США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.
Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.
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А ща рукожопым свинорылам если бы не мешала кривизна земли - то может бы с запою что нибудь и могли бы сделать... А так - опускают паРашку все кому ни лень...
Купили - так разбирайте, изучайте, и потом сплавьте этот хлам кому-то ещё.
За что наказывать ?
Сейчас подписывают второй контракт на такую же сумму.
«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это - реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, - сказал президент Азербайджана. - Пашинян говорил, что «Карабах - это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева.
Турки купили С-400 на 2,5 млрд.долл.
Сейчас подписывают второй контракт на такую же сумму.