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авто (6005) ожеледиця (83) Київ (19116) затори (100)

Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

Вранці 14 грудня через погіршення погодних умов значно ускладнено рух транспорту вулицями Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу Google Maps.

Негода в Києві: місто скуте заторами 01

За даними сервісу, значно ускладнено рух мостами через Дніпро, зокрема, затори зафіксовано на мосту Патона і Дарницькому мосту. У напрямку правого берега ускладнено рух Русанівським мостом, перед Мостом Метро, ​​і перед Південним мостом.

Крім цього затори спостерігаються на в'їздах до Києва і в центрі столиці. Традиційно "скуто" бульвар Тараса Шевченка в напрямку до Бессарабського ринку. Ускладнено проїзд бульваром Лесі Українки, а також на вулиці Басейній. Рух вулицею Шовковичною від вулиці Дарвіна до вулиці Мечникова перекрито.

Унаслідок ДТП утворився затор між станціями метро Теремки і Голосіївська. Ускладнено рух автомобілів на Подолі. "Тягнуться" проспект Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Семена Скляренка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром. ВIДЕО

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Топ коментарі
+4
Будет еще хуже... Пока городом и государством будут управлять спортсмены, артисты, клоуны и прочие ... невежды...
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14.12.2020 10:08
+2
а вроде в сухую погоду пробок меньше.... просто понаезжало киян из пригорода на работу, да и мосты Педаля не спешит ремонтировать - вот и результат.....
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14.12.2020 09:34
+1
а может некоторым можно было
,, совершить подвиг ,, проехать на метро
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14.12.2020 09:55
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а вроде в сухую погоду пробок меньше.... просто понаезжало киян из пригорода на работу, да и мосты Педаля не спешит ремонтировать - вот и результат.....
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14.12.2020 09:34 Відповісти
ЗИМА ОДНАКО!
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14.12.2020 09:52 Відповісти
а может некоторым можно было
,, совершить подвиг ,, проехать на метро
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14.12.2020 09:55 Відповісти
Негода в Києві: місто скуте заторами - Цензор.НЕТ 8676
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14.12.2020 10:01 Відповісти
Интересно, какой % с зимней резиной?
У нас во дворе меньше половины.
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14.12.2020 10:06 Відповісти
Это где? В Ялте?))
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14.12.2020 11:03 Відповісти
Будет еще хуже... Пока городом и государством будут управлять спортсмены, артисты, клоуны и прочие ... невежды...
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14.12.2020 10:08 Відповісти
Пробки сегодня как обычно, бывает хуже)))
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14.12.2020 11:21 Відповісти
Даже по карте видно, что ничего экстраординарного. Обычный трафик рабочего дня.
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14.12.2020 11:54 Відповісти
 
 