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Новости Коронавирус и карантин
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Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение (вируса. - Ред.) на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок, добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.

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Топ комментарии
+9
пока все переболеют, то первые по третьему разу пойдут
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14.12.2020 20:56
+7
а в советском союзе секса не было
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14.12.2020 20:51
+7
Не зря кремлевская вошь сидит в бункере. Знает, падло, какого джина выпустил из пробирки на уханьском рынке, после инсценированного взрыва в лаборатории Вектор под Новосбирском осенью 2019 года. Все только начинается...
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14.12.2020 21:04
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А в Китае с апреля никаких даже зараженных ковидом. Вирусное оружие для подавления экономики противника?
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14.12.2020 20:47 Ответить
а в советском союзе секса не было
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14.12.2020 20:51 Ответить
Дойче Веля: когда во многих странах рецессия, в Китае экономичесий рост на 6%. Морозимся дальше.
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14.12.2020 20:59 Ответить
а в советском союзе больше всех в мире чугуна производили на душу населения
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15.12.2020 11:19 Ответить
А "тріпак" був.
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14.12.2020 22:00 Ответить
Кто такую чушь сказал? У них месяц назад вспышка была. Быстро выявили и локализовали.
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14.12.2020 20:58 Ответить
Смотри статистику на Голос Америки. Уровень общей заболеваемости с апреля в Китае не изменился.
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14.12.2020 21:01 Ответить
А они ее передают, эту статистику? Новость была, что несколько человек заболели. Китайцы закрыли город и протестировали все население. Там о правах человека никто даже не заикается. Сказали сидеть дома - будут сидеть.
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14.12.2020 21:21 Ответить
Но экономика Китая же растет.
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14.12.2020 21:22 Ответить
И Японии скорей всего растет, и Южной Кореи.
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14.12.2020 21:26 Ответить
Япония планирует вернуть экономический рост к доковедному аж весной 2022, а Китай уже сейчас прет.
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14.12.2020 21:34 Ответить
Потому и растет, что не церемонятся.
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14.12.2020 21:27 Ответить
Це коли небудь кінчиться… @&#
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14.12.2020 20:48 Ответить
пока все не переболеем, шведская стратегия рулит.
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14.12.2020 20:50 Ответить
пока все переболеют, то первые по третьему разу пойдут
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14.12.2020 20:56 Ответить
на разработку вакцин всегда уходили годы, до появления универсальной вакцины тоже уйдут годы, а постоянно закрывать не вариант.
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14.12.2020 21:02 Ответить
учите матчасть - на разработку вакцины от тайландского вируса ушло 4 месяца.
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14.12.2020 21:21 Ответить
сравнил хрен с пальцем, лихорадку с коронавирусом, который мутирует со скоростью звука.
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14.12.2020 21:29 Ответить
Болван, дубль два - не на все вирусы уходят годы на вакцину. Вакцину от гонконского гриппа создали за считанные месяцы.
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14.12.2020 21:39 Ответить
С Эболой такая же жёппа была, а 100%-я вакцина появиласть год назад. Читай педивикию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Геморрагическая лихорадка Эбола
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14.12.2020 21:44 Ответить
дубль три - вакцину от гонконского коронавируса создали за считанные месяцы.
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14.12.2020 23:04 Ответить
с этим коронавирусом еще большая задница, в Африке эпидемия была, здесь - пандемия мирового масштаба.
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14.12.2020 21:46 Ответить
от Эболы вакцина появилась год-два назад.
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14.12.2020 21:31 Ответить
а от гонконгского гриппа за 4 месяца.Учи матчасть.
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14.12.2020 21:40 Ответить
Грипозных вакцин как дерьма еще с позапрошлого века
По коронавирусам ноль вакцин, пролистай все виду короны, ноль вакцин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B Коронавирусы
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14.12.2020 21:54 Ответить
на фото глянь, гонконгский возбудитель это коронавирус.
