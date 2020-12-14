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испытания (376) ЧАЭС (504) Чернобыль (512) ядерное топливо (176) ядерные отходы (65) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)

"Горячие" испытания провели в хранилище ядерного топлива ЧАЭС

В хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) завершилась вторая фаза "горячих" испытаний.

Об этом председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник сказал на брифинге во время рабочей поездки в Чернобыльскую АЭС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы ГАЗО, второй двустенный экранированный пенал, загруженный отработанным ядерным топливом, разместили на долгосрочное хранение. В дальнейшем уже будут проходить работы по корректировке документации хранилища. После этого ГАЗ рассчитывает получить отдельное разрешение на эксплуатацию этого объекта.

Как отметил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков, разрешение на эксплуатацию ХОЯТ-2 может быть выдано ориентировочно в апреле 2021 года.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище. ФОТОрепортаж

Ранее ГАЗО отчиталось об успешном проведении "холодных" испытаний ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок.

Стоимость проекта по строительству ХОЯТ-2 - 412 818 000 евро. Финансирование проекта осуществляется Европейским банком реконструкции и развития. Подрядчик проекта - компания Holtec International (США).

Также на Цензор.НЕТ: "Скачки" радиации на Киевщине вызваны метрологической поверкой датчиков, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

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Топ комментарии
+3
Я хочу чтоб его сиятельство засиял с неистовой силой,а вы,неуж-то нет?
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14.12.2020 17:48
+2
що ти боїшся, в цій безмозглій країні влада начудила покручє Чорнобиля...
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14.12.2020 18:19
+1
"Все ..йня давай по-новой!"© Почему преЗЕдента не пригласили?Где Зе?
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14.12.2020 17:41
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"Все ..йня давай по-новой!"© Почему преЗЕдента не пригласили?Где Зе?
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14.12.2020 17:41 Ответить
Он страшный вирус пережил,вы что хотите кинуть его в реактор,посмотреть что будет?
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14.12.2020 17:43 Ответить
Я хочу чтоб его сиятельство засиял с неистовой силой,а вы,неуж-то нет?
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14.12.2020 17:48 Ответить
Согласен.Тащите ЗЕ!
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14.12.2020 17:51 Ответить
а якщо боярою- то вийде атомний грузовоз з рофігаченими гребними гвинтами, або атомний лєдокол з непрацюючим реактором і спаленим електродвигуном. а якщо додати дезінфектора і пєтуха з говна....
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14.12.2020 18:17 Ответить
Может не стоит еще чудить в этом году?
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14.12.2020 18:03 Ответить
що ти боїшся, в цій безмозглій країні влада начудила покручє Чорнобиля...
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14.12.2020 18:19 Ответить
Начудила не влада. Начудили слабоумные, проголосовшие за сбычу мечт.
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15.12.2020 00:27 Ответить
при этом президенте лучше не эксперементировать
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14.12.2020 18:23 Ответить
А он взял это под личный контроль?
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14.12.2020 19:32 Ответить
он берет под контроль только то что Коломоййскому нужно
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14.12.2020 20:00 Ответить
 
 