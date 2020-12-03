РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12923 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 197 10

Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь к новогодней елке, - Крищенко

Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь к новогодней елке, - Крищенко

Полицейские во время карантина прибегают к жестким мерам, если заведения общественного питания отказываются реагировать на требования.

Закон позволяет проводить неотложные действия, сказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Крищенко, все зависит от реакции заведений, большинство из которых закрываются сразу же после приезда полиции.

"Значительное количество тех, кто действуют по принципу "приедут - не приедут", "увидят - не увидят". Многие маскируются: наружное освещение гасят, шторы какие-то плотные вешают, людей запускают с другого входа. А когда все же полиция приезжает, то закрываются, а мы составляем на них административные материалы", - сообщил он.

Однако, отметил Крищенко, есть такие заведения, которые демонстративно не пускают полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

"Здесь мы уже используем процессуальные меры: у нас есть статья 325 Уголовного кодекса Украины, и она дает возможность проводить неотложные, в том числе следственные и оперативные действия. Это статья о нарушении санитарно-гигиенических норм, которые могут привести к массовым заболеваниям", - добавил он.

В Украине могут ввести локдаун на новогодние праздники. Для того, чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, столичные правоохранители могут ограничить вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей в такие места", - заявил Крищенко.

Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский

"Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", - добавил он.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) Новый год (934) Нацполиция (16427) елка (181) Крищенко Андрей (372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Поліція може обмежити вхід на Софійську площу до новорічної ялинки, - Крищенко - Цензор.НЕТ 835
показать весь комментарий
03.12.2020 12:38
+2
В такому разі хтось би не отримав відкат, а це в нашій країні - смертний гріх
показать весь комментарий
03.12.2020 12:23
+2
Типа - "у меня есть для вас посылка, но я вам ее не отдам"?!))
А зачем её тогда ставили?! "Аби люди бачили!"?! 😞
показать весь комментарий
03.12.2020 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно было бы её и не ставить.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:19 Ответить
В такому разі хтось би не отримав відкат, а це в нашій країні - смертний гріх
показать весь комментарий
03.12.2020 12:23 Ответить
Вполне возможно.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:24 Ответить
Плавный переход от года Ковидной Крысы к году Ковидного Быка.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:23 Ответить
Типа - "у меня есть для вас посылка, но я вам ее не отдам"?!))
А зачем её тогда ставили?! "Аби люди бачили!"?! 😞
показать весь комментарий
03.12.2020 12:25 Ответить
Ялинка може чихнути Майданом чи Ковидом? Бояться чергової революції, яка змете зелений послід з історії України?
показать весь комментарий
03.12.2020 12:31 Ответить
Поліція може обмежити вхід на Софійську площу до новорічної ялинки, - Крищенко - Цензор.НЕТ 835
показать весь комментарий
03.12.2020 12:38 Ответить
буба з седючкою будуть хороводи водити ..
показать весь комментарий
03.12.2020 12:39 Ответить
А вхід на каток біля ОПи також обмежать, чи взагалі заборонять?
показать весь комментарий
03.12.2020 12:42 Ответить
Зечума боїться ФОПів, перестраховується...
показать весь комментарий
03.12.2020 13:01 Ответить
 
 