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14.12.2020 23:03 Ответить
Дубль 100: разрешающая способность геномного кода РНК коронавируса в сотни-тыщи больше любого грипозного, в том числе гонкогского - это несложынй и ламповый malware, который убивает самая примитивная эвристика анти вируса, корона - троянский конь, который может жить годами и убить его можно только руками, айтишным языком.
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14.12.2020 23:39 Ответить
Тем не менее вакцину от гонконгской короны сделали за 4 месяца а не за годы.
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15.12.2020 11:19 Ответить
Пластинку заело?
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15.12.2020 07:59 Ответить
З Биттлз колись все починалось . ))
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14.12.2020 20:54 Ответить
Терпіти не можу жуков, слухаю аббу, в них багато рок-н-ролла.
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14.12.2020 21:15 Ответить
Раджу послухати Alan Parsons Project , - там є все .
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14.12.2020 22:48 Ответить
клин клином выбивают!
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14.12.2020 20:56 Ответить
Якщо так і далі буде, то коронавірус почне мутувати як вірус грипу і не факт, що вакцини, які закуповуються десятками мільйонів доз різними країнами, будуть ефективними проти подібних мутацій. Триндець...
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14.12.2020 20:53 Ответить
А не будет вакцина эффективной. Человек перебооел и антитела исчезают через 3-4 месяца и опять человек может заболеть.
Или вакцинация каждых полгода ?
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14.12.2020 21:02 Ответить
Ну вакцинировать могут и каждые полгода. Суть не в этом. Ковид подавляет иммунитет, поэтому там с выработкой антител что-то не то происходит. По идее вакцины лишены этого недостатка. Так что теоретически иммунитет от вакцинации может быть эффективней естественного иммунитета.
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14.12.2020 21:24 Ответить
и снова британские© учоные..
Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании - Цензор.НЕТ 301
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14.12.2020 20:54 Ответить
Не зря кремлевская вошь сидит в бункере. Знает, падло, какого джина выпустил из пробирки на уханьском рынке, после инсценированного взрыва в лаборатории Вектор под Новосбирском осенью 2019 года. Все только начинается...
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14.12.2020 21:04 Ответить
Скоро в Неметчине полыхнёт... Навального заразили новой мутацией и спецом туда оправили... Засланный качек
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14.12.2020 21:14 Ответить
В рф заболевших ковидом каждый день под 30тыс. Пуйло и в бункере, но другие же нет.
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14.12.2020 21:27 Ответить
Итог - Нам с Ковидом придется жить всегда постоянно(может быть и вечно, за что отдельное спасибо Кацапам - ШОБ вы сцуки ВСЕ сдохли !!!) , и быть постоянно в зоне риска и соблюдать всю эту "технику безопасности" по отношению к вирусняку... КРАПКА
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14.12.2020 21:16 Ответить
С испанкой тоже постоянно все живут?
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14.12.2020 21:35 Ответить
та да... и руки теперь каждый день мыть нужно... и сопли рукавом не утрёшь...(((
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14.12.2020 21:53 Ответить
Тебе может и в намордниках нравится постоянно ходить?
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15.12.2020 08:02 Ответить
напевно не треба було лізти західному світу в справи Китаю з тим Гонконгом , і з їхніми Уйгурами . Китай всіх поставив на місце
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14.12.2020 21:46 Ответить
Российское ***** почуяв безнаказанность будет травить цивилизованный мир все новыми штаммами.
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14.12.2020 22:54 Ответить
У него в лабораториях этих штаммов сотни.((
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14.12.2020 23:14 Ответить
так а чим він відрізняється від попереднього?? В нього ускладнення інші? Перебіг інший? Чогось сумніваюсь.
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14.12.2020 22:56 Ответить
Это они к чему? что вакцины в во втором квартале, обещанные, могут быть уже бесполезными, к новому штампу. И нам придётся ещё ждать 1,5года.
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15.12.2020 00:47 Ответить
Які симптоми? Які ускладнення? Чому легендарні британські вчені раптом такі не балакучі стали?
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15.12.2020 02:55 Ответить
 
 