первую ракету, дав этим сигнал к открытию праздника. Улицы осветились иллюминацией. Начались колокольный звон и пушечная пальба, раздались звуки труб и литавр. Царь поздравлял население столицы с Новым годом, гуляния продолжались всю ночь. Из дворов в тёмное зимнее небо взлетали разноцветные ракеты, а «по улицам большим, где пространство есть», горели огни - костры и пристроенные на столбах смоляные бочки. Дома жителей деревянной столицы принарядились в хвою «из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых».
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14.12.2020 00:33 Ответить
да, в курсе. И не делай большие глаза, mr I know all... мы говорим о версиях. На вот, если осилишь, еще сотню "возможно": https://www.whychristmas.com/customs/trees.shtml

и ни одна из них, и любая из них может оказаться более или менее правдоподобной.
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14.12.2020 08:22 Ответить
Ну, можна і іншопланетян приплести... Однак, в церквах святять не ялинові гілки(чи соснові), а саме вербові... Принцип Оккама знаєш? "Не множ сутності без потреби, відсікай лишнє...".
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14.12.2020 08:48 Ответить
Давай-ка сойдемся на метафоричности хвойных на Рождество. Согласен? Но вопрос вот в чем: Христос родился в Бейт-Ламе. Я был там, но не припомню ни единой ели или сосны. Так, какое-то местное подобие туек, но не сосна. И теперь загвоздка: младенец - в Вифлееме, а сосны с елками в наших широтах, но именно на Рождество (петькин Н.год не в счет. Кацапы, как обычно, скоммуниздили праздник, удобрив его дедоммарозом). Я бы понял ель и сосну в контексте Joulupukki с Рудольфом - северяне, чай. Но тогда при чем здесь Б.Восток и Рождество?
Улавливаешь логику?
Я к тому, что любая из версий может оказаться правдивой...
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14.12.2020 09:24 Ответить
НУ, і де тут "логіка"?
По-перше, тобі відомо, що таке - "кедр ліванський"? Думаю, так... Про нього ще у Біблії згадується, де пишуть про будівництво храму Соломоном, а також у єгипетських папірусах та на пам"ятниках... Він зображений на державному прапорі Лівану... Яке це дерево? Листяне? Крім кедра, по всій території Малої Азії росте кипарис... Теж хвойне дерево...
По-друге, Новий рік, як настання нового календарного року, в допетровські часи, припадав на різні дати : у язичницькі часи - на день весняного рівнодення, за християнства - на "осіннього Юрія", на 1 вересня. Більш того, на "Юрія" і 1 вересня святкування не було - просто, у літописах та документах, відзначалася календарна дата.
По- третє, Різдво що, до Петра І, у нас не святкували? Святкували... Про встановлення в домі хвойного дерева, на Різдво, в допетровські часи, не відомо... У нас, в Україні(як і по всіх слов"янських країнах Центральної та Південної Європи), ставився "дідух" - сніп збіжжя...
По-четверте, Христос, згідно з Євангеліями, приніс благу вість у Єрусалим не на Різдво, взимку, а весною. Символом Різдва є ВІфлеємська зірка, а не пальмова гілка...
ТИ хоч "кінці з кінцями", трохи, зводь...
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14.12.2020 09:50 Ответить
Ты только что выгрузил тонну совершенно бесполезной информации, неизвестной, разве что, зебильным свидетелям зеленского. Зачем ты рускава петра сюла тулить начал? И речть не шла о праздновании Н.Года. Речь идет об атрибутах празднования Рождества, в частности, о елях и соснах.не знаю, как донпсти тебе свой вопрос... похоже, в твоей библиотеке для привлечения читателей умтановили кальян???
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14.12.2020 10:15 Ответить
Усе ясно... Принцип Даннінга-Крюгера "у всій красі"... Мели свої дурниці комусь іншому... Твої "розмишлізми" мені вже розбирать надоїло... Я не півень з байки Крилова, і в твоєму лайні перлину шукать не збираюсь - там її, просто, нема... Якась "бєліберда"...
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14.12.2020 10:28 Ответить
представляешь? С языка снял... масса информации с минимальной релевантностью... утомил... будь здоров...
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14.12.2020 10:38 Ответить
Знаєш, знання маси "високонаукових" слів і використання їх у спілкуванні - не обов"язково ознака високого інтелекту... "Голохвастови" теж "красивими" словами уміють кидаться... Кидайся й ти... Я тобі не заважаю...Тільки до мене не лізь, зі своїми "вумними" ідеями... Ти сам не розумієш, про що говориш... Намішав якоїсь "лемішки", і хочеш мене нею нагодувать... Ти хоч сам розберися в тому, що ти "намолотив"... Я тобі все "розіклав по поличках"... Сядь, почитай, і спробуй, для себе, мені заперечить по цих пунктах... А потім подумай - "І варто було тобі оцю ахінею молоть?".
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14.12.2020 10:49 Ответить
Кидайся й ти... Я тобі не заважаю...Тільки до мене не лізь зі своїми "вумними" ідеями..

