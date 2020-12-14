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випробування (400) ЧАЕС (494) Чорнобиль (392) ядерне паливо (335) ядерні відходи (146) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)

"Гарячі" випробування провели в сховищі ядерного палива ЧАЕС

На сховищі відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) завершилася друга фаза "гарячих" випробувань.

Про це голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник сказав на брифінгу під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами голови ДАЗВ, другий двостінний екранований пенал (ДСЕП), завантажений відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), розмістили на довгострокове зберігання до сховища. Надалі вже відбуватимуться роботи з коригування документації сховища. Після цього ДАЗВ розраховує отримати окремий дозвіл на експлуатацію цього об'єкта.

Як зазначив голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, дозвіл на експлуатацію СВЯП-2 може бути виданий орієнтовно у квітні 2021 року.

Дивіться також: Відпрацьоване паливо з ЧАЕС почали перевантажувати в нове сховище. ФОТОрепортаж

Раніше ДАЗВ відзвітувало про успішне проведення "холодних" випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

Вартість проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412 818 000 євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).
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Топ коментарі
+3
Я хочу чтоб его сиятельство засиял с неистовой силой,а вы,неуж-то нет?
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14.12.2020 17:48
+2
що ти боїшся, в цій безмозглій країні влада начудила покручє Чорнобиля...
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14.12.2020 18:19
+1
"Все ..йня давай по-новой!"© Почему преЗЕдента не пригласили?Где Зе?
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14.12.2020 17:41
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"Все ..йня давай по-новой!"© Почему преЗЕдента не пригласили?Где Зе?
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14.12.2020 17:41 Відповісти
Он страшный вирус пережил,вы что хотите кинуть его в реактор,посмотреть что будет?
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14.12.2020 17:43 Відповісти
Я хочу чтоб его сиятельство засиял с неистовой силой,а вы,неуж-то нет?
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14.12.2020 17:48 Відповісти
Согласен.Тащите ЗЕ!
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14.12.2020 17:51 Відповісти
а якщо боярою- то вийде атомний грузовоз з рофігаченими гребними гвинтами, або атомний лєдокол з непрацюючим реактором і спаленим електродвигуном. а якщо додати дезінфектора і пєтуха з говна....
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14.12.2020 18:17 Відповісти
Может не стоит еще чудить в этом году?
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14.12.2020 18:03 Відповісти
що ти боїшся, в цій безмозглій країні влада начудила покручє Чорнобиля...
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14.12.2020 18:19 Відповісти
Начудила не влада. Начудили слабоумные, проголосовшие за сбычу мечт.
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15.12.2020 00:27 Відповісти
при этом президенте лучше не эксперементировать
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14.12.2020 18:23 Відповісти
А он взял это под личный контроль?
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14.12.2020 19:32 Відповісти
он берет под контроль только то что Коломоййскому нужно
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14.12.2020 20:00 Відповісти
 
 