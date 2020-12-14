Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании
Власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение (вируса. - Ред.) на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок, добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Геморрагическая лихорадка Эбола
По коронавирусам ноль вакцин, пролистай все виду короны, ноль вакцин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B Коронавирусы
Или вакцинация каждых полгода ?
всегдапостоянно(может быть и вечно, за что отдельное спасибо Кацапам - ШОБ вы сцуки ВСЕ сдохли !!!) , и быть постоянно в зоне риска и соблюдать всю эту "технику безопасности" по отношению к вирусняку... КРАПКА