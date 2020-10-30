Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено за власним бажанням
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Зеновія Холоднюка за власним бажанням.
Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.
"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Холоднюк очолював Державну судову адміністрацію з 25 квітня 2014 року згідно з рішенням Ради суддів України. 21 жовтня 2020 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.
1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.
Будь ласка, зачекайте...
Тогда он воровал на должности ио председателя в Укравтодоре, между прочим, был ли не то уже не помню.
При Януковиче, он через некоторое время уже стал ио в судебной администрации.
Поскольку Юлька была изначально в коалиции, его не смогли люстрировать, наоборот.
Как Юлька вышла из коалиции его пытались уволить, но это решалось коллегией судей .
С зелёными Юлька по началу тоже дружила.
Вот такой длинный путь в кильватере.