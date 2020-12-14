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Завтра кадровые вопросы в Раде рассматриваться не будут, - "слуга народа" Гетманцев

Завтра кадровые вопросы в Раде рассматриваться не будут, -

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы во время пленарного заседания 15 декабря.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кадровые вопросы не будут рассматриваться нами завтра в Верховной Раде. Я думаю, что прежде чем принимать решения относительно каких-либо кадровых вопросов, нам нужно провести еще одно заседания фракции", – сказал Гетманцев журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Нардеп уточнил, что во время заседания фракции к присутствующему на нем премьер-министру Денису Шмыгалю были вопросы относительно кадровых изменений в правительстве, но "он не был готов говорить о персоналиях".

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Та пивка попьют и разойдутся !
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14.12.2020 20:49 Ответить
Вылезло чмо....
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14.12.2020 21:28 Ответить
 
 