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Миколаївська область (2207) пташиний грип (27) Держпродспоживслужба1 (561)

У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба

У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба

Пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.

Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.

Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план ліквідації захворювання.

Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано випадок пташиного грипу, перший у 2020 році, - Держпродспоживслужба

"Суспільне" писало, що в селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.

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Топ коментарі
+4
Поищите уже собачий или кошачий: не везде же куры есть, а карантин - дело нужное.
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14.12.2020 11:14
+3
маски нехай носят...
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14.12.2020 11:13
+2
Интересно еще, как они узнали, шо у какой-то бабки в селе аж 6 кур сдохло?
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14.12.2020 11:22
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маски нехай носят...
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14.12.2020 11:13 Відповісти
Поищите уже собачий или кошачий: не везде же куры есть, а карантин - дело нужное.
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14.12.2020 11:14 Відповісти
Ветеренарний карантин по ковіду діло теж не тупе... Ветеренари бажають додаткових виплат.
А що на це скаже "головний ветеренарний" лікарь???
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14.12.2020 11:40 Відповісти
Ну это какой-то ужас! В пору безденежья и пандемии очередная зараза лишает людей еще и еды!
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14.12.2020 11:16 Відповісти
А блошиний грип ще не виявили?
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14.12.2020 11:20 Відповісти
На Запоріжжі нещодавно знайшли ГМО! Воно вже закінчило школу та готується стати головою сільради
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14.12.2020 11:36 Відповісти
Может, это "корректное" предложение руSSо-фашистов покупать их ветеринарную вакцину? Не зря же у них громадный штат специалистов (УБИЙЦ!) денно и нощно трудится над технологиями применения опасных вирусов для борьбы с непокорными. А мы такие и есть,- непокорные!
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14.12.2020 11:21 Відповісти
Ветеринары тоже медики.
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14.12.2020 11:21 Відповісти
Мля, ну какая бабка будет обращаться к ветеринарам с курами да так, шоб у них еще анализы брали?
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14.12.2020 11:23 Відповісти
Да любой ветеринар, по обглоданым костям, определит вирус. К бабке не ходи.
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14.12.2020 11:31 Відповісти
Интересно еще, как они узнали, шо у какой-то бабки в селе аж 6 кур сдохло?
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14.12.2020 11:22 Відповісти
Зря смеешься. Это где-то только увидели 6 кур или кто-то сказал. А сколько сдохло в реале никто не скажет. А вообще-то бабки в таких случаях сами бегут за помощью к ветеринару - они ж не знают, что могут вообще всю птицу по селу уничтожить после такого.
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14.12.2020 11:39 Відповісти
От саме через це і не побіжуть.
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14.12.2020 11:45 Відповісти
Так если не побегут, куры все-равно передохнут. Целые фермы сдыхают в один момент. Это со стороны кажется, что ничего страшного. Вроде как за убитых птиц должны выплачивать компенсацию, но это не точно.
Этот тип вроде как и для людей опасен. Но по-моему, от человека к человеку не передается. Однако проверять не стоит. Вирус гриппа быстро мутирует. И если встретятся несколько штаммов в одном организме, то может получиться что-то такое, что "накроет" весь мир.
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14.12.2020 11:58 Відповісти
В селі моєї бабки досі пам'ятають, як вимушені були спилити яблуні, як замість одного великого вікна ставили декілька крихітних, як дітьми колоски вночі збирали. Так шо - не тре. Можуть ще до корови ветеринара покликати, курей прикопають чи собакам згодують.
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14.12.2020 11:58 Відповісти
Это если одна-две курочки сдохло. А если десяток, а остальные приболевшие? Да и к ветеринару идти не обязательно. Достаточно сходить в аптеку или к соседке - все село знать будет.
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14.12.2020 12:07 Відповісти
Впереди мясной грипп,овощной и фруктовый,запасайтесь гречкой🤕
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14.12.2020 11:23 Відповісти
У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 4045У двох селах на Миколаївщині виявили пташиний грип, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 5677
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14.12.2020 11:28 Відповісти
Выбили только Кур та гусей , - А воробьев , переймете опыт у Китая вооружаясь палками и метлами.Скоро свиней очередь придет . Как не продразверстка , так чума.
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14.12.2020 11:30 Відповісти
Коронагрип пташиний
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14.12.2020 11:32 Відповісти
Когда с дикими голубями(летающие крысы) будет вестись борьба,прямо возле подъезда стая голубей подымается перед лицом выдыхая на жильцов дома всякую заразу,ведь есть места отведённые для кормёжки ,которые называются голубятнями, представляете выходят пенсионерки и гордо возле входа в подъезд крошки хлеба раскидывают,кто то тюльку на газете выносит,кругом валяются кости домашних животных и птиц и эти бабки гордо говорят ,что кормят птиц Мира,
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14.12.2020 11:37 Відповісти
Голуб птах Миру? Це єдина пташина яка закльовує собі подібних. Жоден інший птах це не робить.
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14.12.2020 11:45 Відповісти
Залиш в спокої голубів - може нам ще доведеться їх їсти, якшо пощастить.
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14.12.2020 11:50 Відповісти
Вы не поверите. Но обычные куры - это тоже звери еще те. У них своя иерархия. И далеко не все куры примут "новенькую" со стороны.
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14.12.2020 12:03 Відповісти
Еще появился козлиный грипп!
- Почему козлиный?
- На нем козлине нельзя много заработать.
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14.12.2020 11:43 Відповісти
Та ну... згадайте...

Например, Медведь - баламут и плут -
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам Медведь сказал: "Робяты, я горжусь Козлом -
Героическая личность, козья морда!"
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14.12.2020 11:50 Відповісти
 
 