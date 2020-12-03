Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь к новогодней елке, - Крищенко

Полицейские во время карантина прибегают к жестким мерам, если заведения общественного питания отказываются реагировать на требования.

Закон позволяет проводить неотложные действия, сказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Крищенко, все зависит от реакции заведений, большинство из которых закрываются сразу же после приезда полиции.

"Значительное количество тех, кто действуют по принципу "приедут - не приедут", "увидят - не увидят". Многие маскируются: наружное освещение гасят, шторы какие-то плотные вешают, людей запускают с другого входа. А когда все же полиция приезжает, то закрываются, а мы составляем на них административные материалы", - сообщил он.

Однако, отметил Крищенко, есть такие заведения, которые демонстративно не пускают полицию.

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"Здесь мы уже используем процессуальные меры: у нас есть статья 325 Уголовного кодекса Украины, и она дает возможность проводить неотложные, в том числе следственные и оперативные действия. Это статья о нарушении санитарно-гигиенических норм, которые могут привести к массовым заболеваниям", - добавил он.

В Украине могут ввести локдаун на новогодние праздники. Для того, чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, столичные правоохранители могут ограничить вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей в такие места", - заявил Крищенко.

Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.

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"Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", - добавил он.