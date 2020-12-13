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З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх. ФОТО

З головної ялинки Києва та України на Софійській площі, в неділю, 13 грудня, прибрали прикрасу - капелюх - через неоднозначну реакцію громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.

"Вранці, в день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, з головної ялинки країни зняли капелюх. Прекрасне свято здорового глузду", - написав священик в фейсбуці.

З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх 01
З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх 02

Він звернув увагу на те, що якби така композиція "з капелюхів, мухоморів і пеньків" красувалася, наприклад, в Голосієво, або на Оболоні або в будь-якому іншому районі столиці, це не викликало б критики і негативної реакції. "Але не на Софійській площі, поруч зі святою Софією Київською і прямо над могилою другого українського патріарха Володимира Романюка", - додав представник пресслужби ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З головної ялинки на Софійській площі приберуть "чарівний капелюх" і встановлять різдвяну зірку, - організатори свята

Священик вважає за доцільне прикрасити ялинку Віфлеємської зіркою і припинити "ділити, лаяти, експериментувати".

Як повідомлялося, організатори святкового містечка (проєкт Folk Ukraine) пообіцяли, що напередодні дня святого Миколая капелюх на головній ялинці Києва замінять на зірку.

Капелюх, яка перебував на верхівці ялинки в центрі Києва, викликав неоднозначну реакцію серед жителів столиці, часто негативну.

Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
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С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 4891
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13.12.2020 15:02
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С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 1066
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13.12.2020 14:58
+38
С главной елки Украины в центре Киева сняли шляпу - Цензор.НЕТ 8865
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13.12.2020 15:01
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Шляпу зняли- а голови під нею не було! Сімволічне розвінчання сцаря - Сцар виявився безголовим!!!
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13.12.2020 17:10 Відповісти
95 квартал не проїхав, але намагання було.
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13.12.2020 17:26 Відповісти
Різьдво це є перш за все християнське свято, а не дитяче, а християнські канони забороняють будь які прояви чаклунства, то цій капелюшок дійсно виглядав як знущання поруч з будівлею храма. Зняли так зняли, от і добре. У якоїсь креативной дівахи з міської адміністрації здорового глузду не вистачило той капелюшок запропонувать на "йолку", а в великих дядьок не вистачило мізків щоб тому не заперечити
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13.12.2020 18:04 Відповісти
Кто б еще снял шутовской колпак со всей Украины
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13.12.2020 18:16 Відповісти
благо дело начало!
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13.12.2020 22:21 Відповісти
...шляпа зимой .. , совсем ку-ку !!?) ..как - то не катит - лучше шапку ушанку и валенки внизу!!))
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14.12.2020 09:17 Відповісти
І тепер цю "шляпу" розмістити на будівлі, так званої, офіса президента. Як символ покровителя всієї корупції в Україні.
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13.12.2020 18:59 Відповісти
Шляп сними... Чьто? Шляп сними... К-ф "Кавказская пленница".
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13.12.2020 19:41 Відповісти
Шляпу убрали...А пейсы?
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13.12.2020 20:09 Відповісти
"Шляпу сняли" - Неужели "йолку" Янукович...
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13.12.2020 21:56 Відповісти
Льоня, Вы забыли сказать, что Святой дух тоже не одобрил бы
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14.12.2020 08:32 Відповісти
не ёлка а шляпа...
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13.12.2020 20:12 Відповісти
Шота много ассоциаций вызывает слово "" сама по себе а со СНЯТОЙ шляпой, неотъемлемым атрибутом клоуна ... как -то все ооооХ!
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13.12.2020 22:20 Відповісти
пусть горе дизайнер бабки вернет
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13.12.2020 20:13 Відповісти
Капелюж красивий. Але на ялинці вигядає якось придуркувасто ))
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13.12.2020 20:32 Відповісти
"придуркуватість" -- тепер стратегія нової влади.
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13.12.2020 21:09 Відповісти
хай з нього зроблять казкову парасольку в "казковому лісі" !
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13.12.2020 20:33 Відповісти
Ну й дарма. Про ялинку яка символізує країну дурнів весь світ би гомонів.
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13.12.2020 21:46 Відповісти
А теперь накрыть этой шляпой одно зеленное недоразумение и пусть там сидит до новых выборов.
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13.12.2020 21:59 Відповісти
зелохи хотят все сломать, и втулить свое, но руки то кривые
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13.12.2020 22:24 Відповісти
Більшовизм - страшна річ. Зелені, як колись червоні, весь час намагаються ''ми свой, ми новый мир построим...''. Думали б краще українці, коли голосують. А зараз вже потяг для України майже пішов.
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13.12.2020 22:30 Відповісти
Ёлка потому Рождественская ,что на её верхушке горит и ВСЕГДА будет
гореть путеводная Звезда Рождества !
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14.12.2020 09:51 Відповісти
Бог есть! жаль, что у Господа был выходной на День независимости Украины, когда он упустил из виду свой контроль и выпустил всякую шелупонь в трусах и без оных на площадь песенки петь в тот момент, когда кацапские агрессоры убивали украинцев в крыму и на донбассе...
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14.12.2020 07:22 Відповісти
Так а кто инициатор этой шляпы.
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14.12.2020 09:51 Відповісти
К радости ура-патриотов. И чем и кому мешала эта шляпа? Оказывается вот оно! Все дело в шляпе! Других проблем нет! При этом еврейский символ в центре украинской столицы почему то вопросов не вызывает.
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14.12.2020 10:29 Відповісти
Традиции..., а мне шляпа нравилась.
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14.12.2020 10:55 Відповісти
от на нього б цю "шляпу" і надіти
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14.12.2020 12:44 Відповісти
З головної ялинки України в центрі Києва зняли капелюх - Цензор.НЕТ 8779
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14.12.2020 12:34 Відповісти
Я всю дорогу поносил зебилов, но этот момент с шляпой - мне вообще не понятен.
Как по мне - то прикольно было. Наконец-то не звёзды всякие...
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14.12.2020 15:41 Відповісти
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