ОГХК обошла запрет СБУ на поставки ильменита в оккупированный Крым, - СМИ
Поставки украинского ильменита – сырья для производства титана — в оккупированный Крым возобновились.
Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.
"Думская" уже не раз писала о таких поставках из одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск.
В субботу, 12 декабря, гавань покинул рудовоз BOGDAN, груженный 11,5 тысяч тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но погрузке долго препятствовала СБУ. Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), добывающей ильменит.
Последняя 13 октября этого года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade s.r.o., обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тысяч тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области. Belanto trade s.r.o. — это посредник, через который сырье получает предприятие "Крымский титан", расположенное на захваченном полуострове и принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу.
По данным информированных источников, сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллионов евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин.
BOGDAN заявил в качестве порта назначения турецкий Самсун, но в действительности направился в болгарскую Варну, в чем легко убедиться при помощи соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз – SOURIA. Руду перегрузят на его борт, после чего SOURIA пойдет к берегам Крыма.
Отметим, что руководители Фонда госимущества пытаются убедить всех, что эта - совершенно незаконная — схема необходима для выживания Иршанского горно-обогатительного комбината. О том, что груз в итоге попадет в оккупированный Крым, чиновники, понятно, молчат.
По данным СМИ, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тысяч тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же SOURIA, которая ходит под сирийским флагом.
Когда этот материал уже вышел, стало известно, что еще 10 декабря у 46 причала одесского порта ошвартовался рудовоз "Дубрава" под флагом Маршалловых Островов. Судно пришло в Одессу из Новороссийска и стоит под погрузкой 15 тысяч тонн ильменитовой руды. Порт назначения пока не известен.
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Старая методичка - ужэ не работает ?? .
Ужэ порох такой жэ как 3э ? ... или наоборот ? ..
..Вам бы только Мертветчука на трон посадить !!
и КРЕМЛЯДИ ! .
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PDRS ам аби грошики платили, і мабуть такі і мати рідну на панель продадуть...
Кудин входил в группу Владислава Войтенко и Сергея Корецкого, на которых много лет держался WOG. Но после смерти Еремеева и бегства Дыминского, у менеджеров начался конфликт с основным оставшимся у руля акционером - нардепом Степаном Ивахивым, который вошел в партию Игоря Палицы "За майбутнє".
Ивахив обвинял менеджеров в проблемах WOG - "все летит, все плохо, за долги отбирают имущество, а вы ничего не делаете". А те наоборот считали, что делали все возможное, а в ответ - одни матюки.
Корецкий ушел и создал кофейную компанию IDEALIST, с целью сделать кофейни во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и бизнес-центрах. Но переключился на нефтяную фирму в Швейцарии.
Кофейными делами в WOG занимался Денис Кудин. У него получилось с открытием кафе WOG в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь» через тендер ФГИ. Тогда на него обратил внимание гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин. И сейчас двигает на заместителя главы Фонда.
Рябикин вхож к главе ОП Андрею Ермаку и давно знаком с нардепом от СН Андреем Задорожным - братом бывшего народного депутата Александра Задорожного, который преподавал у Ермака на факультете международного права в Институте международных отношений, а затем взял его в свою юридическую фирму "Проксен".
shadow_anonymous
ЗЕгеноцид українців? Навіть не знаю хто гірше для України - зелені кацапи-рукожопи, чи медведчуковські підПуйловні покидьки?
не в планах нынешней власти мешать российским интересам
не понял ? .
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??
а у темі працює логічний ланцюжок...
Порошенко -Фірташ -"Кримський титан"
2018 :Завод «Кримський титан», який належить бізнес-партнеру Фірташа, обходить санкції - розслідуванняhttps://hromadske.ua/authors/mariia-leonova Марія Леонова 20 вересня, 2018 14:59Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Завод «Кримський титан» в Армянську, через викиди з якого евакуювали сотні людей, належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа та обходить європейські санкції, введені через анексію Криму.Про це https://www.currenttime.tv/a/29498747.html йдеться у спільному розслідуванні «Настоящего времени» та антикорупційного проекту «Муниципальный сканер».
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Можэ т и ты там был ?..
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ты тожэ как и поторох воздухом дышишь и тожэ воду пьешь , и у тебя 2 пара рук и ног..
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от того и ПОТРОХ
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И это Более сильная армия , чем прои потрохе..
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((((((((- которые разваливали армию и насытыли ее агентурой ФСБ ..))))))))))))
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ЛИШЬ БЫ НЕ УКРАИНЦА !!! ..
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А если украинсский патриот -еще и багатый предприниматель - -- - его мудрый нарид - - -СОЖРЕТ ! ( конечно не без " доброжэлателей ))..
О сирийсских , ливийсских , судансских , карабахсских , донбасских или чеченсских ?? .
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
І йому "по цимбалах" всі ці політичні заморочки.
Отак буде і з російською вакциною. Поміняють етикетку та й продадуть нам втридорога.
повинні бути в трибуналі.