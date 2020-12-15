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Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру Холоднюку

Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру Холоднюку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру Зеновію Холоднюку

Таке рішення суд прийняв у понеділок, 14 грудня інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

14.12.2020 року було задоволено апеляційну скаргу сторони захисту, якою було скасовано ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.11.2020 року та скасовано підозру Холоднюку Зеновію Васильовичу за ч. 1 ст. 255 КК України (участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією ) та ст. 351-2 КК України (створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів).

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду остаточне, набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, 29 жовтня Вища рада правосуддя звільнила Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації.

Читайте також: Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено за власним бажанням
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Топ коментарі
+7
Судова система в Україні, так і не народившись, сконала остаточно в утробі держави. А успішних держав без справедливої судової системи НЕ БУВАЄ.
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15.12.2020 21:37
+5
ФСЁ- белый и пушистый НАВСЕГДА!!!
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15.12.2020 21:10
+4
от и судьи ВАКС прибарахлились.
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15.12.2020 21:17
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ФСЁ- белый и пушистый НАВСЕГДА!!!
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15.12.2020 21:10 Відповісти
от и судьи ВАКС прибарахлились.
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15.12.2020 21:17 Відповісти
Хто б сумнівався? Якщо він порядний, то хто і КОЛИ відповість за ОБГРУНТОВАНУ підозру слічого і прокурора? (по Райкіну: " хорошо устроїлися ребята".....)
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15.12.2020 21:22 Відповісти
Судова система в Україні, так і не народившись, сконала остаточно в утробі держави. А успішних держав без справедливої судової системи НЕ БУВАЄ.
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15.12.2020 21:37 Відповісти
Всё насквозь прогнило в корупции ! Рабудите кто нибудь наконец то Зеленского ! Харе там спать !!!
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15.12.2020 21:41 Відповісти
Якби воно спало то біди було б менше.
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15.12.2020 22:09 Відповісти
"Будить Зеленского"-отсутствует в сценарии. Все что от него требуется-он успешно играет.
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15.12.2020 22:18 Відповісти
Суд присяжных и выборы судей пахаронит судосраную ссыстему.
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15.12.2020 22:10 Відповісти
Судова мафія своїх не здає.
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15.12.2020 22:38 Відповісти
 
 