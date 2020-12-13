З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх. ФОТО

З головної ялинки Києва та України на Софійській площі, в неділю, 13 грудня, прибрали прикрасу - капелюх - через неоднозначну реакцію громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.

"Вранці, в день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, з головної ялинки країни зняли капелюх. Прекрасне свято здорового глузду", - написав священик в фейсбуці.





Він звернув увагу на те, що якби така композиція "з капелюхів, мухоморів і пеньків" красувалася, наприклад, в Голосієво, або на Оболоні або в будь-якому іншому районі столиці, це не викликало б критики і негативної реакції. "Але не на Софійській площі, поруч зі святою Софією Київською і прямо над могилою другого українського патріарха Володимира Романюка", - додав представник пресслужби ПЦУ.

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Священик вважає за доцільне прикрасити ялинку Віфлеємської зіркою і припинити "ділити, лаяти, експериментувати".

Як повідомлялося, організатори святкового містечка (проєкт Folk Ukraine) пообіцяли, що напередодні дня святого Миколая капелюх на головній ялинці Києва замінять на зірку.

Капелюх, яка перебував на верхівці ялинки в центрі Києва, викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці, часто негативну.