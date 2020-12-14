"Горячие" испытания провели в хранилище ядерного топлива ЧАЭС

В хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) завершилась вторая фаза "горячих" испытаний.

Об этом председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник сказал на брифинге во время рабочей поездки в Чернобыльскую АЭС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы ГАЗО, второй двустенный экранированный пенал, загруженный отработанным ядерным топливом, разместили на долгосрочное хранение. В дальнейшем уже будут проходить работы по корректировке документации хранилища. После этого ГАЗ рассчитывает получить отдельное разрешение на эксплуатацию этого объекта.

Как отметил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков, разрешение на эксплуатацию ХОЯТ-2 может быть выдано ориентировочно в апреле 2021 года.

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Ранее ГАЗО отчиталось об успешном проведении "холодных" испытаний ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок.

Стоимость проекта по строительству ХОЯТ-2 - 412 818 000 евро. Финансирование проекта осуществляется Европейским банком реконструкции и развития. Подрядчик проекта - компания Holtec International (США).

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