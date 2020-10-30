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Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено за власним бажанням

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено за власним бажанням

Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Холоднюк очолював Державну судову адміністрацію з 25 квітня 2014 року згідно з рішенням Ради суддів України. 21 жовтня 2020 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також дивіться: ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плівки Вовка: глава ДСА Холоднюк подав у відставку

17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.
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Топ коментарі
+3
Похоже, что-то тонет...
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29.10.2020 19:48
+3
Что не говори а страх это единственная положительная черта у Зеленского! Диктатором ему не стать как бы ему это не хотелось! Льва царя зверей из Осла не получится хоть даже надеть на него корону!
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29.10.2020 19:51
+3
Да нет. Просто попросили уйти пока шум не утихнет! Потом пристроят на теплое место!
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29.10.2020 19:52
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Похоже, что-то тонет...
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29.10.2020 19:48 Відповісти
Да нет. Просто попросили уйти пока шум не утихнет! Потом пристроят на теплое место!
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29.10.2020 19:52 Відповісти
Сомневаюсь, его покровители - литвин и капительман тоже утонули.
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29.10.2020 20:04 Відповісти
Капительман это ТиМошонка?
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29.10.2020 20:06 Відповісти
Она его по своей карте двигала ещё будучи в правительстве во времена Ющенко.
Тогда он воровал на должности ио председателя в Укравтодоре, между прочим, был ли не то уже не помню.
При Януковиче, он через некоторое время уже стал ио в судебной администрации.
Поскольку Юлька была изначально в коалиции, его не смогли люстрировать, наоборот.
Как Юлька вышла из коалиции его пытались уволить, но это решалось коллегией судей Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию - Цензор.НЕТ 5821.
С зелёными Юлька по началу тоже дружила.
Вот такой длинный путь в кильватере.
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29.10.2020 20:21 Відповісти
Ио, а не то - Т9 шалит
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29.10.2020 20:23 Відповісти
говно не тонет, не мечтай
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29.10.2020 20:04 Відповісти
Что не говори а страх это единственная положительная черта у Зеленского! Диктатором ему не стать как бы ему это не хотелось! Льва царя зверей из Осла не получится хоть даже надеть на него корону!
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29.10.2020 19:51 Відповісти
Глава Государственной судебной администрации Холоднюк уволен по собственному желанию - Цензор.НЕТ 6500
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29.10.2020 19:53 Відповісти
 
 