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КМДА (1459) Київ (13832) ялинка (104)

Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА

Локації, на яких цього року відбуватимуться святкування Нового Року і Різдва в Києві, будуть оформлені в трьох різних тематиках.

Ялинка, яку встановлять на Софійській площі в Києві в межах святкувань Нового Року та Різдва Христового, цього року буде штучною. Про це заявила директорка департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року у нас абсолютно інший формат до ялинки. Ялинка цього року буде штучною, тому що справді цей рік незвичайний, і ми прислухаємося до всієї вашої критики. Подивимося, скільки її буде цього року, тому що ми зробили абсолютно незвичну для нас ялинку, оформили її незвично, але сподіваємося, що це принесе нам щастя і казку наступного року", - сказала Попова.

Засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних святкувань на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький зазначив, що локації, на яких цього року відбуватимуться святкування Нового року та Різдва у столиці, будуть оформлені в трьох різних тематиках.

"Перша наша локація - це Софія, ялинка 31 метр і тематика "Чарівний ліс", - повідомив Добруцький.

За його словами, також вперше буде встановлена "головна ялинка міста Києва". Ялинка заввишки 20 метрів буде розташована під Аркою дружби народів. Назва тематики в цій локації - "Кришталевий палац".

"Все оформлення самої ялинки, пішохідного моста, всіх доріжок, які ведуть до Арки дружби народів, буде в кришталевому стилі, вона буде у "холодних" кольорах", - пояснив Добруцький.

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Засновник проєкту Folk Ukraine розповів, що третя ялинка заввишки 18 метрів буде встановлена на Контрактовій площі та оформлена в тематиці Петриківського розпису.

"Ви побачите всі розписи тарілок, які робили найкращі майстри з Дніпра. Ми їх отримали, і вони будуть на ялинці. Вона також буде оформлена яблуками, горіхами. Така буде традиційна українська ялинка", - наголосив Добруцький.

Він зазначив, що засвічування головної ялинки країни відбудеться 19 грудня о 19:00.

"Через те, що у нас ялинка тематична, міський голова засвічуватиме спочатку різдвяну зірку о 19:00, а вже тільки після неї буде засвічування головної ялинки. І всі ялинки, які у місті засвічуватимуться, це однозначно о 19:00", - зазначив Добруцький.

Водночас директорка департаменту культури КМДА додала, що всі десять районів Києва готуються засвічувати ялинки в парках або біля районних адміністрацій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Мда и не забудьте корону нацепить....
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04.12.2020 15:02
+3
это про ту елку, которая в ведьминой шапке будет?
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04.12.2020 15:04
+3
Йолка буде у вигляді корабельної сосни
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04.12.2020 15:49
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Мда и не забудьте корону нацепить....
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04.12.2020 15:02 Відповісти
это про ту елку, которая в ведьминой шапке будет?
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04.12.2020 15:04 Відповісти
Йолка буде у вигляді корабельної сосни
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04.12.2020 15:49 Відповісти
Ага. На одно дерево больше сможем продать за рубеж. Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1381
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04.12.2020 15:37 Відповісти
В 2012 году власти Брюсселя решили осовременить рождество и поставить на главной площади елку в стиле хай-тек. Она состояла из металлоконструкций обтянутых тканью и имела подсветку изнутри, переливающуюся в темноте разными цветами.
Однако, жителям Брюсселя эта елка не понравилась и они провели несколько акций протеста с требованием поставить живую елку. К сожалению, осовременить рождество в Брюсселе не получилось.
Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 5004
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04.12.2020 15:40 Відповісти
Юзиків та сівох повісять на ялинку?? Скоріше б вже !
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04.12.2020 15:41 Відповісти
А мне такая нравится:
Рождественская елка в Вильнюсе, Литва

Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1010
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04.12.2020 15:42 Відповісти
Стиль f-117 стеллс.Ее ,видимо,на радарах нельзя юудет заметить.
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04.12.2020 16:48 Відповісти
Залиште Ялинку ***. в СПОКОООЇ !!!
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04.12.2020 15:44 Відповісти
День Независимости незабываемо удался, ждём ёлку
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04.12.2020 16:18 Відповісти
Помнится мне овощ тоже необычную ёлку поставил.
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04.12.2020 17:16 Відповісти
Пиз...ц елке.
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04.12.2020 17:41 Відповісти
Как щас себе представляю - ахренезный розовый дилдо, тупо символ года.
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04.12.2020 19:27 Відповісти
Мабуть, теж зелена...
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05.12.2020 06:11 Відповісти
Организаторам такого чуда, киевской и президентской администрации,пожелаю бутафорского новогоднего стола аж до 19 января - ДНЯ хрещения !!! Головна ялинка Києва буде штучною, ми зробили її абсолютно незвичною, - КМДА - Цензор.НЕТ 1737
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05.12.2020 06:40 Відповісти
"....надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году"....
а нафига? мы и так живем как в сказке - чем дальше, тем страшнее
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20.12.2020 01:31 Відповісти
 
 