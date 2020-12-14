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россия (93003) санкции (11040) США (24820) Турция (3314) Помпео (340)

США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.

Также на Цензор.НЕТ: Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

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Топ комментарии
+4
Просто гадит до ухода по мере сил. А то ***** рассердится.
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14.12.2020 21:00
+3
Трамп отрабатывает путинские денежки.
Купили - так разбирайте, изучайте, и потом сплавьте этот хлам кому-то ещё.
За что наказывать ?
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14.12.2020 20:42
+3
забуть о нем, у старика крыша улетела, ветировал военный бюджет.
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14.12.2020 20:51
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То при совке выпущенные были.
А ща рукожопым свинорылам если бы не мешала кривизна земли - то может бы с запою что нибудь и могли бы сделать... А так - опускают паРашку все кому ни лень...
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14.12.2020 20:47 Ответить
Подлодку Курск это не спасло ?!
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14.12.2020 20:51 Ответить
Трамп отрабатывает путинские денежки.
Купили - так разбирайте, изучайте, и потом сплавьте этот хлам кому-то ещё.
За что наказывать ?
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14.12.2020 20:42 Ответить
забуть о нем, у старика крыша улетела, ветировал военный бюджет.
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14.12.2020 20:51 Ответить
Просто гадит до ухода по мере сил. А то ***** рассердится.
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14.12.2020 21:00 Ответить
Байден придёт - порядок наведёт... Даст султану ф-35
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14.12.2020 21:25 Ответить
Чтобы изучить, достаточно одной установки. Турки купили 4 дивизиона на 2,5 млрд.долл.
Сейчас подписывают второй контракт на такую же сумму.
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14.12.2020 23:41 Ответить
Это не санкции а смех просто.
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14.12.2020 20:43 Ответить
Обычные американские санкции. Эффект скорее психологический.
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14.12.2020 21:03 Ответить
США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400 - Цензор.НЕТ 7452
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14.12.2020 20:45 Ответить
тобто туркам просто сказали ну-ну !
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14.12.2020 20:45 Ответить
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что он их в Баку не приглашал и что результата в Нагорном Карабахе добилась не Минская группа, а Азербайджан и Россия.

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это - реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, - сказал президент Азербайджана. - Пашинян говорил, что «Карабах - это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева.
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14.12.2020 20:46 Ответить
Это ещё Блинкин не взялся закацапов... он прямая противоположность нерасторопному Помпео...
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14.12.2020 22:20 Ответить
Почитателям Эрдогана на заметку.
Турки купили С-400 на 2,5 млрд.долл.
Сейчас подписывают второй контракт на такую же сумму.
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14.12.2020 23:43 Ответить
"И дались тебе, Эдик, эти русские макароны!"
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14.12.2020 23:56 Ответить
и правильно что купили, а то все спрашивают с удивлёнными глазами))) а зачем туркам этот хлам и почему кацапское ПВО в Карабахе не сбила ни один дрон и бпла))) ну почему? и вот ответ для всех идиотов, на всех дронах стоят очень мощные мАторчики и ракета не может их догнать.
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15.12.2020 09:01 Ответить
 
 