У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба
Пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.
Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.
Раніше в селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.
Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план ліквідації захворювання.
Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.
"Суспільне" писало, що в селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.
Будь ласка, зачекайте...
А що на це скаже "головний ветеренарний" лікарь???
Этот тип вроде как и для людей опасен. Но по-моему, от человека к человеку не передается. Однако проверять не стоит. Вирус гриппа быстро мутирует. И если встретятся несколько штаммов в одном организме, то может получиться что-то такое, что "накроет" весь мир.
- Почему козлиный?
- На нем козлине нельзя много заработать.
Например, Медведь - баламут и плут -
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: "Робяты, я горжусь Козлом -
Героическая личность, козья морда!"