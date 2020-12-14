В двух селах на Николаевщине обнаружили птичий грипп, - Госпродпотребслужба
Птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Выявили РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5.
Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области обнаружили 6 трупов птицы, которые принадлежат жительнице села. Лабораторное исследование выявило РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5. 8 декабря село закрыли на карантин.
Также 12 декабря было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской районной государственной администрации, решением которой село было определено неблагополучным пунктом и был утвержден план по ликвидации заболевания.
Вместе с тем была определена буферная зона радиусом 3 километра от эпизоотического очага, в которую вошли такие населенные пункты, как: село Кандыбино, село Сельвестровское Новоодесского района.
"Суспильне" писало, что в селе Кандыбино Новоодесского района уничтожили почти тысячу крылатых из-за вспышки птичьего гриппа.
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А що на це скаже "головний ветеренарний" лікарь???
Этот тип вроде как и для людей опасен. Но по-моему, от человека к человеку не передается. Однако проверять не стоит. Вирус гриппа быстро мутирует. И если встретятся несколько штаммов в одном организме, то может получиться что-то такое, что "накроет" весь мир.
- Почему козлиный?
- На нем козлине нельзя много заработать.
Например, Медведь - баламут и плут -
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: "Робяты, я горжусь Козлом -
Героическая личность, козья морда!"