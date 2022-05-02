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КГГА (2929) Киев (24542) елка (179)

Главная елка Киева будет искусственной, мы сделали ее абсолютно необычной, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Главная елка Киева будет искусственной, мы сделали ее абсолютно необычной, - КГГА

Места, в которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в Киеве, будут оформлены в трех разных тематиках

Елка, которую установят на Софийской площади в Киеве в рамках празднований Нового Года и Рождества Христова, в этом году будет искусственной. Об этом заявила директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году у нас абсолютно другой формат к елке. Елка в этом году будет искусственной, потому что действительно этот год необычный, и мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, сколько ее будет в этом году, потому что мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно, но надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году", - сказала Попова.

Основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских празднований на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий отметил, что локации, на которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в столице, будут оформлены в трех разных тематиках.

"Первая наша локация - это София, елка 31 метр и тематика "Волшебный лес", - сообщил Добруцкий.

По его словам, также впервые будет установлена "главная елка города Киева". Елка высотой 20 метров будет расположена под Аркой дружбы народов. Название тематики в этой локации - "Хрустальный дворец".

"Все оформление самой елки, пешеходного моста, всех дорожек, которые ведут к Арке дружбы народов, будет в хрустальном стиле, она будет в "холодных" цветах", - пояснил Добруций.

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Основатель проекта Folk Ukraine рассказал, что третья елка высотой 18 метров будет установлена на Контрактовой площади и оформлена в тематике Петриковской росписи.

"Вы увидите все росписи тарелок, которые делали лучшие мастера с Днепра. Мы их получили, и они будут на елке. Она также будет оформлена яблоками, орехами. Такая будет традиционная украинская елка", - подчеркнул Добруцкий.

Он указал, что засвечивание главной елки страны пройдет 19 декабря в 19:00.

"Из-за того, что у нас елка тематическая, городской голова будет засвечивать сначала рождественскую звезду в 19:00, а уже только после нее будет засвечивание главной елки. И все елки, которые по городу будут засвечиваться, это однозначно в 19.00", - указал Добруцкий.

В то же время директор департамента культуры КГГА добавила, что все десять районов Киева готовятся засвечивать елки в парках или возле районных администраций.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Мда и не забудьте корону нацепить....
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04.12.2020 15:02
+3
это про ту елку, которая в ведьминой шапке будет?
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04.12.2020 15:04
+3
Йолка буде у вигляді корабельної сосни
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04.12.2020 15:49
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Мда и не забудьте корону нацепить....
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04.12.2020 15:02 Ответить
это про ту елку, которая в ведьминой шапке будет?
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04.12.2020 15:04 Ответить
Йолка буде у вигляді корабельної сосни
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04.12.2020 15:49 Ответить
Ага. На одно дерево больше сможем продать за рубеж. Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1381
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04.12.2020 15:37 Ответить
В 2012 году власти Брюсселя решили осовременить рождество и поставить на главной площади елку в стиле хай-тек. Она состояла из металлоконструкций обтянутых тканью и имела подсветку изнутри, переливающуюся в темноте разными цветами.
Однако, жителям Брюсселя эта елка не понравилась и они провели несколько акций протеста с требованием поставить живую елку. К сожалению, осовременить рождество в Брюсселе не получилось.
Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 5004
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04.12.2020 15:40 Ответить
Юзиків та сівох повісять на ялинку?? Скоріше б вже !
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04.12.2020 15:41 Ответить
А мне такая нравится:
Рождественская елка в Вильнюсе, Литва

Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1010
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04.12.2020 15:42 Ответить
Стиль f-117 стеллс.Ее ,видимо,на радарах нельзя юудет заметить.
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04.12.2020 16:48 Ответить
Залиште Ялинку ***. в СПОКОООЇ !!!
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04.12.2020 15:44 Ответить
День Независимости незабываемо удался, ждём ёлку
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04.12.2020 16:18 Ответить
Помнится мне овощ тоже необычную ёлку поставил.
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04.12.2020 17:16 Ответить
Пиз...ц елке.
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04.12.2020 17:41 Ответить
Как щас себе представляю - ахренезный розовый дилдо, тупо символ года.
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04.12.2020 19:27 Ответить
Мабуть, теж зелена...
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05.12.2020 06:11 Ответить
Организаторам такого чуда, киевской и президентской администрации,пожелаю бутафорского новогоднего стола аж до 19 января - ДНЯ хрещения !!! Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1737
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05.12.2020 06:40 Ответить
"....надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году"....
а нафига? мы и так живем как в сказке - чем дальше, тем страшнее
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20.12.2020 01:31 Ответить
 
 