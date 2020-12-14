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авто (4068) гололедица (113) Киев (24763) пробки (349) ГСЧС (4847)

Непогода в Киеве: город скован пробками. КАРТА

Непогода в Киеве: город скован пробками. КАРТА

Утром 14 декабря из-за осложнения погодных условий значительно затруднено движение транспорта улицами Киева.

14 декабря днем ​​в большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В Киеве в течение 14 декабря также сохранится гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на данные ГСЧС. 

В то же время данным сервиса Google Maps в Киеве уже образовались существенные пробки.

Непогода в Киеве: город скован пробками 01

По данным сервиса, значительно усложнено движение по мостам через Днепр, в частности, пробки зафиксированы на мосту Патона и Дарницком мосту. В направлении правого берега усложнено движение по Русановском мосту, перед мостом метро, и перед Южным мостом.

Кроме этого пробки наблюдаются также на въездах в Киев и в центре столицы. Традиционно, "скован" бульвар Тараса Шевченко в направлении к Бессарабскому рынку. Усложнен проезд побульвару Леси Украинки, а также на улице Бассейной. Движение по улице Шелковичной от улицы Дарвина до улицы Мечникова перекрыто.

В результате ДТП образовалась пробка между станциями метро Теремки и Голосеевская. Усложнено движение автомобилей на Подоле. "Тянутся" проспект Степана Бандеры, улицы Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Семена Скляренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве пешеход сбил пакетом мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару. ВИДЕО

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Топ комментарии
+4
Будет еще хуже... Пока городом и государством будут управлять спортсмены, артисты, клоуны и прочие ... невежды...
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14.12.2020 10:08
+2
а вроде в сухую погоду пробок меньше.... просто понаезжало киян из пригорода на работу, да и мосты Педаля не спешит ремонтировать - вот и результат.....
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14.12.2020 09:34
+1
а может некоторым можно было
,, совершить подвиг ,, проехать на метро
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14.12.2020 09:55
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а вроде в сухую погоду пробок меньше.... просто понаезжало киян из пригорода на работу, да и мосты Педаля не спешит ремонтировать - вот и результат.....
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14.12.2020 09:34 Ответить
ЗИМА ОДНАКО!
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14.12.2020 09:52 Ответить
а может некоторым можно было
,, совершить подвиг ,, проехать на метро
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14.12.2020 09:55 Ответить
Негода в Києві: місто скуте заторами - Цензор.НЕТ 8676
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14.12.2020 10:01 Ответить
Интересно, какой % с зимней резиной?
У нас во дворе меньше половины.
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14.12.2020 10:06 Ответить
Это где? В Ялте?))
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14.12.2020 11:03 Ответить
Будет еще хуже... Пока городом и государством будут управлять спортсмены, артисты, клоуны и прочие ... невежды...
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14.12.2020 10:08 Ответить
Пробки сегодня как обычно, бывает хуже)))
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14.12.2020 11:21 Ответить
Даже по карте видно, что ничего экстраординарного. Обычный трафик рабочего дня.
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14.12.2020 11:54 Ответить
 
 