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юстиция (758) ВККСУ (500) Антикоррупционный суд (1178) Холоднюк (25) ГСАУ (28)

Апелляционная палата ВАКС отменила подозрение Холоднюку

Апелляционная палата ВАКС отменила подозрение Холоднюку

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение Зеновию Холоднюку.

Такое решение суд принял в понедельник, 14 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

14.12.20 года была удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты, которой было отменено постановление Высшего антикоррупционного суда от 25.11.20 и отменено подозрение Холоднюку Зеновию Васильевичу по ч. 1 ст. 255 УК Украины (участие в преступлениях, совершенных преступной организацией) и ст. 351-2 УК Украины (создание искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов).

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда окончательное, вступившее в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напоминаем, 29 октября Высший совет правосудия уволил Холоднюка с должности главы Государственной судебной администрации.

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Топ комментарии
+7
Судова система в Україні, так і не народившись, сконала остаточно в утробі держави. А успішних держав без справедливої судової системи НЕ БУВАЄ.
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15.12.2020 21:37
+5
ФСЁ- белый и пушистый НАВСЕГДА!!!
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15.12.2020 21:10
+4
от и судьи ВАКС прибарахлились.
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15.12.2020 21:17
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ФСЁ- белый и пушистый НАВСЕГДА!!!
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15.12.2020 21:10 Ответить
от и судьи ВАКС прибарахлились.
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15.12.2020 21:17 Ответить
Хто б сумнівався? Якщо він порядний, то хто і КОЛИ відповість за ОБГРУНТОВАНУ підозру слічого і прокурора? (по Райкіну: " хорошо устроїлися ребята".....)
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15.12.2020 21:22 Ответить
Судова система в Україні, так і не народившись, сконала остаточно в утробі держави. А успішних держав без справедливої судової системи НЕ БУВАЄ.
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15.12.2020 21:37 Ответить
Всё насквозь прогнило в корупции ! Рабудите кто нибудь наконец то Зеленского ! Харе там спать !!!
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15.12.2020 21:41 Ответить
Якби воно спало то біди було б менше.
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15.12.2020 22:09 Ответить
"Будить Зеленского"-отсутствует в сценарии. Все что от него требуется-он успешно играет.
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15.12.2020 22:18 Ответить
Суд присяжных и выборы судей пахаронит судосраную ссыстему.
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15.12.2020 22:10 Ответить
Судова мафія своїх не здає.
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15.12.2020 22:38 Ответить
 
 