апропо, я там в твоей цитате после "не лізь" запятую удалил. Вроде и умно выговорил, але ж ця кома...
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14.12.2020 12:43 Ответить
Поцілуй мене в зад!... Аргументів нема, так зайнявся "гімноплювачками"?...
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14.12.2020 12:53 Ответить
Ба, да ты - пустышка! )))
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14.12.2020 12:56 Ответить
То ти себе в дзеркалі побачив...
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14.12.2020 12:59 Ответить
Чому ж саме германське? На честь Сатурна до язичницьких храмів разом із жертвами приносили гілля хвойних порід. Може там не було культу дерев, але вічнозелені були неодмінним атрибутом. На противагу язичництву, ялина не була християнським символом більшу частину часу його існування. І якщо в Європі і на московщині ялинки масово почали прикрашати вже більше, як 200 років тому, то в до нас ця звичка була вкорінена лише в совєтські часи.
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13.12.2020 19:19 Ответить
Чого не було "культу дерев" у римлян? Кожному божеству в Греції і Римі відповідала своя рослина... Символом Зевса (Юпітера), був дуб... Деметри - олива... Відкрий книгу Джеймса Фрейзера, відомого релігієзнавця, "Золота гілка", і прочитай... Там саме про гілку дуба говориться...
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14.12.2020 00:39 Ответить
а у меня перед домом растет живая елка точнее сосенка на которую вешаем украшения и гирлянды. Win-win
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13.12.2020 19:29 Ответить
круто, у нас оливковые деревья в естественной среде только во Флориде растут
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13.12.2020 19:40 Ответить
Людям їсти нічого, а вони "йолки" продають.
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13.12.2020 18:11 Ответить
Клавіатуру продай, купи сала))
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13.12.2020 18:36 Ответить
Этот бред вы бы на русском писали - было бы органичнее
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13.12.2020 19:02 Ответить
Живі ,це що вони власною ходою до ринка прийшли і до покупця додому дійдуть ???)))
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13.12.2020 18:12 Ответить
чи обратно (з цінними речами господаря)))))
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13.12.2020 18:13 Ответить
а нелегальных ? )))
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13.12.2020 18:12 Ответить
А хто їх рахував !!))
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13.12.2020 18:15 Ответить
Йолочка, говорите?..
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13.12.2020 18:12 Ответить
"В лесу родилась ёлочка,а рядом с нею пень. Просил тот пень у ёлочки ,четире раза в день!!"!!!))
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13.12.2020 18:17 Ответить
сьогодні бачив, як у Дніпрі поліси перевіряли документи в ялинкового базар-мена
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13.12.2020 18:16 Ответить
Цеж чергове джерело прибутків !!)))
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13.12.2020 18:18 Ответить
Купившему на этом аукционе Йолку - вирусняк будет в подарок как бонус !!!
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13.12.2020 18:18 Ответить
Главную елку обидели
У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок - Цензор.НЕТ 5124
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13.12.2020 18:21 Ответить
У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок - Цензор.НЕТ 9980У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок - Цензор.НЕТ 3488
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13.12.2020 18:22 Ответить
Вышел Ёжик из тумана,
Вынул ножик из кармана:
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе не жить!
(с) послание НедоПрезиденту.
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13.12.2020 22:44 Ответить
Ёлку не пугайте 😀😀😀
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13.12.2020 22:47 Ответить
Только чекушечники могут покупать спиленые деревья
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13.12.2020 18:24 Ответить
Не їж яйця - там життя теплиться... Не їж курятини - курка життя в собі носить... Не мели борошна для хліба - ти губиш майбутню рослину... Годуйся сонячним промінням - його споживання не приносить ніякої шкоди...
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14.12.2020 08:52 Ответить
тут як лікар наказує в якій аптеці скуплятись
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13.12.2020 18:32 Ответить
когда же это ******** уже прекратиться?????
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13.12.2020 18:36 Ответить
Сильно вумні, які думають, що не купуючи ялинку, вони рятують природу:
легальні ялинки вирощують спеціально для продажу, як і саджанці плодових дерев, так що вони точно ніякої шкоди довкіллю не несуть, на відміну від пластикового гімна, яке несе шкоду психіці святкуючих дітей.
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13.12.2020 18:39 Ответить
А так заголовок краще звучить
https://censor.net/ua/news/3236680/u_kyyevi_vidkryyut_178_legalnyh_punktiv_iz_prodaju_jyvyh_yalynok
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13.12.2020 18:45 Ответить
У всех давно пластиковые елки, нафик тот гемор с "живой"? Может она с радиацией или еще с каким гавном?
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13.12.2020 18:52 Ответить
Новость, которая была бы воспринята на-ура

"В Киеве открылся очередной пункт легальной продажи канабиса"

))))
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13.12.2020 18:55 Ответить
Ще існують динозаври що купують "йолки®"
А "Цензор" мог бы дать ссылку на перечень адресов, было бы солиднее.
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13.12.2020 19:07 Ответить
Искусственная елка это нефть. Разлагается 2000 и больше лет. Живая это отходы лесной промышленности разлагается год и становится удобрением. Искусственная елка зло.
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13.12.2020 19:25 Ответить
Вышел Ёжик из тумана,
Вынул ножик из кармана:
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе не жить!
(с) послание НедоПрезиденту.
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13.12.2020 22:43 Ответить
У Києві відкриють 178 легальних пунктів із продажу живих ялинок - Цензор.НЕТ 7750
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13.12.2020 22:45 Ответить
- Який товар, за кілька годин, може знеціниться до нуля?
- Новорічна ялинка, в ніч з 31 грудня на 1 січня...
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14.12.2020 08:54 Ответить
 
 