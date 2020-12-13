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С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу. ФОТО

С главной елки Киева и Украины на Софийской площади, в воскресенье, 13 декабря, убрали украшение - шляпу - из-за неоднозначной реакции общественности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины (ПЦУ) священник Иван Сидор.

"Утром, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, с главной елки страны сняли шляпу. Прекрасный праздник здравого смысла", - написал священник в Facebook.

С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу 01
С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу 02

Он обратил внимание на то, что если бы такая композиция "из шляп, мухоморов и пеньков" красовалась, например, в Голосеево, или на Оболони или в каком-либо другом районе столицы, это не вызвало бы критики и негативной реакции. "Но не на Софийской площади, рядом со святой Софией Киевской и прямо над могилой второго украинского патриарха Владимира Романюка", - добавил представитель пресс-службы ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная елка Киева будет искусственной, мы сделали ее абсолютно необычной, - КГГА

Священник считает целесообразным украсить елку Вифлеемской звездой и прекратить "делить, ругать, экспериментировать".

Как сообщалось, организаторы праздничного городка (проект Folk Ukraine) пообещали, что накануне дня святого Николая шляпу на главной елке Киева заменят на звезду.

Шляпа, находившаяся на верхушке елки в центре Киева, вызвала неоднозначную реакцию среди жителей столицы, часто негативную

Автор: 

Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+44
С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 4891
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13.12.2020 15:02
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С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 1066
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13.12.2020 14:58
+38
С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 8865
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13.12.2020 15:01
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Страница 3 из 3
Шляпу зняли- а голови під нею не було! Сімволічне розвінчання сцаря - Сцар виявився безголовим!!!
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13.12.2020 17:10 Ответить
95 квартал не проїхав, але намагання було.
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13.12.2020 17:26 Ответить
Різьдво це є перш за все християнське свято, а не дитяче, а християнські канони забороняють будь які прояви чаклунства, то цій капелюшок дійсно виглядав як знущання поруч з будівлею храма. Зняли так зняли, от і добре. У якоїсь креативной дівахи з міської адміністрації здорового глузду не вистачило той капелюшок запропонувать на "йолку", а в великих дядьок не вистачило мізків щоб тому не заперечити
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13.12.2020 18:04 Ответить
Кто б еще снял шутовской колпак со всей Украины
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13.12.2020 18:16 Ответить
благо дело начало!
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13.12.2020 22:21 Ответить
...шляпа зимой .. , совсем ку-ку !!?) ..как - то не катит - лучше шапку ушанку и валенки внизу!!))
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14.12.2020 09:17 Ответить
І тепер цю "шляпу" розмістити на будівлі, так званої, офіса президента. Як символ покровителя всієї корупції в Україні.
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13.12.2020 18:59 Ответить
Шляп сними... Чьто? Шляп сними... К-ф "Кавказская пленница".
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13.12.2020 19:41 Ответить
Шляпу убрали...А пейсы?
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13.12.2020 20:09 Ответить
"Шляпу сняли" - Неужели "йолку" Янукович...
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13.12.2020 21:56 Ответить
Льоня, Вы забыли сказать, что Святой дух тоже не одобрил бы
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14.12.2020 08:32 Ответить
не ёлка а шляпа...
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13.12.2020 20:12 Ответить
Шота много ассоциаций вызывает слово "" сама по себе а со СНЯТОЙ шляпой, неотъемлемым атрибутом клоуна ... как -то все ооооХ!
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13.12.2020 22:20 Ответить
пусть горе дизайнер бабки вернет
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13.12.2020 20:13 Ответить
Капелюж красивий. Але на ялинці вигядає якось придуркувасто ))
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13.12.2020 20:32 Ответить
"придуркуватість" -- тепер стратегія нової влади.
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13.12.2020 21:09 Ответить
хай з нього зроблять казкову парасольку в "казковому лісі" !
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13.12.2020 20:33 Ответить
Ну й дарма. Про ялинку яка символізує країну дурнів весь світ би гомонів.
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13.12.2020 21:46 Ответить
А теперь накрыть этой шляпой одно зеленное недоразумение и пусть там сидит до новых выборов.
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13.12.2020 21:59 Ответить
зелохи хотят все сломать, и втулить свое, но руки то кривые
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13.12.2020 22:24 Ответить
Більшовизм - страшна річ. Зелені, як колись червоні, весь час намагаються ''ми свой, ми новый мир построим...''. Думали б краще українці, коли голосують. А зараз вже потяг для України майже пішов.
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13.12.2020 22:30 Ответить
Ёлка потому Рождественская ,что на её верхушке горит и ВСЕГДА будет
гореть путеводная Звезда Рождества !
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14.12.2020 09:51 Ответить
Бог есть! жаль, что у Господа был выходной на День независимости Украины, когда он упустил из виду свой контроль и выпустил всякую шелупонь в трусах и без оных на площадь песенки петь в тот момент, когда кацапские агрессоры убивали украинцев в крыму и на донбассе...
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14.12.2020 07:22 Ответить
Так а кто инициатор этой шляпы.
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14.12.2020 09:51 Ответить
К радости ура-патриотов. И чем и кому мешала эта шляпа? Оказывается вот оно! Все дело в шляпе! Других проблем нет! При этом еврейский символ в центре украинской столицы почему то вопросов не вызывает.
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14.12.2020 10:29 Ответить
Традиции..., а мне шляпа нравилась.
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14.12.2020 10:55 Ответить
от на нього б цю "шляпу" і надіти
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14.12.2020 12:44 Ответить
З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх - Цензор.НЕТ 8779
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14.12.2020 12:34 Ответить
Я всю дорогу поносил зебилов, но этот момент с шляпой - мне вообще не понятен.
Как по мне - то прикольно было. Наконец-то не звёзды всякие...
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14.12.2020 15:41 Ответить
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